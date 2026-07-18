3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии «Нетуристический Амстердам» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и набережных особенно радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулки возможны, но погода может быть менее предсказуемой, что стоит учитывать при планировании.

В Амстердаме, городе, известном своими каналами и историческим центром, еще много неизведанных мест, которые ждут своих исследователей.Эта экскурсия предлагает уникальный шанс увидеть другую сторону города, где тихие набережные, старинные моряцкие

бары и верфи сохранили атмосферу прошлых веков. Вы узнаете о местах, где учился Петр Великий, откроете для себя экзотических птиц в районе Плантажебюрт и почувствуете дух старого Амстердама, наслаждаясь красотой его менее известных уголков

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старый моряцкий бар в Кромбоомслоот

Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера. Мы пройдём мимо старинной крепостной башни Монтельбанторен и через маленькие острова попадём на бывшую дамбу Хохте Кадяйк. А затем можем остановиться в старом моряцком баре с сохранившимся интерьером 17 века, где наливают различные сорта йеневера (местного джина), по голландской традиции, до самого верха стакана!

По следам Петра I в Оостелейке Ейланден

Мы обследуем бывшие верфи района Оостелейке Ейланден, где когда-то Пётр Великий учился кораблестроению. Увидим дом, в котором работал император, а также посмотрим на действующие верфи Хет Кромхоут и одну из последних амстердамских мельниц-укреплений. У подножия мельницы разместилась популярная местная пивоварня Бруерей хет Ей, где при желании мы остановимся на кружку пива.

Птицы и парки района Плантажебюрт

На просторных авеню района Плантажебюрт 19-го века дышится намного свободнее, чем в тесном центре. Здесь мы сможем увидеть экзотических птиц: цапель, попугаев, которые живут в Амстердаме круглый год, и даже ярко-розовых фламинго. Здесь также расположен самый старый городской парк, ботанический сад и одна из красивейших улиц Амстердама. На неспешной прогулке вы услышите историю зданий и мостов вдоль Амстеля, узнаете, почему дома здесь наклонены и как люди живут в домах-лодках.

Кому подходит эта экскурсия

Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть Амстердам с другого ракурса, отойдя от маршрутов из путеводителей.

Организационные детали

Расходы на напитки и еду в экскурсию не включены.