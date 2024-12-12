Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа

Увидеть старейшую ступу Непала, полюбоваться Гималаями и побывать на Эвересте
Новый день — новые впечатления! Отправляемся в большое путешествие по Непалу и Тибету.

Начнём приключения с колоритного Катманду, погружаясь в атмосферу древних храмов и ароматных рынков, которые передают дух непальской культуры.

Затем
читать дальше

направимся в загадочный Тибет, где вы сможете насладиться красотой озера Манасаровар и осмотреть другие знаковые локации.

Вас ждёт незабываемый вид на Эверест, от которого захватывает дух, и, конечно, кора вокруг мистической горы Кайлас, когда каждое мгновение становится духовным открытием.

Вы ощутите гармонию с природой, увидите снежные пики, поднимающиеся прямо в облака, и вдохнёте чистый воздух свободы.

5
1 отзыв
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Ближайшие даты:
4
мая26
авг
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Мы посетим как высокогорные регионы Тибета, так и регионы, расположенные на низкой высоте (Непал), поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Тибете ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Нагаркоте, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В Непале удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлёпанцы для душа, купальник.
- В Тибете: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобельё, треккинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее SPF50), очки, обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно).
Примечание: если какой-либо одежды для треккинга у Вас нет, то не покупайте её в России. У нас будет время и возможность купить всё необходимое в Катманду. Это дешевле и качественнее.
- Подготовка к путешествию проводится вашим гидом за полтора месяца до начала тура для того, чтобы даже человек, никогда не бывавший в горах, прошёл акклиматизацию к высокогорью наилучшим образом.

Проживание. В Катманду Hotel Mega & Apartment 3*. На территории Тибета отели 3* с удобствами в комнатах (где возможно), 2– и 3-местное размещение. Конкретные названия отелей будут известны непосредственно перед поездкой.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Трансфер и экскурсии в Непале проводятся на комфортабельном автобусе с кондиционером. Из Катманду на границу с Тибетом едем на джипах Toyota Land Cruiser или аналогичных с кондиционером. На территории Тибета группа передвигаемся на комфортабельном автобусе, имеющем автоматическую систему микроклимата (печка-кондиционер).

Уровень сложности. Автобусный тур с экскурсиями. В Тибете вас ждёт трёхдневный треккинг вокруг горы Кайлас (53 км) на высоте 4500–5700 метров. Если человеку трудно преодолеть маршрут самостоятельно, то можно нанять лошадь с погонщиком за дополнительную плату (если снега на перевале не будет слишком много, иначе лошадь не сможет пройти).

Дети. 18+.

Виза. Виза для россиян в Непал оформляется и оплачивается путешественником по прилёте в аэропорт Катманду. Виза в Тибет и все необходимые пермиты оформляются гидом. До срока окончания загранпаспорта должно оставаться не менее 6 месяцев в день пересечения границы Непал — Тибет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Катманду

Добро пожаловать в столицу Непала! После трансфера и размещения в отеле, расположенном в оживлённом районе Тамель, вы сможете немного отдохнуть. Вечером вас ждёт ужин традиционными блюдами непальской кухни.

Прилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в КатмандуПрилёт в Катманду
2 день

Святыни Непала и окрестностей: начало знакомства

Следующие два дня посвящены экскурсиям к значимым святыням и достопримечательностям Катманду и его окрестностей. Начнём с посещения знаменитого буддийского комплекса Сваямбунатх, или Обезьяньего храма. Это одна из старейших ступ Непала, расположенная на вершине холма на западной окраине города. Чтобы подняться наверх, придётся преодолеть 365 ступеней.

Следующая остановка — ступа Боуднатх, главный центр тибетского буддизма в Непале. Построенная в 6 веке, она является самой крупной ступой в стране. Мы совершим кору (ритуальный обход) вокруг ступы, трижды обходя её по часовой стрелке.

В пяти километрах от Катманду находится Патан, также известный как Лалитпур — город искусств. Здесь вы увидите площадь Дурбар, храм Кришны, а также Хиранья Варна Махабихар и храм Махабуддха. При случае можем попасть на приём к живой богине Кумари и получить её благословение.

Также заглянем в священный комплекс Пашупатинатх, важный храм индуизма на берегах реки Багмати. Он считается главной святыней Шивы. Здесь можно увидеть садху — йогов-отшельников, наблюдать за погребальными церемониями и прогуляться по храмовому парку, где обитают обезьяны.

Святыни Непала и окрестностей: начало знакомстваСвятыни Непала и окрестностей: начало знакомстваСвятыни Непала и окрестностей: начало знакомстваСвятыни Непала и окрестностей: начало знакомства
3 день

Святыни Непала и окрестностей

Программа этого дня зависит от программы предыдущего. В эти дни также будет возможность посетить магазины Тамеля, чтобы приобрести всё необходимое для предстоящего треккинга вокруг Кайласа.

Святыни Непала и окрестностейСвятыни Непала и окрестностейСвятыни Непала и окрестностейСвятыни Непала и окрестностейСвятыни Непала и окрестностей
4 день

Путешествие в Бхактапур и Нагаркот

Сегодня вы отправитесь в древний город Бхактапур, который знаменит своими архитектурными памятниками и культурным наследием. С 14 по 18 века он был столицей династии Малла, и здесь сохранилось множество старинных храмов и сооружений. Город славится своими гончарами и мастерами резьбы по дереву и живописи.

После экскурсии в Бхактапур мы поедем в Нагаркот — живописный горный курорт с панорамными видами на Гималаи. Здесь можно полюбоваться закатом и встретить рассвет над заснеженными вершинами, включая Эверест (при хорошей погоде). Ночёвка в отеле с видом на Гималаи.

Путешествие в Бхактапур и НагаркотПутешествие в Бхактапур и НагаркотПутешествие в Бхактапур и НагаркотПутешествие в Бхактапур и Нагаркот
5 день

Путь к границе

Рано утром выезжаем из Нагаркота в Катманду, затем пересаживаемся на джипы и отправляемся в дорогу к Непало-Тибетской границе. Путешествие займёт около 8-9 часов. После пересечения границы нас встретит тибетский гид, и мы доедем до города Кийронг, расположенного на высоте 2700 м.

Путь к границеПуть к границеПуть к границеПуть к границе
6 день

Красота Гиронга

Позавтракав, отправимся в Гиронг на высоту 4200 м. По дороге посетим древнюю ступу, полюбуемся водопадом и увидим монастырь на склоне гималайских гор. Прогулка на высоте 4200 м длится около 1-2 часов, после чего мы спускаемся обратно в Кийронг.

Красота ГиронгаКрасота ГиронгаКрасота ГиронгаКрасота Гиронга
7 день

День в пути

Целый день пройдёт в пути через высокогорные перевалы (4000–5000 м), откуда открываются потрясающие виды на гималайские хребты. Ночёвка в небольшом городке Сага, рядом с рекой Ярлунг Цанпо.

День в путиДень в путиДень в путиДень в пути
8 день

Озеро Манасаровар

Мы продолжаем путешествие, любуясь пейзажами снежных вершин и песчаных дюн. Днём остановимся на обед в городе Парьянг, одном из самых высокогорных поселений. После обеда впервые увидим священную вершину Кайлас и достигнем озера Манасаровар.

Ночуем в гостевом доме на берегу озера.

Озеро МанасароварОзеро МанасароварОзеро МанасароварОзеро Манасаровар
9 день

Королевство Гуге и руины Цапаранга

Утром — осмотр озера Манасаровар и монастыря Чиу. Затем отправляемся в Королевство Гуге, к руинам древнего города Цапаранг. Путешествуем по живописным долинам и осматриваем храмы с фресками и цитадель царей.

Ночуем в гостевом доме Цапаранга.

Королевство Гуге и руины ЦапарангаКоролевство Гуге и руины ЦапарангаКоролевство Гуге и руины ЦапарангаКоролевство Гуге и руины ЦапарангаКоролевство Гуге и руины ЦапарангаКоролевство Гуге и руины Цапаранга
10 день

Монастырь Тхолинг и горячие источники Тиртхапури

Посетим монастырь Тхолинг и его храмы, построенные в 10-11 веках. Затем отправимся к горячим источникам Тиртхапури и посетим пещеру Ваджравахари.

Вечером — прибытие в Дарчен и подготовка к коре вокруг Кайласа. Ночёвка в отеле.

Монастырь Тхолинг и горячие источники ТиртхапуриМонастырь Тхолинг и горячие источники ТиртхапуриМонастырь Тхолинг и горячие источники ТиртхапуриМонастырь Тхолинг и горячие источники ТиртхапуриМонастырь Тхолинг и горячие источники Тиртхапури
11 день

Кора вокруг Кайласа

Первый день коры — подъём к монастырю Дирапук, около 19 км (6-7 часов). Полюбуемся видом на северное лицо Кайласа. Ночевать будем в гостевом доме.

Кора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг Кайласа
12 день

Кора вокруг Кайласа

Сегодня предстоит непростой день. Нас ждёт переход через перевал Долма-Ла (5661 м). Затем спустимся к монастырю Зутулпук (19 км, около 14 часов).

Кора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг КайласаКора вокруг Кайласа
13 день

Завершение коры

Последний день коры с видом на гору Немо-Нани. Вернёмся в Дарчен, затем поедем в Сагу. Переночуем в отеле.

Завершение корыЗавершение корыЗавершение корыЗавершение коры
14 день

Базовый лагерь Эвереста

Нас ждёт путешествие по перевалам с остановкой у озера Пейку Тсо, откуда виден пик Шишапангма. Затем — трансфер к терминалу, откуда нас отвезут к северному базовому лагерю Эвереста. Сделаем остановку в Тингри и переночуем в отеле.

Базовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь ЭверестаБазовый лагерь Эвереста
15 день

Возвращение в Катманду

Прощаемся с Тибетом и выезжаем в Непал. По прибытии в Катманду заселимся в отель.

Возвращение в КатмандуВозвращение в КатмандуВозвращение в Катманду
16 день

Оконание тура

Наше увлекательное путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт, откуда вы полетите домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии и входные билеты
  • Посещение базового лагеря Эвереста
  • Разрешения на посещение определённых районов Тибета
Что не входит в цену
  • Перелёт до Катманду и обратно
  • Остальное питание
  • Виза в Непал - $50
  • Виза в Тибет - $125
  • Услуги носильщиков во время коры вокруг Кайласа - $80
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Катманду, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
12 дек 2024
Наташа, дорогая, совершенно искренне говорю тебе огромное спасибо за организацию путешествия. Поездка была и познавательная, и волшебная! Вокруг тебя собрались нестандартные, интересные люди, а горы всегда раскрывают людей еще больше!
читать дальше

Мы совершили, посетили столько необычных мест, что теперь удивляешься, как все успели? Наташа замечательный организатор путешествия и кроме того проводник по очень сложному горному маршруту и делает она это очень ответственно и профессионально! Надеюсь, что мы еще раз вместе пройдем, проедем какой нибудь замечательный маршрут! И всем твоим группам удачи, легких восхождений, интересных встреч!

Похожие туры из Катманду

Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
8 дней
1 отзыв
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и отправиться на сафари
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
25 мар в 19:00
28 апр в 13:00
$1700 за человека
В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
14 дней
1 отзыв
В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
6 апр в 12:00
26 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
На автобусе
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
27 апр в 10:00
27 сен в 08:00
$3290 за человека