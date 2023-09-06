Шторы не завешаны, велосипедов больше, чем людей, дома танцуют. Китайский квартал — это одна улица, а Центральный вокзал — на окраине. Музеи на любой вкус и настроение: от живописи Рембрандта и до музеев похорон и секса… Бог живёт на крыше, а интеллигентки — в секретных дворах. Как и почему?! Я помогу вам разгадать столицу странностей и противоречий.

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Описание

Что вас ожидает

Сочетание несочетаемого

Начнём нашу прогулку с главного вокзала — это центр и окраина Амстердама. Да, одновременно. Через единственную улицу Китайского квартала дойдём до площади, на которой казнили ведьм. В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города. Отправимся к цветочному рынку на воде и через весь антикварно-модерновый центр — к главному офису Ост-Индской компании, который строили частями. И веками.

На прогулке вас ждёт ворох легенд, историй и курьёзных слухов из прошлой и настоящей жизни Амстердама без скучных дат и сухих фактов. Обсудим:

почему цвет фонарей знаменитого квартала красный и откуда столько споров вокруг его расположения;

кто нечаянный (или нарочный?) виновник голландского Золотого века;

почему танцующие домики падают в разные стороны, да никак не упадут;

где затаился орден Бегинаж и что в нём делали одинокие интеллигентные женщины.

После экскурсии мы сможем отдохнуть где-нибудь в уютном месте. Вы осознаете увиденное и услышанное, а я отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали