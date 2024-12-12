Начнём приключения с колоритного Катманду, погружаясь в атмосферу древних храмов и ароматных рынков, которые передают дух непальской культуры.
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Описание тура
Организационные детали
Мы посетим как высокогорные регионы Тибета, так и регионы, расположенные на низкой высоте (Непал), поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Тибете ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Нагаркоте, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В Непале удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлёпанцы для душа, купальник.
- В Тибете: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобельё, треккинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее SPF50), очки, обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно).
Примечание: если какой-либо одежды для треккинга у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.
- Подготовка к путешествию проводится вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.
Проживание. В Катманду Hotel Mega & Apartment 3*. На территории Тибета отели 3* с удобствами в комнатах (где возможно), 2– и 3-местное размещение. Конкретные названия отелей будут известны непосредственно перед поездкой.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Трансфер и экскурсии в Непале проводятся на комфортабельном автобусе с кондиционером. Из Катманду на границу с Тибетом едем на джипах Toyota Land Cruiser или аналогичных с кондиционером. На территории Тибета группа передвигаемся на комфортабельном автобусе, имеющем автоматическую систему микроклимата (печка-кондиционер).
Уровень сложности. Автобусный тур с экскурсиями. В Тибете вас ждёт трёхдневный треккинг вокруг горы Кайлас (53 км) на высоте 4500–5700 метров. Если человеку трудно преодолеть маршрут самостоятельно, то можно нанять лошадь с погонщиком за дополнительную плату (если снега на перевале не будет слишком много, иначе лошадь не сможет пройти).
Дети. 18+.
Виза. Виза для россиян в Непал оформляется и оплачивается путешественником по прилёте в аэропорт Катманду. Виза в Тибет и все необходимые пермиты оформляются гидом. До срока окончания загранпаспорта должно оставаться не менее 6 месяцев в день пересечения границы Непал — Тибет.
Программа тура по дням
Прилёт в Катманду
Добро пожаловать в столицу Непала! После трансфера и размещения в отеле, расположенном в оживлённом районе Тамель, вы сможете немного отдохнуть. Вечером вас ждёт ужин традиционными блюдами непальской кухни.
Святыни Непала и окрестностей: начало знакомства
Следующие два дня посвящены экскурсиям к значимым святыням и достопримечательностям Катманду и его окрестностей. Начнём с посещения знаменитого буддийского комплекса Сваямбунатх, или Обезьяньего храма. Это одна из старейших ступ Непала, расположенная на вершине холма на западной окраине города. Чтобы подняться наверх, придётся преодолеть 365 ступеней.
Следующая остановка — ступа Боуднатх, главный центр тибетского буддизма в Непале. Построенная в 6 веке, она является самой крупной ступой в стране. Мы совершим кору (ритуальный обход) вокруг ступы, трижды обходя её по часовой стрелке.
В пяти километрах от Катманду находится Патан, также известный как Лалитпур — город искусств. Здесь вы увидите площадь Дурбар, храм Кришны, а также Хиранья Варна Махабихар и храм Махабуддха. При случае можем попасть на приём к живой богине Кумари и получить её благословение.
Также заглянем в священный комплекс Пашупатинатх, важный храм индуизма на берегах реки Багмати. Он считается главной святыней Шивы. Здесь можно увидеть садху — йогов-отшельников, наблюдать за погребальными церемониями и прогуляться по храмовому парку, где обитают обезьяны.
Святыни Непала и окрестностей
Программа этого дня зависит от программы предыдущего. В эти дни также будет возможность посетить магазины Тамеля, чтобы приобрести всё необходимое для предстоящего треккинга вокруг Кайласа.
Путешествие в Бхактапур и Нагаркот
Сегодня вы отправитесь в древний город Бхактапур, который знаменит своими архитектурными памятниками и культурным наследием. С 14 по 18 века он был столицей династии Малла, и здесь сохранилось множество старинных храмов и сооружений. Город славится своими гончарами и мастерами резьбы по дереву и живописи.
После экскурсии в Бхактапур мы поедем в Нагаркот — живописный горный курорт с панорамными видами на Гималаи. Здесь можно полюбоваться закатом и встретить рассвет над заснеженными вершинами, включая Эверест (при хорошей погоде). Ночёвка в отеле с видом на Гималаи.
Путь к границе
Рано утром выезжаем из Нагаркота в Катманду, затем пересаживаемся на джипы и отправляемся в дорогу к Непало-Тибетской границе. Путешествие займёт около 8-9 часов. После пересечения границы нас встретит тибетский гид, и мы доедем до города Кийронг, расположенного на высоте 2700 м.
Красота Гиронга
Позавтракав, отправимся в Гиронг на высоту 4200 м. По дороге посетим древнюю ступу, полюбуемся водопадом и увидим монастырь на склоне гималайских гор. Прогулка на высоте 4200 м длится около 1-2 часов, после чего мы спускаемся обратно в Кийронг.
День в пути
Целый день пройдёт в пути через высокогорные перевалы (4000–5000 м), откуда открываются потрясающие виды на гималайские хребты. Ночёвка в небольшом городке Сага, рядом с рекой Ярлунг Цанпо.
Озеро Манасаровар
Мы продолжаем путешествие, любуясь пейзажами снежных вершин и песчаных дюн. Днём остановимся на обед в городе Парьянг, одном из самых высокогорных поселений. После обеда впервые увидим священную вершину Кайлас и достигнем озера Манасаровар.
Ночуем в гостевом доме на берегу озера.
Королевство Гуге и руины Цапаранга
Утром — осмотр озера Манасаровар и монастыря Чиу. Затем отправляемся в Королевство Гуге, к руинам древнего города Цапаранг. Путешествуем по живописным долинам и осматриваем храмы с фресками и цитадель царей.
Ночуем в гостевом доме Цапаранга.
Монастырь Тхолинг и горячие источники Тиртхапури
Посетим монастырь Тхолинг и его храмы, построенные в 10-11 веках. Затем отправимся к горячим источникам Тиртхапури и посетим пещеру Ваджравахари.
Вечером — прибытие в Дарчен и подготовка к коре вокруг Кайласа. Ночёвка в отеле.
Кора вокруг Кайласа
Первый день коры — подъём к монастырю Дирапук, около 19 км (6-7 часов). Полюбуемся видом на северное лицо Кайласа. Ночевать будем в гостевом доме.
Кора вокруг Кайласа
Сегодня предстоит непростой день. Нас ждёт переход через перевал Долма-Ла (5661 м). Затем спустимся к монастырю Зутулпук (19 км, около 14 часов).
Завершение коры
Последний день коры с видом на гору Немо-Нани. Вернёмся в Дарчен, затем поедем в Сагу. Переночуем в отеле.
Базовый лагерь Эвереста
Нас ждёт путешествие по перевалам с остановкой у озера Пейку Тсо, откуда виден пик Шишапангма. Затем — трансфер к терминалу, откуда нас отвезут к северному базовому лагерю Эвереста. Сделаем остановку в Тингри и переночуем в отеле.
Возвращение в Катманду
Прощаемся с Тибетом и выезжаем в Непал. По прибытии в Катманду заселимся в отель.
Оконание тура
Наше увлекательное путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт, откуда вы полетите домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов-проводников
- Экскурсии и входные билеты
- Посещение базового лагеря Эвереста
- Разрешения на посещение определённых районов Тибета
Что не входит в цену
- Перелёт до Катманду и обратно
- Остальное питание
- Виза в Непал - $50
- Виза в Тибет - $125
- Услуги носильщиков во время коры вокруг Кайласа - $80
- Медицинская страховка