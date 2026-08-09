Описание экскурсии
Город, созданный на воде под пронизывающими и вольными ветрами Северного моря. Улицы его всегда были заполнены отважными капитанами и отчаянными искателями приключений, путешественниками, купцами и прочим странствующим людом. Здесь пахло свободой, жаждой новых открытий, авантюрами и, да, богатством. И одними из главных персонажей здесь всегда были моряки. Давайте и мы с вами посмотрим на наш любимый город глазами морского волка, пройдемся с ним по узким старинным улочкам и набережным каналов через расстояние и время, увидим расцвет и не самые легкие времена в жизни Амстердама, погрустим и посмеемся с ним вместе. И в конечном счете, подружимся с этим городом навсегда. На этой экскурсии мы совершим путешествие сквозь время и увидим Амстердам глазами моряка. Глазами, которые помнят самые яркие события и жуткие пожары, крутые взлёты и обидные падения в жизни города. Мы с вами отправимся гулять по местам, где моряк мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаем, что и как он ел и пил, а кое-что и попробуем. Мы узнаем, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы строили себе выдающиеся адмиралы. Увидим, где строились корабли и взвешивались пушки. Разберемся, что привезли с собой в Амстердам моряки из Китая, в какие дальние страны и зачем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века, и что конопля — она для канатов и бечевок. Моряки Амстердама скоротечно менялись, но дух свободы и жажда открытий навсегда остались в этом городе, хотя морские страницы истории столицы уже в прошлом. Эта экскурсия — об отношении к свободе, воде, знаниям, заморским странствиям и том, как они повлияли на современный Амстердам. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный вокзал
- Собор Святого Николая
- Квартал Красных фонарей
- Башню плача
- Площадь Nieuwmarkt и старинную весовую палату
- Бывший портовый и промышленный квартал
- Искусственный остров XVI века
- Морской музей
- Блошиный рынок
- Дом Рембрандта
- Старинный шлюз и дом смотрителя
- Португальскую синагогу
- Самый красивый мост города
- Цветочный рынок
- Королевский дворец
- Дома и садики на воде
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- По вашему желанию мы можем вместе с вами дополнительно сходить в потрясающий Морской музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Амстердам Централ
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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