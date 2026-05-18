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Окно в Амстердам

Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Вас привлекает Амстердам своими загадками и историями? «Окно в Амстердам» - это не просто экскурсия, это путешествие по душе города. Вместе с опытным гидом вы пройдете по местам, где переплетаются
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века, культуры и судьбы.

Вы узнаете, почему Квартал красных фонарей так притягателен для туристов, что скрывают танцующие дома и как живётся интеллигенткам в секретных дворах. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о столице Нидерландов. Не упустите шанс увидеть Амстердам настоящим, живым и полным неожиданностей

5
11 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🏛️ Богатая история
  • 🎨 Разнообразие музеев
  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🌸 Цветочный рынок
  • 📜 Легенды и истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Бесплатно для детей
Окно в Амстердам
Окно в Амстердам
Окно в Амстердам

Что можно увидеть

  • Главный вокзал
  • Китайский квартал
  • Площадь казней
  • Квартал красных фонарей
  • Старая церковь
  • Цветочный рынок
  • Офис Ост-Индской компании
  • Орден Бегинаж

Описание экскурсии

Сочетание несочетаемого

Начнём нашу прогулку с главного вокзала — это центр и окраина Амстердама. Да, одновременно. Через единственную улицу Китайского квартала дойдём до площади, на которой казнили ведьм. В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города. Отправимся к цветочному рынку на воде и через весь антикварно-модерновый центр — к главному офису Ост-Индской компании, который строили частями. И веками.

На прогулке вас ждёт ворох легенд, историй и курьёзных слухов из прошлой и настоящей жизни Амстердама без скучных дат и сухих фактов. Обсудим:

  • почему цвет фонарей знаменитого квартала красный и откуда столько споров вокруг его расположения;
  • кто нечаянный (или нарочный?) виновник голландского Золотого века;
  • почему танцующие домики падают в разные стороны, да никак не упадут;
  • где затаился орден Бегинаж и что в нём делали одинокие интеллигентные женщины.

После экскурсии мы сможем отдохнуть где-нибудь в уютном месте. Вы осознаете увиденное и услышанное, а я отвечу на все ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в любую погоду. Я всегда могу скорректировать маршрут под ваши предпочтения.
  • Никаких дополнительных расходов, кроме отдыха в кафе по вашему желанию
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Наталья, родилась и выросла в Тбилиси. Так получилось, что 34 года назад я с маленьким сыном переехала в Амстердам. Чего только не произошло за эти годы! Но я
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всегда много путешествовала и всегда возвращалась в Амстердам, который со временем стал мне родным. Сегодня я хочу поделиться с вами коллекцией легенд, историй и фактов о любимом городе, которые я собирала все эти годы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
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1
К
Всё прошло очень интересно, легко и с отличным настроением — время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу доброту, внимание и множество полезных советов. С вами было очень комфортно и приятно проводить время. Благодаря вам впечатления от поездки стали ещё ярче 💐
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Екатерина
Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие)
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истории, получили большую порцию позитива.

Очень понравилось, что с Натальей можно обсудить не только общеизвестные факты, но и моменты личной жизни — это позволяет по-настоящему прочувствовать дух местных жителей и понять, как выглядит их лайфстайл.

Горячо рекомендую, спасибо за приятную прогулку по красивому городу!

Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
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И
Хотим выразить огромную благодарность Наталье. Все было на высшем уровне. В экскурсию мы были вовлечены максимально. Очень интересно, доступно и современно! 👏🏼Спасибо😌
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П
Натали, огромное спасибо за сказочную прогулку по Амстердаму! У вас такая легкость общения,продуманный маршрут, душевная атмосфера и непринужденная манера повествования. Вот, ради чего вам непременно стоит отправиться на экскурсию к
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Натали. Увлекательные истории и заряд позитива вам гарантирован. таких крутых гидов я еще не встречала, с такой любовью рассказывать о Амстердаме увлекательные истории не всегда найдешь в книгах. В следующий приезд с семьей обязательно пойдем на экскурсию с Натали!!! Спасибо огромное!!!

Натали, огромное спасибо за сказочную прогулку по Амстердаму! У вас такая легкость общения,продуманный маршрут, душевная атмосфера
Натали, огромное спасибо за сказочную прогулку по Амстердаму! У вас такая легкость общения,продуманный маршрут, душевная атмосфера
Натали, огромное спасибо за сказочную прогулку по Амстердаму! У вас такая легкость общения,продуманный маршрут, душевная атмосфера
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Вероника
Волшебная Наталия,прекрасная прогулка,отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие,замечательные советы и превосходное знакомство с городом. Очень рекомендуем!
Волшебная Наталия,прекрасная прогулка,отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие,замечательные советы и превосходное знакомство с городом. Очень рекомендуем!
Волшебная Наталия,прекрасная прогулка,отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие,замечательные советы и превосходное знакомство с городом. Очень рекомендуем!
Волшебная Наталия,прекрасная прогулка,отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие,замечательные советы и превосходное знакомство с городом. Очень рекомендуем!
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Александр
Были на экскурсии по Амстердаму с замечательным гидом Натальей. Спасибо огромное за обьем информации (узнали много нового), за спокойный темп, за юмор. И получили дельные советы по дальнейшему пребыванию в Нидерландах. Спасибо Наташа! 🌷🌷🌷
Были на экскурсии по Амстердаму с замечательным гидом Натальей. Спасибо огромное за обьем информации (узнали много
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