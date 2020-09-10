42 отзыва оставили туристы

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Амстердам с нуля

Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Центральный вокзал Амстердама
  • Заказать экскурсию

€9366 за экскурсиюскидка30%

У этой экскурсии42 отзыва
5
Полина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Полина – Гид в Амстердаме
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку.

А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город 🏙️, который влюбляет в себя с первых минут.
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля

Что вас ожидает

Все, что нужно знать об Амстердаме и голландцах
Я постараюсь сделать Амстердам для вас ближе, понятнее и интереснее. Как рыбацкая деревушка превратилась в процветающую европейскую столицу? Как изменился голландский быт и образ жизни за прошедшие века? Сколько велосипедов отдыхает на дне амстердамских каналов, и почему голландцы не занавешивают окна? Могут ли «пляшущие» амстердамские домики упасть? На эти и многие другие вопросы вы получите исчерпывающие, а порой курьезные ответы!

Байки и деликатесы
В основе нашего маршрута — локации, которые вдохновляли ребят из передачи «Орел и решка». У старейшего кофешопа в городе разберемся, подают ли в таких заведениях кофе. Обсудим, как в Амстердаме 17 века исправляли падших женщин. Заглянем в тайную католическую церковь в центре двора-острова. И, разумеется, в поисках лучших ракурсов для фотографий не обойдем стороной квартал Красных фонарей, площадь Дам, китайский и еврейский кварталы и атмосферный цветочный рынок. Если проголодаетесь, попробуем самую вкусную в Амстердаме селедку и разберемся, что лучше — голландская селедка или битерболены? Или продегустируем голландский сыр со специальными горчицами и конфитюрами.

А в конце экскурсии вы получите от меня настоящий амстердамский подарок!

Организационные детали

  • Начало прогулки — у Центрального вокзала (Amsterdam Centraal) или вашего отеля, если он в центре города
  • Амстердамская погода часто преподносит сюрпризы, поэтому захватите зонт или дождевик
  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля
Амстердам с нуля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Центральный вокзал Амстердама.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Привет, друзья! Я живу в Амстердаме уже 8 лет и работаю профессиональным гидом. На своих экскурсиях я делюсь не только фактами об истории Амстердама и Нидерландов, но и супер-интересными сведениями о жизни, быте и нравах самих голландцев. Мои экскурсии – живые и эмоциональные представления, с которых вы уходите другими людьми, наполненными интересными знаниями и отличным настроением. До встречи!
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42 отзыва оставили туристы

10 сентября 2020
Полина невероятный гид! Мы очень рады, что выбрали именно её экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы услышали интересные истории и увидели как туристические места, так и локации, которые точно бы пропустили! Полина очень начитанная, внимательная и тактичная девушка. Ответила на все наши вопросы и развеяла мифы. Отдельное спасибо за список мест, которые стоит посетить, мы воспользовались рекомендациями и остались в восторге!
16 августа 2020
Огромное СПАСИБО за удивительное двухчасовое незабываемое путешествие с гидом Полиной. Именно путешествие, потому что скромным словом экскурсия не назовёшь, Раскрыли для себя город абсолютно по новому, не смотря на то что бывали уже тут до этого 4 раза. Индивидуальный подход, обьёмная, интересная, эксклюзивнаяинформация, которая остаётся не только в голове, но и в сердце. ОБЯЗАТЕЛЬНО будем рекомендуем и будем рекомендовать. Спасибо большое, сработано на все 100 проц. P. S. Хочется отметить также системность и отлаженность работу Команды Трипстера в общем. . Удобная мнгновенная система коммуникации и обратной связи.
16 августа 2020
Не мог не написать этот отзыв! Вчера с семьей были на экскурсии, проводила ее гид Полина. Очень интересно, профисионально, продумала маршрут. На любой наш вопрос, Полина отвечала с удовольствием, рассказала и показала нам столько всего интересного что мы просто влюбились в этот город! Огромное спасибо!!! Очень рекомендую!!!
12 августа 2020
Рекомендую! Это из той серии когда гид влюбляет в город, который сам по себе очень красивый, но в компании очень интересного гида становится совсем неотразимым. С Полиной было интересно, не напряжно! Она не грузит историческими датами, но при этом получаешь очень много информации, не только исторической но и современной, которая заходит легко. Любит отвечать на разные вопросы об Амстердаме, делится своим накопленным опытом, что очень-очень помогает в дальнейшем времяпрепровождении! В общем смело связывайтесь!
27 июля 2020
Полина очень приятная и лёгкая девушка. Экскурсия прошла спокойно и непринуждённо! Рекомендую 😉
19 июля 2020
Экскурсия потрясающая! Полина компетентный, приятный и отзывчивый человек. Информация была подана увлекательно, живо и доступно. Мы с подругой очень благодарны за знакомство с этим чудесным городом. Однозначно рекомендую!
17 марта 2020
Из-за карантина мы не смогли посетить экскурсию, гид связалась с нами заранее и объяснила про ситуацию в стране, огромное спасибо
11 марта 2020
Спасибо Полина, было не перегружено, отлично для первого дня и начала знакомства с городом
10 марта 2020
Обычно отзывов не оставляю, но Полине оставлю. Замечательная девушка, очень интересно рассказывает, грамотная и четкая речь ( что немаловажно ), времени, отведённого на экскурсию, было абсолютно достаточно. Полина влюбляет в этот город, и что очень понравилось - это то, что сама она увлечена своим же рассказом. Даёт честные советы на предмет : где покушать и что стоит посетить далее. Спасибо Полине))))
8 марта 2020
Полина-замечательный гид, знающий и любящий свое дело!Было очень интересно, душевно. Также Полина поделилась различными советами где что лучше купить, поесть и т. д. С мужем остались очень довольны. Спасибо огромное за создание отличного настроения и за то, что удалось почувствовать истинно голландскую атмосферу и колорит.
Ещё 32 отзыва

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