Вас привлекает Амстердам своими загадками и историями? «Окно в Амстердам» - это не просто экскурсия, это путешествие по душе города. Вместе с опытным гидом вы пройдете по местам, где переплетаются

века, культуры и судьбы. Вы узнаете, почему Квартал красных фонарей так притягателен для туристов, что скрывают танцующие дома и как живётся интеллигенткам в секретных дворах. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о столице Нидерландов. Не упустите шанс увидеть Амстердам настоящим, живым и полным неожиданностей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сочетание несочетаемого

Начнём нашу прогулку с главного вокзала — это центр и окраина Амстердама. Да, одновременно. Через единственную улицу Китайского квартала дойдём до площади, на которой казнили ведьм. В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города. Отправимся к цветочному рынку на воде и через весь антикварно-модерновый центр — к главному офису Ост-Индской компании, который строили частями. И веками.

На прогулке вас ждёт ворох легенд, историй и курьёзных слухов из прошлой и настоящей жизни Амстердама без скучных дат и сухих фактов. Обсудим:

почему цвет фонарей знаменитого квартала красный и откуда столько споров вокруг его расположения;

кто нечаянный (или нарочный?) виновник голландского Золотого века;

почему танцующие домики падают в разные стороны, да никак не упадут;

где затаился орден Бегинаж и что в нём делали одинокие интеллигентные женщины.

После экскурсии мы сможем отдохнуть где-нибудь в уютном месте. Вы осознаете увиденное и услышанное, а я отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали