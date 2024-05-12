Экскурсии по рекам в Амстердаме 2024

Найдено 6 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Амстердаме на русском языке, цены от €74, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
«Включено: посещение Gassan diamonds (по желанию), билеты на прогулку по каналам на кораблике (по желанию) и туристический налог — 1,5€/чел»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 12 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
«Конечно, мы включим в маршрут и променад по реке Амстел, чтобы посмотреть на знаменитый «Тощий мост»»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
«для загородных походов по рекам и озерам Голландии — стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
«Чтобы Амстердам запомнился вам не только сыром и тюльпанами, приглашаю прогуляться по главным каналам нидерландской столицы и кварталу Йордан»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
Амстердам для своих: по каналам на кораблике
Индивидуальная
1.5 часа
Амстердам для своих: живописное путешествие по каналам на кораблике
Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
«Жители города целыми семьями отправляются в плавание по каналам, захватив с собой детей, родителей, собой своих собак и кошек, музыкальные инструменты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
500 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
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    пожалела!!! Рассказ о городе, стране, жителях и не только бы прекрасен! Получили замечательные рекомендации по поводу того,как провести оставшийся вечер. Сейчас по рекомендации Евгения сижу в замечательном кафе, пью обалденный коктейль и пишу честный отзыв… Я впервые в Амстердаме. И на экскурсии с Евгением почти влюбилась в этот город! Очень надеюсь, что мы ещё встретимся! И обязательно порекомендую Евгения своим друзьям. Привет из Лондона!

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
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    гиду Сергею. Не хотелось расходиться, и даже на усталость не обращали внимания, потому что было очень увлекательно. Емко, интересно, с изюминкой. Я бы так описала нашу прекрасную экскурсию. Спасибо вам большое за удовольствие насладиться Амстердамом!

  • И
    Инна
    17 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
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    подана Кириллом не в занудной форме с датами и сухой статистикой,а в интересной беседе с нами,как вроде нас встретил на площади наш давний товарищ и провел по городу с закаулочками и топовыми местами. Кирилл мог ответить на любые вопросы,от исторических фактов до получения образования и иппотечных процентах в Нидерландах! Мы никуда не бежали и не было никакой суеты,он ни разу не смотрел на время. И самое главное,оставил свои контакты для дальнейшего онлайн сопровождения нашего путешествия по Нидерландам с лучшими локациями, ресторанами, и атмосферными местечками. Рекомендуем!!!!

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  • н
    николай
    19 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
  • М
    Миллер
    17 марта 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
  • Y
    Yana
    10 марта 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
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    Amsterdam! Отличный 👍 контент, наблюдения за скрытыми драгоценными камнями, приятные и незабываемые впечатления — все вместе. Очень рекомендую Юджина новым гостям, едущим в Амстердам!

  • Н
    Николай
    18 ноября 2023
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся
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    в нашей памяти надолго). Евгений как художник выискивал для нас новые ракурсы, подсказывал как и где лучше встать и пр. Все понравилось, рекомендую!)

    Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересныеБлагодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Старый Амстердам и прогулка на кораблике
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  3. Путешествие по каналам Амстердама
  4. Только с воды, с Амстердамом на «ты»
  5. Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 74 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Амстердам – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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