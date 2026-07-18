3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии «Нетуристический Амстердам» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и набережных особенно радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя может быть немного прохладнее. Зимой прогулки возможны, но погода может быть менее предсказуемой, что стоит учитывать при планировании.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кромбоомслоот
Монтельбанторен
Хохте Кадяйк
Оостелейке Ейланден
Хет Кромхоут
Бруерей хет Ей
Плантажебюрт
Амстел
Описание экскурсии
Старый моряцкий бар в Кромбоомслоот
Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера. Мы пройдём мимо старинной крепостной башни Монтельбанторен и через маленькие острова попадём на бывшую дамбу Хохте Кадяйк. А затем можем остановиться в старом моряцком баре с сохранившимся интерьером 17 века, где наливают различные сорта йеневера (местного джина), по голландской традиции, до самого верха стакана!
По следам Петра I в Оостелейке Ейланден
Мы обследуем бывшие верфи района Оостелейке Ейланден, где когда-то Пётр Великий учился кораблестроению. Увидим дом, в котором работал император, а также посмотрим на действующие верфи Хет Кромхоут и одну из последних амстердамских мельниц-укреплений. У подножия мельницы разместилась популярная местная пивоварня Бруерей хет Ей, где при желании мы остановимся на кружку пива.
Птицы и парки района Плантажебюрт
На просторных авеню района Плантажебюрт 19-го века дышится намного свободнее, чем в тесном центре. Здесь мы сможем увидеть экзотических птиц: цапель, попугаев, которые живут в Амстердаме круглый год, и даже ярко-розовых фламинго. Здесь также расположен самый старый городской парк, ботанический сад и одна из красивейших улиц Амстердама. На неспешной прогулке вы услышите историю зданий и мостов вдоль Амстеля, узнаете, почему дома здесь наклонены и как люди живут в домах-лодках.
Кому подходит эта экскурсия
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть Амстердам с другого ракурса, отойдя от маршрутов из путеводителей.
Организационные детали
Расходы на напитки и еду в экскурсию не включены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€99
Дети до 16 лет
€65
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 498 туристов
Я родился в 1974 году в Кишинёве, но в детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в США. Там я окончил Купер Юнион в Нью Йорке со степенью бакалавра читать дальшеуменьшить
по специальности художника и, по окончании, в 1997 году переселился в Амстердам, где два года учился в академии Де Ательерс. Нынче я проживаю частично в Амстердаме и частично в США, часто путешествую, преподаю английский в двух Амстердамских университетах и активно участвую в творческой жизни Амстердама. Буду рад показать вам наш город со стороны живущего здесь человека!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
–
2
–
1
–
Светлана
Если вы прошлись уже по всем туристическим местам Амстердама или вам они неинтересны, а вы хотите посмотреть как живут люди в этом городе, то рекомендую выбрать эту экскурсию. Леонид приятный собеседник, хорошо знающий историю города и готовый перестроить маршрут, основываясь на ваших предпочтениях.
+2
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Д
Даниил
Прекрасный гид! Приятная экскурсия с эрудированным и интересным человеком по околотуристическим местам)
Яркое послевкусие и приятно возвращаться в увиденное)
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E
ELENA
Леонид, очень вежливый и эрудированный человек! Экскурсию провёл корректируя под мои пожелания и погодные условия! Мне понравилось!;)
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Александра
Отличная прогулка по Амстердаму без толп туристов:) мы даже не ожидали, что так можно. Очень понравилась экскурсия!
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Татьяна
Отличная прогулка, при необходимости Леонид адаптирует экскурсию под вас. Познавательно, красиво и легко.
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Светлана
Экскурсия "Нетуристический Амстердам" не очень понравилась, я надеялась услышать какие то интересные, как было заявлено, истории. Этого не было.