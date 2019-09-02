14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🧀 Сырный мир и рыночный колорит

Утро мы начнем с чашки ароматного кофе с яблочным пирогом, который подают только со сливками. Все это мы будем смаковать с набережной, откуда открывается прекрасный вид на город. Затем отправимся в музей сыра, где вы сможете продегустировать множество видов этого голландского продукта, далеко не исчерпывающегося гаудой, эдамом и маасдамом. А я расскажу о старинных традициях сыроварения в Нидерландах. Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдем на рынок общаться с местными жителями о гастрономической культуре. А по пути заглянем в лабораторию шоколада, где вас ждет дегустация 20 видов шоколада.

🐟 Рай для гурманов в Северном Амстердаме

Ни для кого не секрет, что нельзя уехать из Амстердама, не попробовав девственную селедку и треску в кляре, что вас и ожидает. Мы заглянем в доброму хозяину кафе в закоулках города, где уже 35 лет продают фантастически вкусную рыбу. После сыра, шоколада и селедки настанет пора выпить: вас ждет почти ритуальное питие местной водки или ликера на вкус в аутентичном месте с невероятной историей.

🍬 После прогулки я подарю вам маленький сладкий презент, который вы сможете взять с собой или — если останутся силы — съесть прямо на месте.