Заглянуть в королевство кривых домов и легальных «запретных удовольствий»
Шторы не завешаны, велосипедов больше, чем людей, дома танцуют. Китайский квартал — это одна улица, а Центральный вокзал — на окраине.
Музеи на любой вкус и настроение: от живописи Рембрандта и до музеев похорон и секса… Бог живёт на крыше, а интеллигентки — в секретных дворах. Как и почему?! Я помогу вам разгадать столицу странностей и противоречий.
Музеи на любой вкус и настроение: от живописи Рембрандта и до музеев похорон и секса… Бог живёт на крыше, а интеллигентки — в секретных дворах. Как и почему?! Я помогу вам разгадать столицу странностей и противоречий.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сочетание несочетаемого
Начнём нашу прогулку с главного вокзала — это центр и окраина Амстердама. Да, одновременно. Через единственную улицу Китайского квартала дойдём до площади, на которой казнили ведьм. В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города. Отправимся к цветочному рынку на воде и через весь антикварно-модерновый центр — к главному офису Ост-Индской компании, который строили частями. И веками.
На прогулке вас ждёт ворох легенд, историй и курьёзных слухов из прошлой и настоящей жизни Амстердама без скучных дат и сухих фактов. Обсудим:
- почему цвет фонарей знаменитого квартала красный и откуда столько споров вокруг его расположения;
- кто нечаянный (или нарочный?) виновник голландского Золотого века;
- почему танцующие домики падают в разные стороны, да никак не упадут;
- где затаился орден Бегинаж и что в нём делали одинокие интеллигентные женщины.
После экскурсии мы сможем отдохнуть где-нибудь в уютном месте. Вы осознаете увиденное и услышанное, а я отвечу на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в любую погоду. Я всегда могу скорректировать маршрут под ваши предпочтения.
- Никаких дополнительных расходов, кроме отдыха в кафе по вашему желанию
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Центрального вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Амстердаме
Меня зовут Наталья, родилась и выросла в Тбилиси. Так получилось, что 34 года назад я с маленьким сыном переехала в Амстердам. Чего только не произошло за эти годы! Но я всегда много путешествовала и всегда возвращалась в Амстердам, который со временем стал мне родным. Сегодня я хочу поделиться с вами коллекцией легенд, историй и фактов о любимом городе, которые я собирала все эти годы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
6 сен 2023
Были на экскурсии по Амстердаму с замечательным гидом Натальей. Спасибо огромное за обьем информации (узнали много нового), за спокойный темп, за юмор. И получили дельные советы по дальнейшему пребыванию в Нидерландах. Спасибо Наташа! 🌷🌷🌷
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