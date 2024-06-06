Экскурсии проходящие только летом в Амстердаме

Найдено 100 экскурсий в категории «Летние» в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 12 чел.
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 174 за всё до 10 чел.
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 10 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Уютные пабы Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 160 за всё до 5 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214193 за всё до 10 чел.
Амстердам с нуля
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: Центральный вокзал Амстердама
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
157134 за всё до 3 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
39 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185158 за всё до 4 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Амстердам: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250225 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Попробовать Амстердам на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Понять Ван Гога
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства
Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа
10 июня в 15:30
14 июня в 10:30
180 за всё до 10 чел.
Тайна Подсолнухов
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
180 за всё до 15 чел.
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 460 за всё до 8 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
157 отзывов
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом
Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Начало: Центральная площадь Дам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Амстердам изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Амстердам изнутри: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Прогулка по Амстердаму, где вы узнаете необычные факты, попробуете голландский сыр и абсент, посетите квартал Красных фонарей и купите черные тюльпаны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 390 за всё до 6 чел.
Необычные музеи Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
С Амстердамом на «ты»
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
172129 за всё до 4 чел.
Амстердам глазами амстердамцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от 520 за всё до 12 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • G
    Gala
    4 июня 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
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    как я и люблю)). Как только мы попрощались, и я пошла в своем направлении - возник вопрос как же прекрасно Ганя провела меня без толп людей! Очень Рекомендую!!! Галина

    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)
  • М
    Матвей
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Амстердам с нуля
    Очень понравилась экскурсия Полины! Большое спасибо! 🌼
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
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    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
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    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
  2. Старый Амстердам и прогулка на кораблике
  3. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  4. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
  5. Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Летние" можно забронировать 100 экскурсий и билетов от 25 до 520 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2448 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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