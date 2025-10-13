Мои заказы

Амстердам без будильника

Проведите утро в Амстердаме, наслаждаясь его спокойствием и историей. Откройте для себя тайны города, гуляя по его знаменитым улицам и каналам
Утренний Амстердам - это уникальная возможность увидеть город в его истинной красоте.

Экскурсия начнётся с чашки кофе и продолжится прогулкой по знаменитым местам, таким как площадь Дам и Королевский дворец.

Вы узнаете
читать дальше

о тайнах Квартала красных фонарей, увидите танцующие дома и посетите плавучий цветочный рынок. Истории о Золотом веке Голландии и городских легендах дополнят впечатления. Пешеходный маршрут с удобными остановками и фотопаузами подарит вам незабываемые эмоции

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная утренняя атмосфера
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут
  • 📸 Фотопаузы в лучших местах
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • ☕ Утренний кофе на свежем воздухе
Что можно увидеть

  • Площадь Дам
  • Королевский дворец
  • Квартал красных фонарей
  • Китайский квартал
  • Танцующие дома
  • Каналы
  • Плавучий цветочный рынок

Описание экскурсии

  • Вы увидите площадь Дам и Королевский дворец Бегинаж с его тайной церковью и уцелевшим деревянным домом, узнаете что скрывала Весовая
  • Мы расскажем как устроен Квартал красных фонарей
  • Пройдём по первому в Европе Китайскому кварталу
  • Полюбуемся танцующими домами Амстердама
  • Рассмотрим знаменитые каналы и жилые лодки
  • Заглянем в офис первого в мире акционерного общества VOC
  • Закончим на плавучем цветочном рынке

По дороге:

  • Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места
  • Вы узнаете о Золотом веке Голландии, плавучих домах и о том, как католики прятали свои церкви
  • Выясните, к чему привёл жилищный кризис
  • Разберётесь, почему голландцы так любят велосипеды, как можно жить с такими узкими дверьми, и чем не угодили занавески
  • И получите ответы на многие другие вопросы о жизни в Амстердаме

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 88065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
E
Evgenii
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!
И
Ирек
24 сен 2025
Все прошло хорошо.
Светлана
Светлана
23 сен 2025
Здравствуйте, все прошло хорошо!
Алла
Алла
21 июл 2025
Катерина провела нам экскурсию по Амстердаму очень профессионально и содержательно. Благодарим.
S
Syuzanna
30 мая 2025
Все было очень интересно. Спасибо.
О
Ольга
26 мая 2025
Большое спасибо Екатерине! Узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Интересные истории простым языком - экскурсия была отличным дополнением нашему короткому путешествию. Рекомендуем от всей души! 🌷
К
Константин
14 мая 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!

Входит в следующие категории Амстердама

