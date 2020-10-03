9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам вчера и сегодня

Вы узнаете, как возникла и развивалась небольшая деревушка на Амстеле, с чего начиналась история 📖 ее свободы и как сейчас живется в самом либеральном городе мира. Услышите о местных финансовых империях, приводивших в ужас конкурентов, торговле, рабстве и Золотом веке. А также увидите важнейшие достопримечательности 🏛️ города от площади Дам и Центрального вокзала до Западной церкви и отыщете место, где соседствуют дом Анны Франк, гомомонумент и здание, в котором снимал угол Рене Декарт.

Каналы, Йордан и сердце Старого города

Йордан — модный в наши дни квартал. А когда-то он был домом бедных фабричных и последним пристанищем Рембрандта. Вы услышите истории о храбрых сердцем жителях, боровшихся за свободу и право быть собой. Узнаете, какие забавы приходились йорданцам по душе, но шокировали короля, как и зачем снимались запреты на общественно осуждаемую деятельность и чего местные добиваются сейчас. А также насладитесь панорамами реки Амстел и Южной церкви, вдохновлявшими художников-импрессионистов. Увидите кольцо больших каналов и раскроете, зачем амстердамцы их рыли, как ими пользовались и кто жил у воды.

Амстердам изнутри

Я расскажу, что стоит за массовой велосипедизацией и так ли любят горожане свои велосипеды. Приоткрою двери одной тайной церкви и пролью свет на причину ее появления. Кроме того, поделюсь маленькими секретами и хитростями, облегчающими путешествие. Одним словом, сделаю все, чтобы Амстердам стал для вас другом, к которому непременно захочется вернуться.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.