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Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!