14 отзывов оставили туристы

В нашем городе куда ни посмотри — всюду палатки и магазинчики со всевозможной снедью, атмосферные кафе и видовые рестораны. Вот янтарные круги сыра лежат аккуратной стопкой, прямо как в домике

Бильбо Беггинса. Вот пыхтит над увесистыми стейками матёрый повар. Здесь селедочку продают с маринованными огурчиками. А там — ароматные блины с разными начинками и традиционные карамельные вафли. Амстердам — это не только красиво, но и вкусно! И на прогулке я вам это с радостью докажу!

Описание экскурсии

Сырный мир и рыночный колорит

Утро мы начнём с чашки ароматного кофе с яблочным пирогом или блинами на палитре с Рембрандтом и Ван Гогом, который подают только со сливками. Всё это мы будем смаковать на набережной, откуда открывается прекрасный вид на город. Затем отправимся в музей сыра, где вы сможете продегустировать множество видов этого голландского продукта — голубой, зелёный, чёрный, красный. А я расскажу о старинных традициях сыроварения в Нидерландах. Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдём в столовую — общаться с местными жителями о гастрономической культуре.

Рай для гурманов в Северном Амстердаме

Ни для кого не секрет, что нельзя уехать из Амстердама, не попробовав девственную селедку и треску в кляре, что вас и ожидает. Мы заглянем в доброму хозяину кафе в закоулках города, где уже 35 лет продают фантастически вкусную рыбу. После сыра, шоколада и селедки настанет пора выпить: вас ждет почти ритуальное питие местной водки или ликера на вкус в аутентичном месте с невероятной историей.

После прогулки я подарю вам маленький сладкий презент, который вы сможете взять с собой или — если останутся силы — съесть прямо на месте.

Организационные детали