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Амстердам для своих: прогулка с моряком

5
2 отзыва
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Амстердам для своих: прогулка с моряком
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €182 за экскурсию

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Амстердам для своих: прогулка с моряком
Амстердам для своих: прогулка с моряком

Что вы увидите

  • Центральный вокзал
  • Собор Святого Николая
  • Квартал Красных фонарей
  • Башню плача
  • Площадь Nieuwmarkt и старинную весовую палату
  • Бывший портовый и промышленный квартал
  • Искусственный остров XVI века
  • Морской музей
  • Блошиный рынок
  • Дом Рембрандта
  • старинный шлюз и дом смотрителя
  • Португальскую синагогу
  • Самый красивый мост города
  • Цветочный рынок
  • Королевский дворец
  • Дома и садики на воде
Город, созданный на воде под пронизывающими и вольными ветрами Северного моря 🌊. Улицы его всегда были заполнены отважными капитанами и отчаянными искателями приключений, путешественниками, купцами и прочим странствующим людом. Здесь пахло свободой, жаждой новых открытий, авантюрами и, да, богатством. И одними из главных персонажей здесь всегда были моряки. Давайте и мы с вами посмотрим на наш любимый город 🏙️ глазами морского волка, пройдемся с ним по узким старинным улочкам и набережным каналов через расстояние и время, увидим расцвет и не самые легкие времена в жизни Амстердама, погрустим и посмеемся с ним вместе. И в конечном счете, подружимся с этим городом навсегда.
На этой экскурсии 🧭 мы совершим путешествие сквозь время и увидим Амстердам глазами моряка. Глазами, которые помнят самые яркие события и жуткие пожары, крутые взлёты и обидные падения в жизни города. Мы с вами отправимся гулять 👣 по местам, где моряк мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаем, что и как он ел и пил, а кое-что и попробуем.
Мы узнаем, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы строили себе выдающиеся адмиралы. Увидим, где строились корабли и взвешивались пушки. Разберемся, что привезли с собой в Амстердам моряки из Китая, в какие дальние страны и зачем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века, и что конопля — она для канатов и бечевок.
Моряки Амстердама скоротечно менялись, но дух свободы и жажда открытий навсегда остались в этом городе, хотя морские страницы истории 📖 столицы ⭐️ уже в прошлом. Эта экскурсия ⛳ — об отношении к свободе, воде, знаниям 🎓, заморским странствиям и том, как они повлияли на современный Амстердам.
Важно знать: – Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Питание, личные расходы
  • По вашему желанию мы можем вместе с вами дополнительно сходить в потрясающий Морской музей.
Начало
🚩 вокзал Amsterdam Centraal
Место завершения
🏁 По договоренности
Амстердам для своих: прогулка с моряком
Амстердам для своих: прогулка с моряком
Амстердам для своих: прогулка с моряком
Амстердам для своих: прогулка с моряком
Амстердам для своих: прогулка с моряком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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