Город, созданный на воде под пронизывающими и вольными ветрами Северного моря. Улицы его всегда были заполнены отважными капитанами и отчаянными искателями приключений, путешественниками, купцами и прочим странствующим людом. Здесь пахло свободой, жаждой новых открытий, авантюрами и, да, богатством. И одними из главных персонажей здесь всегда были моряки. Давайте и мы с вами посмотрим на наш любимый город глазами морского волка, пройдемся с ним по узким старинным улочкам и набережным каналов через расстояние и время, увидим расцвет и не самые легкие времена в жизни Амстердама, погрустим и посмеемся с ним вместе. И в конечном счете, подружимся с этим городом навсегда. На этой экскурсии мы совершим путешествие сквозь время и увидим Амстердам глазами моряка. Глазами, которые помнят самые яркие события и жуткие пожары, крутые взлёты и обидные падения в жизни города. Мы с вами отправимся гулять по местам, где моряк мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаем, что и как он ел и пил, а кое-что и попробуем. Мы узнаем, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы строили себе выдающиеся адмиралы. Увидим, где строились корабли и взвешивались пушки. Разберемся, что привезли с собой в Амстердам моряки из Китая, в какие дальние страны и зачем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века, и что конопля — она для канатов и бечевок. Моряки Амстердама скоротечно менялись, но дух свободы и жажда открытий навсегда остались в этом городе, хотя морские страницы истории столицы уже в прошлом. Эта экскурсия — об отношении к свободе, воде, знаниям, заморским странствиям и том, как они повлияли на современный Амстердам. Важно знать:

Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.