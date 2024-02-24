Амстердам для своих: по каналам на кораблике
Индивидуальная экскурсия в Амстердаме

Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками

Хотите увидеть Амстердам глазами его жителей? Представляем вам уникальную возможность принять участие в экскурсии «Амстердам для своих», которая позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу города.

Путешествие по каналам на комфортабельном кораблике подарит вам не только великолепные виды, но и возможность насладиться общением и весельем в кругу друзей.

Вы сможете почувствовать себя частью местной культуры, попробовать барбекю и выпить местного пива, наслаждаясь каждым моментом пребывания на воде. Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваш отдых в Амстердаме незабываемым. Предусмотрены крытые кораблики на случай дождя, а для студентов - специальные скидки. Закуски и ужин оплачиваются отдельно, что позволяет вам выбрать именно то, что по душе. Забронируйте свое место сейчас и присоединяйтесь к нам в этом незабываемом приключении
Амстердам для своих: по каналам на кораблике
Амстердам для своих: по каналам на кораблике
Ближайшие даты:
24
фев
27
фев
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даты

Описание

Знаете ли вы, как отдыхают настоящие амстердамцы?
В теплые дни все каналы заполняются частными лодочками, корабликами, байдарками, плотами, надувными джакузи, водными велосипедами и другими невообразимыми конструкциями. Жители города целыми семьями отправляются в плавание по каналам, захватив с собой детей, родителей, собой своих собак и кошек, музыкальные
инструменты.

Чем они занимаются на лодке? Поют, танцуют, общаются, радостно перекрикиваются со случайно встреченными приятеля, делают барбекю, пьют пиво и радуются жизни! Хотите почувствовать себя частью этого праздника?
Конечно, прогулка на туристическом кораблике с аудио-гидом – это очень интересно, но никогда она не сможет дать такого же обилия эмоций, впечатлений и ощущения причастности к всеобщему празднику. Мы предлагаем вам почувствовать себя коренным амстердамцем. Прогулка по каналам, барбекю, хорошая компания, море пива и прекрасные виды – что еще нужно для отличного отпуска?

В стоимость входит:

Напитки
Предоставление крытого кораблика в случае плохой погоды.
В зависимости от вашего желания на корабле будут закуски, разнообразное барбекю или ужин. Расходы на еду оплачиваются отдельно по себестоимости.

Для студентов действует скидка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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