9 отзывов оставили туристы

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И это все — Амстердам!

Знаковые и секретные места нидерландской столицы на нескучной обзорной экскурсии

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9 отзывов
Валентина
Валентина – Гид из Амстердама
Вы узнаете, как маленькое поселение, вечно жившее под угрозой наводнения, превратилось в один из самых богатых, могущественных и красивых 🤩 городов Европы.

Погуляете вдоль каналов, заглянете в тайные дворики «хофье» и удивитесь, насколько Амстердам не такой, каким кажется с первого взгляда.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 145€66 за экскурсиюскидка54%

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И это все — Амстердам!
И это все — Амстердам!

Что вас ожидает

Амстердам вчера и сегодня
Вы узнаете, как возникла и развивалась небольшая деревушка на Амстеле, с чего начиналась история 📖 ее свободы и как сейчас живется в самом либеральном городе мира. Услышите о местных финансовых империях, приводивших в ужас конкурентов, торговле, рабстве и Золотом веке. А также увидите важнейшие достопримечательности 🏛️ города от площади Дам и Центрального вокзала до Западной церкви и отыщете место, где соседствуют дом Анны Франк, гомомонумент и здание, в котором снимал угол Рене Декарт.

Каналы, Йордан и сердце Старого города
Йордан — модный в наши дни квартал. А когда-то он был домом бедных фабричных и последним пристанищем Рембрандта. Вы услышите истории о храбрых сердцем жителях, боровшихся за свободу и право быть собой. Узнаете, какие забавы приходились йорданцам по душе, но шокировали короля, как и зачем снимались запреты на общественно осуждаемую деятельность и чего местные добиваются сейчас. А также насладитесь панорамами реки Амстел и Южной церкви, вдохновлявшими художников-импрессионистов. Увидите кольцо больших каналов и раскроете, зачем амстердамцы их рыли, как ими пользовались и кто жил у воды.

Амстердам изнутри
Я расскажу, что стоит за массовой велосипедизацией и так ли любят горожане свои велосипеды. Приоткрою двери одной тайной церкви и пролью свет на причину ее появления. Кроме того, поделюсь маленькими секретами и хитростями, облегчающими путешествие. Одним словом, сделаю все, чтобы Амстердам стал для вас другом, к которому непременно захочется вернуться.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 площадь центрального вокзала
И это все — Амстердам!
И это все — Амстердам!
И это все — Амстердам!
И это все — Амстердам!
И это все — Амстердам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
На моих экскурсиях вы не услышите сухой перечень дат и имен, который забудется через пару часов. Зато получите самую важную информацию о культуре, истории, нравах и традициях страны. Я люблю работу гида и перевезла несколько лет назад из Петербурга в Нидерланды свое умение строить диалог, увлекать рассказом, выделять главное и интересное и находить подход к каждому. Внимательные, любознательные, активные и жизнерадостные, до скорой встречи!
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9 отзывов оставили туристы

3 октября 2020
Это была приятная, очень интересная прогулка по прекрасному городу 🥰. Спасибо большое Валентине за профессионализм, за любовь к этому городу и к своей работе. Благодаря этим качествам мы погрузились в историю, прикоснулись к традициям и узнали секреты этого великолепного города. Экскурсия была очень комфортной и интересной! Рекомендую 👌
24 августа 2020
У нас был один день, чтобы посмотреть Амстердам. Мы обратились за помощью к гиду Валентине. Это была обзорная экскурсия. 3 часа пролетели не заметно. С нами была дочка 8 лет. Она с большим интересом слушала Валентину, задавала вопросы и получала ответы, понятные для ее возраста. Спасибо большое Валентине за положительные эмоции!!!
15 июля 2020
Экскурсия с Валентиной по Амстердаму - прекрасная возможность познакомиться с городом. Экскурсия очень познавательна, мы узнали много нового, дети задавали вопросы, если хотели узнать побольше о какой-нибудь теме по городу. 3 часа пролетели незаметно, повезло с погодой - тепло и солнечно! День мы закончили в ресторане, также по рекомендации Валентины. Спасибо за отличную экскурсию!
15 июня 2020
Валентина провела экскурсию просто превосходно. Очень вдохновленный Амстердамом человек, который умеет разделить свое вдохновение со слушателями. Экскурсия хорошо структурирована, дает отличное обширное представление об Амстердаме, его истории, достопримечательностях и тонкостях голландского менталитета, традициях и национальной кухне. При этом экскурсия не перегружена лишними деталями и послее нее остается впечатление, что информации было как раз столько, сколько нужно. Валентина с удовольствием отвечала на наши вопросы и давала пояснения, если нам было что-то непонятно. От нее мы получили отличные контакты и адреса "для своих" - кафе, рыбной лавочки, лодочки по каналам Амстердама и т. п. Думаю, экскурсия будет интересна разным по возрасту и интересам, путешественникам. Мы очень рады, что первое после карантина путешествие нам повезло провести в компании такого чудесного, открытого и вдохновленного гида, Спасибо Вам, Валентина!
24 марта 2020
Экскурсия прошла не в самое удачное время, было довольно тревожно на фоне пандемии и закрытия границ, но Валентина смогла нас отвлечь и помогла не думать о проблемах. Было очень интересно и увлекательно. Большое спасибо, желаем вам успехов)
24 марта 2020
Со всей этой суматохой только сейчас дошли руки написать об экскурсии, а она у нас была еще до закрытия границ. Вообще это чудо, что мы нашли такого замечательного гида. И несмотря на то что прогулка была в полупустом городе, получилось очень насыщенно, содержательно и очень атмосферно. Надеемся, что сможем приехать еще раз полюбоваться городом и обязательно к вам вернемся) Спасибо Валентина)
22 марта 2020
Валентина молодец, информация доступная, понятная, не перегружает цифрами, в то же время все необходимое рассказала, всем рекомендуем!!!
16 марта 2020
Экскурсия потрясающая! Валентина компетентный, приятный и отзывчивый человек. Информация была подана увлекательно, живо и доступно. Мы с подругой очень благодарны за знакомство с этим чудесным городом и за подсказки о том, как сделать отпуск ещё более насыщенным и интересным. Однозначно рекомендую!
14 марта 2020
Были на экскурсии у Валентины. Все очень понравилось. Отзывчивая и приятная девушка. Только положительные эмоции: содержательно, интересно, очень качественная подача информации и грамотная речь. Успехов вам!

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