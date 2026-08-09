Описание Выбрать день Ответы на вопросы

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 3 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Как выглядел Амстердам в Золотом веке? Как жили горожане — ремесленники, торговцы, аристократы? Как одевались, что ели и пили? Как боролись с пожарами или наводнениями? Как была устроена система канализации и была ли она вообще? Почему-то именно этот вопрос больше всего волнует наших гостей:). Как растили детей и давали им образование? Кем, наконец, пугали непослушных отпрысков? Как заманивали покупателей и как отмечали праздники? Что представляли из себя народные гуляния и какими были игры того времени? Как выращивали цветы и чем лечились, как женились и в какого бога верили? И как все это отразилось в живописи, которой мы почти полтысячелетия спустя не перестаем восхищаться? И самое главный тревожащий умы вопрос — что же в картинах этих правда, а что нахальный вымысел? На этой прогулке мы вместе с вами совершим настоящее чудо: воскресим целую эпоху и практически увидим своими глазами ответы на все эти и многие другие вопросы. Мы пройдемся по самым старым улочкам города, познакомимся с их обитателями и разберемся, как там все было у них устроено. Узнаем, почему послы Франции, Англии и других стран так восхищались особой атмосферой Амстердама и говорили о его «величии». Поговорим о самой, пожалуй, успешной в истории рекламной акции, действие которой сказывается даже и через четыре с половиной сотни лет. И, поддавшись ее очарованию, выпьем отличного пива. Поговорим о том, почему нужно тщательно формулировать свои желания:). И узнаем, что за волшебное средство лечит одновременно от бессонницы и от страха. Проверим на себе?:). За кофе с великолепным яблочным пирогом в одном из самых уютных мест города поговорим о том, что ели и пили в Золотом веке. И почему скромные завтраки на полотнах «малых голландцев» сменились роскошными «десертами» Кальфа. И как изменение рациона связано с тем, что «новое» общество перестало принимать великого Рембрандта. Ну и как же обсуждать подобные вещи, не попробовав знаменитой голландской селедки?! Непременно попробуем. И не только ее. Побываем в одном из самых живописных двориков Амстердама, с которым связаны страшные легенды о восстающих из небытия мертвецах и кое-о чем похуже:). Здесь мы и разберемся в ценообразовании на живопись в Золотом веке. А заодно поговорим о том, почему все художники того времени мечтали рисовать исторические и батальные полотна, но рисовали все сплошь дозоры да попечительские советы. А знаете, как на групповом портрете того времени отыскать самого жадного?:) Мы вам непременно расскажем. А еще расскажем, на каком фоне надо бы смотреть Вермеера или Халса. Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор» Рембрандта. Попробуем вместе с вами развенчать разнообразные конспирологические теории и разобраться, почему с этой картины началось «падение» художника. А заодно узнаем, какое отношение Рембрандт имеет к импрессионизму и даже абстракционизму. И, конечно, мы увидим дом художника, узнаем, где он закончил свои дни и поговорим о его семье. Мы побываем еще во множестве мест и поговорим о неисчислимом количестве вещей. Например о том, зачем покупали картины крестьяне и мелкие лавочники, почему в Нидерландах не существовало меценатства, откуда берет истоки запрет на изображение «божественного», и что за величайшая авантюра в истории живописи с этим связана. А напоследок мы непременно расскажем вам, на что обязательно нужно обратить внимание при посещении Рейксмузеума. И, мы уверена, после экскурсии вы легко сможете ориентироваться не только в том, как была устроена жизнь в Нидерландах в XVII веке, но и поддержать разговор о Северном Возрождении даже и со специалистами:). Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик