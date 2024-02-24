Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
Путешествие по каналам на комфортабельном кораблике подарит вам не только великолепные виды, но и возможность насладиться общением и весельем в кругу друзей.
Вы сможете почувствовать себя частью местной культуры, попробовать барбекю и выпить местного пива, наслаждаясь каждым моментом пребывания на воде. Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваш отдых в Амстердаме незабываемым. Предусмотрены крытые кораблики на случай дождя, а для студентов - специальные скидки. Закуски и ужин оплачиваются отдельно, что позволяет вам выбрать именно то, что по душе. Забронируйте свое место сейчас и присоединяйтесь к нам в этом незабываемом приключении
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Описание
Знаете ли вы, как отдыхают настоящие амстердамцы?
В теплые дни все каналы заполняются частными лодочками, корабликами, байдарками, плотами, надувными джакузи, водными велосипедами и другими невообразимыми конструкциями. Жители города целыми семьями отправляются в плавание по каналам, захватив с собой детей, родителей, собой своих собак и кошек, музыкальные
инструменты.
Чем они занимаются на лодке? Поют, танцуют, общаются, радостно перекрикиваются со случайно встреченными приятеля, делают барбекю, пьют пиво и радуются жизни! Хотите почувствовать себя частью этого праздника?
Конечно, прогулка на туристическом кораблике с аудио-гидом – это очень интересно, но никогда она не сможет дать такого же обилия эмоций, впечатлений и ощущения причастности к всеобщему празднику. Мы предлагаем вам почувствовать себя коренным амстердамцем. Прогулка по каналам, барбекю, хорошая компания, море пива и прекрасные виды – что еще нужно для отличного отпуска?
В стоимость входит:
Напитки
Предоставление крытого кораблика в случае плохой погоды.
В зависимости от вашего желания на корабле будут закуски, разнообразное барбекю или ужин. Расходы на еду оплачиваются отдельно по себестоимости.
Для студентов действует скидка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.