Хотите увидеть Амстердам глазами его жителей? Представляем вам уникальную возможность принять участие в экскурсии «Амстердам для своих», которая позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу города. Путешествие по каналам на комфортабельном кораблике подарит вам не только великолепные виды, но и возможность насладиться общением и весельем в кругу друзей. Вы сможете почувствовать себя частью местной культуры, попробовать барбекю и выпить местного пива, наслаждаясь каждым моментом пребывания на воде. Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваш отдых в Амстердаме незабываемым. Предусмотрены крытые кораблики на случай дождя, а для студентов - специальные скидки. Закуски и ужин оплачиваются отдельно, что позволяет вам выбрать именно то, что по душе. Забронируйте свое место сейчас и присоединяйтесь к нам в этом незабываемом приключении

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Описание

Знаете ли вы, как отдыхают настоящие амстердамцы?

В теплые дни все каналы заполняются частными лодочками, корабликами, байдарками, плотами, надувными джакузи, водными велосипедами и другими невообразимыми конструкциями. Жители города целыми семьями отправляются в плавание по каналам, захватив с собой детей, родителей, собой своих собак и кошек, музыкальные

инструменты.

Чем они занимаются на лодке? Поют, танцуют, общаются, радостно перекрикиваются со случайно встреченными приятеля, делают барбекю, пьют пиво и радуются жизни! Хотите почувствовать себя частью этого праздника?

Конечно, прогулка на туристическом кораблике с аудио-гидом – это очень интересно, но никогда она не сможет дать такого же обилия эмоций, впечатлений и ощущения причастности к всеобщему празднику. Мы предлагаем вам почувствовать себя коренным амстердамцем. Прогулка по каналам, барбекю, хорошая компания, море пива и прекрасные виды – что еще нужно для отличного отпуска?

В стоимость входит:

Напитки

Предоставление крытого кораблика в случае плохой погоды.

В зависимости от вашего желания на корабле будут закуски, разнообразное барбекю или ужин. Расходы на еду оплачиваются отдельно по себестоимости.

Для студентов действует скидка.