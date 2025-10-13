Утренний Амстердам - это уникальная возможность увидеть город в его истинной красоте.
Экскурсия начнётся с чашки кофе и продолжится прогулкой по знаменитым местам, таким как площадь Дам и Королевский дворец.
Вы узнаете
Экскурсия начнётся с чашки кофе и продолжится прогулкой по знаменитым местам, таким как площадь Дам и Королевский дворец.
Вы узнаете
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная утренняя атмосфера
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут
- 📸 Фотопаузы в лучших местах
- 📚 Интересные истории и легенды
- ☕ Утренний кофе на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Площадь Дам
- Королевский дворец
- Квартал красных фонарей
- Китайский квартал
- Танцующие дома
- Каналы
- Плавучий цветочный рынок
Описание экскурсии
- Вы увидите площадь Дам и Королевский дворец Бегинаж с его тайной церковью и уцелевшим деревянным домом, узнаете что скрывала Весовая
- Мы расскажем как устроен Квартал красных фонарей
- Пройдём по первому в Европе Китайскому кварталу
- Полюбуемся танцующими домами Амстердама
- Рассмотрим знаменитые каналы и жилые лодки
- Заглянем в офис первого в мире акционерного общества VOC
- Закончим на плавучем цветочном рынке
По дороге:
- Вам предстоит услышать немного истории, немного философии, немного городских легенд и заглянуть в некоторые секретные места
- Вы узнаете о Золотом веке Голландии, плавучих домах и о том, как католики прятали свои церкви
- Выясните, к чему привёл жилищный кризис
- Разберётесь, почему голландцы так любят велосипеды, как можно жить с такими узкими дверьми, и чем не угодили занавески
- И получите ответы на многие другие вопросы о жизни в Амстердаме
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 88065 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Evgenii
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия, всячески рекомендую!
И
Ирек
24 сен 2025
Все прошло хорошо.
Светлана
23 сен 2025
Здравствуйте, все прошло хорошо!
Алла
21 июл 2025
Катерина провела нам экскурсию по Амстердаму очень профессионально и содержательно. Благодарим.
S
Syuzanna
30 мая 2025
Все было очень интересно. Спасибо.
О
Ольга
26 мая 2025
Большое спасибо Екатерине! Узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Интересные истории простым языком - экскурсия была отличным дополнением нашему короткому путешествию. Рекомендуем от всей души! 🌷
К
Константин
14 мая 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую!
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии из Амстердама
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам с нуля
Экскурсия по сердцу города, где история соседствует с современной жизнью
Начало: На мосту напротив Центрального вокзала Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134
€157 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 15 чел.
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €160
€200 за всё до 15 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €221
€260 за всё до 8 чел.