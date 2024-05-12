1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
«Включено: посещение Gassan diamonds (по желанию), билеты на прогулку по каналам на кораблике (по желанию) и туристический налог — 1,5€/чел»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 12 чел.
Мини-группа
4 часа
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
«Конечно, мы включим в маршрут и променад по реке Амстел, чтобы посмотреть на знаменитый «Тощий мост»»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
«для загородных походов по рекам и озерам Голландии — стоит отвести весь солнечный день и оговорить дополнительно обратный наземный трансфер в случае необходимости»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€257 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
«Чтобы Амстердам запомнился вам не только сыром и тюльпанами, приглашаю прогуляться по главным каналам нидерландской столицы и кварталу Йордан»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Амстердам для своих: живописное путешествие по каналам на кораблике
Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
«Жители города целыми семьями отправляются в плавание по каналам, захватив с собой детей, родителей, собой своих собак и кошек, музыкальные инструменты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
- ЕЕкатерина11 мая 2024У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
- ИИнна17 апреля 2024Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
- ГГалина1 апреля 2024Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
- нниколай19 марта 2024Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
- ММиллер17 марта 2024Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
- YYana10 марта 2024Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
- ННиколай18 ноября 2023Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
- ААлексей8 ноября 2023Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «По рекам и каналам»
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