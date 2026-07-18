3 отзыва оставили туристы

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Нетуристический Амстердам

Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
В Амстердаме, городе, известном своими каналами и историческим центром, еще много неизведанных мест, которые ждут своих исследователей.

Эта экскурсия предлагает уникальный шанс увидеть другую сторону города, где тихие набережные, старинные моряцкие
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бары и верфи сохранили атмосферу прошлых веков.

Вы узнаете о местах, где учился Петр Великий, откроете для себя экзотических птиц в районе Плантажебюрт и почувствуете дух старого Амстердама, наслаждаясь красотой его менее известных уголков

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные нетуристические районы
  • 🍹 Аутентичные моряцкие бары
  • 🏛 Исторические верфи и мельницы
  • 🦜 Экзотические птицы в городских парках
  • 🚶‍♂️ Спокойные прогулки вдали от толп

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Нетуристический Амстердам» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и набережных особенно радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулки возможны, но погода может быть менее предсказуемой, что стоит учитывать при планировании.
Сейчас август — это идеальное время.
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам

Что можно увидеть

  • Кромбоомслоот
  • Монтельбанторен
  • Хохте Кадяйк
  • Оостелейке Ейланден
  • Хет Кромхоут
  • Бруерей хет Ей
  • Плантажебюрт
  • Амстел

Описание экскурсии

Старый моряцкий бар в Кромбоомслоот

Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера. Мы пройдём мимо старинной крепостной башни Монтельбанторен и через маленькие острова попадём на бывшую дамбу Хохте Кадяйк. А затем можем остановиться в старом моряцком баре с сохранившимся интерьером 17 века, где наливают различные сорта йеневера (местного джина), по голландской традиции, до самого верха стакана!

По следам Петра I в Оостелейке Ейланден

Мы обследуем бывшие верфи района Оостелейке Ейланден, где когда-то Пётр Великий учился кораблестроению. Увидим дом, в котором работал император, а также посмотрим на действующие верфи Хет Кромхоут и одну из последних амстердамских мельниц-укреплений. У подножия мельницы разместилась популярная местная пивоварня Бруерей хет Ей, где при желании мы остановимся на кружку пива.

Птицы и парки района Плантажебюрт

На просторных авеню района Плантажебюрт 19-го века дышится намного свободнее, чем в тесном центре. Здесь мы сможем увидеть экзотических птиц: цапель, попугаев, которые живут в Амстердаме круглый год, и даже ярко-розовых фламинго. Здесь также расположен самый старый городской парк, ботанический сад и одна из красивейших улиц Амстердама. На неспешной прогулке вы услышите историю зданий и мостов вдоль Амстеля, узнаете, почему дома здесь наклонены и как люди живут в домах-лодках.

Кому подходит эта экскурсия

Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть Амстердам с другого ракурса, отойдя от маршрутов из путеводителей.

Организационные детали

Расходы на напитки и еду в экскурсию не включены.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€99
Дети до 16 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 498 туристов
Я родился в 1974 году в Кишинёве, но в детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в США. Там я окончил Купер Юнион в Нью Йорке со степенью бакалавра
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по специальности художника и, по окончании, в 1997 году переселился в Амстердам, где два года учился в академии Де Ательерс. Нынче я проживаю частично в Амстердаме и частично в США, часто путешествую, преподаю английский в двух Амстердамских университетах и активно участвую в творческой жизни Амстердама. Буду рад показать вам наш город со стороны живущего здесь человека!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
3
2
1
Светлана
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите посмотреть как живут люди в этом городе, то рекомендую выбрать эту экскурсию. Леонид приятный собеседник, хорошо знающий историю города и готовый перестроить маршрут, основываясь на ваших предпочтениях.
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите+2
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите
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Д
Прекрасный гид!
Приятная экскурсия с эрудированным и интересным человеком по околотуристическим местам)

Яркое послевкусие и приятно возвращаться в увиденное)
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E
Леонид, очень вежливый и эрудированный человек! Экскурсию провёл корректируя под мои пожелания и погодные условия! Мне понравилось!;)
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Александра
Отличная прогулка по Амстердаму без толп туристов:) мы даже не ожидали, что так можно.
Очень понравилась экскурсия!
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Татьяна
Отличная прогулка, при необходимости Леонид адаптирует экскурсию под вас. Познавательно, красиво и легко.
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Светлана
Экскурсия "Нетуристический Амстердам" не очень понравилась, я надеялась услышать какие то интересные, как было заявлено, истории. Этого не было.
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