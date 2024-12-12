Мы посетим как высокогорные регионы Тибета, так и регионы, расположенные на низкой высоте (Непал), поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Тибете ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Нагаркоте, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:

- В Непале удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлёпанцы для душа, купальник.

- В Тибете: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобельё, треккинговые ботинки, трекинговая палка.

- Солнцезащитный крем (не менее SPF50), очки, обязательно не пропускающие ультрафиолет.

- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.

- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно).

Примечание: если какой-либо одежды для треккинга у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.

- Подготовка к путешествию проводится вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.

Проживание. В Катманду Hotel Mega & Apartment 3*. На территории Тибета отели 3* с удобствами в комнатах (где возможно), 2– и 3-местное размещение. Конкретные названия отелей будут известны непосредственно перед поездкой.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Трансфер и экскурсии в Непале проводятся на комфортабельном автобусе с кондиционером. Из Катманду на границу с Тибетом едем на джипах Toyota Land Cruiser или аналогичных с кондиционером. На территории Тибета группа передвигаемся на комфортабельном автобусе, имеющем автоматическую систему микроклимата (печка-кондиционер).

Уровень сложности. Автобусный тур с экскурсиями. В Тибете вас ждёт трёхдневный треккинг вокруг горы Кайлас (53 км) на высоте 4500–5700 метров. Если человеку трудно преодолеть маршрут самостоятельно, то можно нанять лошадь с погонщиком за дополнительную плату (если снега на перевале не будет слишком много, иначе лошадь не сможет пройти).

Дети. 18+.

Виза. Виза для россиян в Непал оформляется и оплачивается путешественником по прилёте в аэропорт Катманду. Виза в Тибет и все необходимые пермиты оформляются гидом. До срока окончания загранпаспорта должно оставаться не менее 6 месяцев в день пересечения границы Непал — Тибет.