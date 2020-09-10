42 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Все, что нужно знать об Амстердаме и голландцах

Я постараюсь сделать Амстердам для вас ближе, понятнее и интереснее. Как рыбацкая деревушка превратилась в процветающую европейскую столицу? Как изменился голландский быт и образ жизни за прошедшие века? Сколько велосипедов отдыхает на дне амстердамских каналов, и почему голландцы не занавешивают окна? Могут ли «пляшущие» амстердамские домики упасть? На эти и многие другие вопросы вы получите исчерпывающие, а порой курьезные ответы!

Байки и деликатесы

В основе нашего маршрута — локации, которые вдохновляли ребят из передачи «Орел и решка». У старейшего кофешопа в городе разберемся, подают ли в таких заведениях кофе. Обсудим, как в Амстердаме 17 века исправляли падших женщин. Заглянем в тайную католическую церковь в центре двора-острова. И, разумеется, в поисках лучших ракурсов для фотографий не обойдем стороной квартал Красных фонарей, площадь Дам, китайский и еврейский кварталы и атмосферный цветочный рынок. Если проголодаетесь, попробуем самую вкусную в Амстердаме селедку и разберемся, что лучше — голландская селедка или битерболены? Или продегустируем голландский сыр со специальными горчицами и конфитюрами.

А в конце экскурсии вы получите от меня настоящий амстердамский подарок!