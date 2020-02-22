Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века
С нашей помощью вы узнаете, как выглядел город в 17 веке, какой была повседневная жизнь голландцев и как отражен Золотой век в живописи Северного Возрождения, по сей день восхищающей ценителей прекрасного.
Приготовьтесь глубже погрузиться в творчество Рембрандта и «малых голландцев», отделяя в сюжетах картин правду от хитроумного вымысла.
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Описание
Что вас ожидает
Быт и традиции голландцев в 17 веке
Вы познакомитесь с повседневной жизнью ремесленников, торговцев и аристократов Амстердама Золотого века: узнаете, как они одевались, как боролись с пожарами или наводнениями, чем лечились, как женились и в какого бога верили. Поговорим о системе городской канализации 17 века, о детском воспитании и наказаниях для непослушных отпрысков. Вы узнаете, как несколько веков назад в Голландии заманивали покупателей, как отмечали праздники, что представляли из себя народные гуляния и игры того времени.
Гастрономическая жизнь старого Амстердама
За кофе с великолепным яблочным пирогом в одном из самых уютных мест города поговорим о том, что ели и пили голландцы в эпоху Золотого века. Вы поймете, почему скромные завтраки на полотнах «малых голландцев» сменились роскошными десертами Кальфа, и узнаете, как изменение рациона связано с отношением к творчеству великого Рембрандта. Ну и, разумеется, подобные вещи просто невозможно обсуждать, не попробовав голландской селедки. Непременно попробуем — и не только ее!
Всё самое интересное о Северном Возрождении
Голландская живопись Золотого века по праву станет одной из главных тем нашей прогулки. Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника. Навестим дом Рембрандта и поговорим о его семье. Вы узнаете, почему все художники Золотого века в основном рисовали дозоры и попечительские советы, а также научитесь распознавать на групповом портрете 17 века самого жадного персонажа. А еще мы расскажем, на каком фоне надо бы смотреть работы Вермеера или Халса.
Необычные факты о Голландии Золотого века
Вы побываете в одном из самых живописных двориков Амстердама, с которым связаны легенды об оживших мертвецах и кое-чём похуже, и заглянете в несколько других нетуристических уголков города. Мы поговорим о том, зачем крестьяне и мелкие лавочники в 17 веке покупали картины, откуда взялся запрет на изображение «божественного» и какая великая авантюра с этим запретом связана. А напоследок мы расскажем, на что нужно обратить особое внимание при посещении Рейксмузеума.
В результате вы не только узнаете, как была устроена жизнь в Нидерландах в 17 веке, но и сможете поддержать разговор о Северном Возрождении даже со знатоками голландской живописи.
Организационные детали
- В зависимости от ваших интересов вам расскажут о Северном Возрождении или о повседневной жизни города. Будет здорово, если вы заранее напишете гиду о своих предпочтениях.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
- В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы влюбились в Амстердам (и в Катю тоже). Всем рекомендуем.