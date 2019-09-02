14 отзывов оставили туристы

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Попробовать Амстердам на вкус!

Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален — оценить любимые блюда нидерландцев

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Amsterdam Central Station
  • Заказать экскурсию

От 135 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Зара – Гид в Амстердаме
В нашем городе куда ни посмотри — всюду палатки и магазинчики со всевозможной снедью, атмосферные кафе и видовые рестораны.

Вот янтарные круги сыра лежат аккуратной стопкой, прямо как в домике Бильбо Беггинса.

Вот пыхтит над увесистыми стейками матёрый повар.

Здесь селедочку продают с маринованными огурчиками.

А там — ароматные блины с разными начинками и традиционные карамельные вафли.

Амстердам — это не только красиво 🤩, но и вкусно! И на прогулке я вам это с радостью докажу!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!

Что вас ожидает

🧀 Сырный мир и рыночный колорит
Утро мы начнем с чашки ароматного кофе с яблочным пирогом, который подают только со сливками. Все это мы будем смаковать с набережной, откуда открывается прекрасный вид на город. Затем отправимся в музей сыра, где вы сможете продегустировать множество видов этого голландского продукта, далеко не исчерпывающегося гаудой, эдамом и маасдамом. А я расскажу о старинных традициях сыроварения в Нидерландах. Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдем на рынок общаться с местными жителями о гастрономической культуре. А по пути заглянем в лабораторию шоколада, где вас ждет дегустация 20 видов шоколада.

🐟 Рай для гурманов в Северном Амстердаме
Ни для кого не секрет, что нельзя уехать из Амстердама, не попробовав девственную селедку и треску в кляре, что вас и ожидает. Мы заглянем в доброму хозяину кафе в закоулках города, где уже 35 лет продают фантастически вкусную рыбу. После сыра, шоколада и селедки настанет пора выпить: вас ждет почти ритуальное питие местной водки или ликера на вкус в аутентичном месте с невероятной историей.

🍬 После прогулки я подарю вам маленький сладкий презент, который вы сможете взять с собой или — если останутся силы — съесть прямо на месте.

Организационные детали

⛴ Проезд на пароме бесплатный.

Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!
Попробовать Амстердам на вкус!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Amsterdam Central Station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатления о городе. Вы можете смело писать мне по любым вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите на прогулку ваше чадo — скучно ему не будет. Я человек, который застал в России и советское, и нынешнее время, поэтому нам будет о чем поболтать — я знаю, чем живут русскоговорящие люди. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам тайны Амстердама.
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14 отзывов оставили туристы

2 сентября 2019
15 августа 2019г. был первым нвшим полным днем в Амстердаме, где мы с мужем были впервые. Очень рады, что выбрали экскурсию "Попробовать Амстердам на вкус" с гидом Зара. Мы просто в восторге и очень благодарны Заре. Накануне мы ходили по красному маршруту, и Зара построила экскурсию так, чтобы мы увидели новое. Мы узнали и попробовали множество блюд в приятных местах, а самое главное, что это было фоном к интереснейшему рассказу об истории, архитектуре, традициях Амстердама и Нидерландов. В ходе экскурсии мы заходили в места, известные только местным, о которых мы сами никогда бы не узнали, даже проходя мимо. Например, попробовали множество видов шоколада и заказали в подарок родственнику индивидуальную шоколадку выбранного вкуса и дизайна упаковки. Еще Зара рассказала нам о Заансе Сканс и объяснила, как туда добраться. Так что если мы еще раз будем в Амстердаме, обязательно опять обратимся к Заре и, наверное, выберем эту же экскурсию. Я уверена, что увидим и попробуем мы что-то новое..
24 августа 2019
Были на экскурсии вдвоём с Супругой, обоим экскурсия понравилась, не только попробовали селёдку, сыр, яблочный пирог, местный крепкий напиток но и узнали много интересного о городе, получили в том числе историческую справку, рекомендуем
1 августа 2019
Очень приятная и милая Зара, выкладывается и отрабатывает деньги на все 100%, гибкая, учитывает интересы клиентов; необычно подаёт материал, все понравилось, отвечала на все вопросы, в конце экскурсии по нашей просьбе проводила нас в прекрасный ресторан, где мы отлично поужинали и любовались шикарными видами. Однозначно рекомендую, сами в следующий раз обязательно к ней обратимся!
13 марта 2019
Всё было отлично! Спасибо!
13 марта 2019
Чудесная экскурсия!Чудесная Зара! Очень неформально, открыто, познавательно, а как вкусно!
9 марта 2019
Прекрасная экскурсия, позитивная и очень доброжелательная Зара устроила незабываемый гастротур. Попробовали всё самое вкусное, побывали в очень интерсных местах "для своих". Рекомендую этот тур для начала знакомства с Амстердамом.
11 января 2019
Отличная экскурсия. Прекрасный гид, интересные находки в кухне Амстердама.
Антон
27 декабря 2018
Спасибо Заре за прекрасную экскурсию, за отношение! Все было интересно и познавательно. Вкусно и приятно!
Инна
26 декабря 2018
Зара - душевный гид, который согреет вас позитивом, окружит заботой и вниманием. Сама идея экскурсии хороша. Мы были второй раз в городе и не хотели обзорную, но с другой стороны понимали, что еще много не видели. Наверное поэтому выбрали этот вариант. И по маршруту он был для нас идеален - новый район, паром, маркет для местных и то, что мы попробовали там. Что я бы точно поменяла - это дегустацию в сырном магазине. И если идете парой - рекомендую брать везде одну порцию на двоих по договоренности с гидом. Это сделает и цену экскурсии более адекватной и позволит все попробовать.
22 декабря 2018
Отличная экскурсия. Идти на нее нужно только на пустой желудок. Все очень понравилось. Зара очень интересно все рассказала. Время пролетело совершенно незаметно, хотя мы гуляли больше 3 часов.
Ещё 4 отзыва

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