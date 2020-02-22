Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века

5
21 отзыв
На прогулке перед вами во всей красе предстанет Амстердам эпохи Золотого века — его старые улочки, горожане разных сословий и, конечно же, величайшие художники.

С нашей помощью вы узнаете, как выглядел город в 17 веке, какой была повседневная жизнь голландцев и как отражен Золотой век в живописи Северного Возрождения, по сей день восхищающей ценителей прекрасного.

Приготовьтесь глубже погрузиться в творчество Рембрандта и «малых голландцев», отделяя в сюжетах картин правду от хитроумного вымысла.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
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Описание

Что вас ожидает

Быт и традиции голландцев в 17 веке

Вы познакомитесь с повседневной жизнью ремесленников, торговцев и аристократов Амстердама Золотого века: узнаете, как они одевались, как боролись с пожарами или наводнениями, чем лечились, как женились и в какого бога верили. Поговорим о системе городской канализации 17 века, о детском воспитании и наказаниях для непослушных отпрысков. Вы узнаете, как несколько веков назад в Голландии заманивали покупателей, как отмечали праздники, что представляли из себя народные гуляния и игры того времени.

Гастрономическая жизнь старого Амстердама

За кофе с великолепным яблочным пирогом в одном из самых уютных мест города поговорим о том, что ели и пили голландцы в эпоху Золотого века. Вы поймете, почему скромные завтраки на полотнах «малых голландцев» сменились роскошными десертами Кальфа, и узнаете, как изменение рациона связано с отношением к творчеству великого Рембрандта. Ну и, разумеется, подобные вещи просто невозможно обсуждать, не попробовав голландской селедки. Непременно попробуем — и не только ее!

Всё самое интересное о Северном Возрождении

Голландская живопись Золотого века по праву станет одной из главных тем нашей прогулки. Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника. Навестим дом Рембрандта и поговорим о его семье. Вы узнаете, почему все художники Золотого века в основном рисовали дозоры и попечительские советы, а также научитесь распознавать на групповом портрете 17 века самого жадного персонажа. А еще мы расскажем, на каком фоне надо бы смотреть работы Вермеера или Халса.

Необычные факты о Голландии Золотого века

Вы побываете в одном из самых живописных двориков Амстердама, с которым связаны легенды об оживших мертвецах и кое-чём похуже, и заглянете в несколько других нетуристических уголков города. Мы поговорим о том, зачем крестьяне и мелкие лавочники в 17 веке покупали картины, откуда взялся запрет на изображение «божественного» и какая великая авантюра с этим запретом связана. А напоследок мы расскажем, на что нужно обратить особое внимание при посещении Рейксмузеума.

В результате вы не только узнаете, как была устроена жизнь в Нидерландах в 17 веке, но и сможете поддержать разговор о Северном Возрождении даже со знатоками голландской живописи.

Организационные детали

  • В зависимости от ваших интересов вам расскажут о Северном Возрождении или о повседневной жизни города. Будет здорово, если вы заранее напишете гиду о своих предпочтениях.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
О
22 фев 2020
Юлия-прекрасный гид, один из лучших, а мы довольно часто бываем в Европе и посещаем экскурсии. Обладаем огромными знаниями о городе, стране, культуре и истории Нидерландов и с удовольствием делится ими. Очень рекомендуем!!!
Alla
3 дек 2019
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев». Знания, память, юмор, интеллект Маши не имели себе равных. Нам очень понравилось время, проведенное с Машей. Когда мы вернулись в отель после тура, мы потратили еще 2 часа на изучение и копание каждой истории в Интернете, добавляя в закладки каждый факт. Я даже заказал несколько книг, когда вернулся в Нью-Йорк! Маша артистичная, страстная и умная. Я очень рекомендую этот тур всем своим друзьям, если они когда-нибудь посетят Амстердам! Спасибо Маша!
Э
27 ноя 2019
Катя - очень интересно и увлекательно рассказывала о золотом веке и включала туда факты из современной жизни. Экскурсия была насыщенная. С удовольствием в следующий раз отправилась бы еще на экскурсию с гидом Катей.
Л
5 ноя 2019
Очень интересная экскурсия, понравилось все! Насте огромное спасибо за интересный рассказ! Узнали много нового и интересного о жизни голландцев и Рембрандта. Рекомендую!
А
12 сен 2019
Прекрасная экскурсия. Катя-гид увлечена сама и увлекла нас.
Мы влюбились в Амстердам (и в Катю тоже). Всем рекомендуем.

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