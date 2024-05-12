1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
«После ее посещения всем гостям дают 50% скидку на билеты на кораблик, на котором вы сможете прокатиться уже после экскурсии или на следующий день»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 12 чел.
Мини-группа
4 часа
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
«круиз на корабле входит в стоимость экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
214€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
1 час
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
«Предлагаю вам совершить познавательную водную прогулку на моём капитанском шлюпе — будем наслаждаться ажурными переплетениями каналов, мостов и набережных, глядя на город с самой выгодной точки»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€257 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
«Эта деревня известна своими пейзажами и особой атмосферой, которую создают море, солнце, мачты парусников и аккуратные голландские домики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
«Вы прогуляетесь по историческому центру города – Голландии XVII века, увидите единственный в своем роде плавучий цветочный рынок и прокатитесь на кораблике по каналам города»
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Амстердам для своих: живописное путешествие по каналам на кораблике
Исследуйте каналы Амстердама, наслаждаясь расслабляющей прогулкой на кораблике с барбекю и напитками
«В зависимости от вашего желания на корабле будут закуски, разнообразное барбекю или ужин»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ЛЛюдмила12 мая 2024Сегодня мой День рождения! Я решила его провести на экскурсии по каналам Амстердама с гидом Евгением. Ни на секунду не
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ЕЕкатерина11 мая 2024У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- ИИнна17 апреля 2024Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
- ГГалина1 апреля 2024Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
- нниколай19 марта 2024Евгений прирождённый романтик и всем сердцем влюблён в город и свое дело. Экскурсия прошла на одном дыхании. Брали детей, 13 и 15 лет. Боялись, что будут скучать, но куда там! В общем, спойлерить не буду)) настоятельно рекомендую
- ММиллер17 марта 2024Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
- YYana10 марта 2024Great 👍 content, hidden gems sightings, pleasant and unforgettable experience all together. Highly recommend Eugene for new guests traveling to
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 67 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Амстердаме на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024