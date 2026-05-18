Вас привлекает Амстердам своими загадками и историями? «Окно в Амстердам» - это не просто экскурсия, это путешествие по душе города. Вместе с опытным гидом вы пройдете по местам, где переплетаются
7 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🏛️ Богатая история
- 🎨 Разнообразие музеев
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🌸 Цветочный рынок
- 📜 Легенды и истории
- 👨👩👧👦 Бесплатно для детей
Что можно увидеть
- Главный вокзал
- Китайский квартал
- Площадь казней
- Квартал красных фонарей
- Старая церковь
- Цветочный рынок
- Офис Ост-Индской компании
- Орден Бегинаж
Описание экскурсии
Сочетание несочетаемого
Начнём нашу прогулку с главного вокзала — это центр и окраина Амстердама. Да, одновременно. Через единственную улицу Китайского квартала дойдём до площади, на которой казнили ведьм. В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города. Отправимся к цветочному рынку на воде и через весь антикварно-модерновый центр — к главному офису Ост-Индской компании, который строили частями. И веками.
На прогулке вас ждёт ворох легенд, историй и курьёзных слухов из прошлой и настоящей жизни Амстердама без скучных дат и сухих фактов. Обсудим:
- почему цвет фонарей знаменитого квартала красный и откуда столько споров вокруг его расположения;
- кто нечаянный (или нарочный?) виновник голландского Золотого века;
- почему танцующие домики падают в разные стороны, да никак не упадут;
- где затаился орден Бегинаж и что в нём делали одинокие интеллигентные женщины.
После экскурсии мы сможем отдохнуть где-нибудь в уютном месте. Вы осознаете увиденное и услышанное, а я отвечу на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в любую погоду. Я всегда могу скорректировать маршрут под ваши предпочтения.
- Никаких дополнительных расходов, кроме отдыха в кафе по вашему желанию
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Наталья, родилась и выросла в Тбилиси. Так получилось, что 34 года назад я с маленьким сыном переехала в Амстердам. Чего только не произошло за эти годы! Но я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Всё прошло очень интересно, легко и с отличным настроением — время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу доброту, внимание и множество полезных советов. С вами было очень комфортно и приятно проводить время. Благодаря вам впечатления от поездки стали ещё ярче 💐
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Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие)
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И
Хотим выразить огромную благодарность Наталье. Все было на высшем уровне. В экскурсию мы были вовлечены максимально. Очень интересно, доступно и современно! 👏🏼Спасибо😌
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П
Натали, огромное спасибо за сказочную прогулку по Амстердаму! У вас такая легкость общения,продуманный маршрут, душевная атмосфера и непринужденная манера повествования. Вот, ради чего вам непременно стоит отправиться на экскурсию к
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Волшебная Наталия,прекрасная прогулка,отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие,замечательные советы и превосходное знакомство с городом. Очень рекомендуем!
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Были на экскурсии по Амстердаму с замечательным гидом Натальей. Спасибо огромное за обьем информации (узнали много нового), за спокойный темп, за юмор. И получили дельные советы по дальнейшему пребыванию в Нидерландах. Спасибо Наташа! 🌷🌷🌷
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Входит в следующие категории Амстердама
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