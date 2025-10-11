14 отзывов оставили туристы

Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален - оценить любимые блюда нидерландцев
В нашем городе куда ни посмотри — всюду палатки и магазинчики со всевозможной снедью, атмосферные кафе и видовые рестораны. Вот янтарные круги сыра лежат аккуратной стопкой, прямо как в домике читать дальшеуменьшить
Бильбо Беггинса. Вот пыхтит над увесистыми стейками матёрый повар. Здесь селедочку продают с маринованными огурчиками. А там — ароматные блины с разными начинками и традиционные карамельные вафли. Амстердам — это не только красиво, но и вкусно! И на прогулке я вам это с радостью докажу!
Утро мы начнём с чашки ароматного кофе с яблочным пирогом или блинами на палитре с Рембрандтом и Ван Гогом, который подают только со сливками. Всё это мы будем смаковать на набережной, откуда открывается прекрасный вид на город. Затем отправимся в музей сыра, где вы сможете продегустировать множество видов этого голландского продукта — голубой, зелёный, чёрный, красный. А я расскажу о старинных традициях сыроварения в Нидерландах. Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдём в столовую — общаться с местными жителями о гастрономической культуре.
Рай для гурманов в Северном Амстердаме
Ни для кого не секрет, что нельзя уехать из Амстердама, не попробовав девственную селедку и треску в кляре, что вас и ожидает. Мы заглянем в доброму хозяину кафе в закоулках города, где уже 35 лет продают фантастически вкусную рыбу. После сыра, шоколада и селедки настанет пора выпить: вас ждет почти ритуальное питие местной водки или ликера на вкус в аутентичном месте с невероятной историей.
После прогулки я подарю вам маленький сладкий презент, который вы сможете взять с собой или — если останутся силы — съесть прямо на месте.
Организационные детали
При желании экскурсию можно продлить, об этом нужно заранее сообщить гиду. Доплата — €70/час
Обратите внимание: в стоимость экскурсии входит только дегустация сыра. Все остальные блюда и напитки вы оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Amsterdam Central Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым читать дальшеуменьшить
вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите свое чадо с собой, скучно ему не будет. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам другой, сказочный, тайный Амстердам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Спасибо Заре за экскурсию! Зара бесподобный человек, встретив которого такое ощущение, что знал его давно. Она мгновенно расположила к себе детей и увлекла нас по улочкам Амстердама . Экскурсия очень сытная и познавательная. Рекомендую ее всем кто с детьми, потому как можно совместить историю через еду😁в не скучном формате!
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Нина
Считаю себя человеком, достаточно искушённым в экскурсиях - в разных стилях, странах и городах; и совершенно точно могу сказать, что экскурсия Зары "Попробовать Амстердам на вкус!"- одна из лучших экскурсий, читать дальшеуменьшить
на которых мне доводилось бывать. Ранее мы не были на экскурсиях подобного формата - гастрономической экскурсии; и амстердамский опыт был первым подобным опытом. И мы очень рады, что попали именно к Заре:) Очень понравилось то, как выстроен маршрут экскурсии: ключевые точки и то, как экскурсовод композиционно связала их между собой. Одна из самых важных вещей - то, что мы чувствовали себя желанными гостями во всех местах, куда заходили вместе с Зарой: сырный магазин, рыбная лавочка, бар, шоколадная фабрика… - ощущение, что тебе всюду рады и тебя ждут, сопровождало на протяжении всего маршрута, и это очень приятно! Безусловно, в этом огромная заслуга экскурсовода, который создаёт очень приятную непринуждённую атмосферу и задаёт позитивный настрой. Вместе с кулинарными традициями мы узнали множество интересных фактов и ценной информации. Зара - очень клиентоориентированный гид и охотно расскажет то, что интересно именно вам, ответит на все вопросы и даст рекомендации. Я надеюсь, в наш следующий приезд в Амстердам мы сможем попасть к Заре снова:)
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М
Мария
15 августа 2019г. был первым нвшим полным днем в Амстердаме, где мы с мужем были впервые. Очень рады, что выбрали экскурсию "Попробовать Амстердам на вкус" с гидом Зара. Мы просто читать дальшеуменьшить
в восторге и очень благодарны Заре. Накануне мы ходили по красному маршруту, и Зара построила экскурсию так, чтобы мы увидели новое. Мы узнали и попробовали множество блюд в приятных местах, а самое главное, что это было фоном к интереснейшему рассказу об истории, архитектуре, традициях Амстердама и Нидерландов. В ходе экскурсии мы заходили в места, известные только местным, о которых мы сами никогда бы не узнали, даже проходя мимо. Например,попробовали множество видов шоколада и заказали в подарок родственнику индивидуальную шоколадку выбранного вкуса и дизайна упаковки. Еще Зара рассказала нам о Заансе Сканс и объяснила, как туда добраться. Так что если мы еще раз будем в Амстердаме, обязательно опять обратимся к Заре и, наверное, выберем эту же экскурсию. Я уверена, что увидим и попробуем мы что-то новое. .
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И
Ирина
Отличная экскурсия! Очень позитивный гид Зара,провела не только гастротур но и рассказала про все достопримечательности которые мы проходили мимо! По самой еде:несмотря на небольшие порции-я очень объелась! Все что пробовала-очень вкусное! Отдельное читать дальшеуменьшить
спасибо гиду,показала маркетплейс со свежайшей селедочкой и треской в панировке(пальчики оближешь)!Это место обычный турист сам никогда не найдёт! Про музей сыра:там действительно широкий выбор(в обычных сырных магазинах города не так)!Сразу рекомендую что-то там прикупить! Попробовала синий по цвету сыр,очень необычно,жаль сразу не взяла,больше не видела такой! Экскурсией осталась полностью довольна,если бы не короткие сроки моего прибывания,то ещё бы сходила с этим гидом куда нибудь!!! Теперь уж в следующий раз:)!
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Ю
Юрий
Отличное начало для знакомства с Амстердамом, чтобы освоиться. У нас было несколько дней, в день приезда заказали эту экскурсию, и не пожалели. Всегда интересно посмотреть на город глазами местного жителя читать дальшеуменьшить
и попробовать его на вкус, прежде чем начать осмотр главных достопримечательностей, обязательных к посещению. Дополнив эту экскурсию часовой прогулкой на кораблике с аудиогидом на русском (такие есть рядом с вокзалом), получили неплохое представление о городе. Большое спасибо Заре, было интересно и весело:)
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Н
Наталия
Вчера побывали на экскурсии «Амстердам на вкус» с Зарой. Интересна сама идея экскурсии, увидели много интересных и необычных мест города, куда самостоятельно мы не добрались бы. Зара - увлеченный квалифицированный читать дальшеуменьшить
экскурсовод, устроила познавательное путешествие по гастрономическим точкам города, нам удалось попробовать город на вкус и насладиться им. Зара по ходу экскурсии рассказывала о всех достопримечательностях, так что мы получили много информации из обзорной экскурсии. Рекомендуем этот маршрут всем.
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