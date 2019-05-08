3 отзыва оставили туристы

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Нетуристический Амстердам

Прогулка по неизведанным центральным районам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Леонид
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
Леонид – Гид в Амстердаме
В захваченном туристами Амстердаме ещё остались на удивление тихие и красивые 🤩 центральные районы, радикально отличающиеся от привычных улиц старого центра.

Мы свернем с проторенных маршрутов, чтобы исследовать нетуристические кварталы города с экзотическими птицами, старинными моряцкими барами, верфями и интересной архитектурой.
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам

Что вас ожидает

Старый моряцкий бар в Кромбоомслоот
Приятные и тихие набережные района Кромбоомслоот не отличаются ни коффишопами, ни красными фонарями, а в узкие каналы с лодочками не заглядывают прогулочные катера. Мы пройдём мимо старинной крепостной башни Монтельбанторен и через маленькие острова попадём на бывшую дамбу Хохте Кадяйк. А затем можем остановиться в старом моряцком баре с сохранившимся интерьером 17 века, где наливают различные сорта йеневера (местного джина), по голландской традиции, до самого верха стакана!

По следам Петра I в Оостелейке Ейланден
Мы обследуем бывшие верфи района Оостелейке Ейланден, где когда-то Пётр Великий учился кораблестроению. Увидим дом, в котором работал император, а также посмотрим на действующие верфи Хет Кромхоут и одну из последних амстердамских мельниц-укреплений. У подножия мельницы разместилась популярная местная пивоварня Бруерей хет Ей, где при желании мы остановимся на кружку пива.

Птицы и парки района Плантажебюрт
На просторных авеню района Плантажебюрт 19-го века дышится намного свободнее, чем в тесном центре. Здесь мы сможем увидеть экзотических птиц: цапель, попугаев, которые живут в Амстердаме круглый год, и даже ярко-розовых фламинго. Здесь также расположен самый старый городской парк, ботанический сад и одна из красивейших улиц Амстердама. На неспешной прогулке вы услышите историю зданий и мостов вдоль Амстеля, узнаете, почему дома здесь наклонены и как люди живут в домах-лодках.

Кому подходит эта экскурсия

Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть Амстердам с другого ракурса, отойдя от маршрутов из путеводителей.

Организационные детали

Расходы на напитки и еду в экскурсию не включены.

Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам
Нетуристический Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Леонид
Леонид
Я родился в 1974 году в Кишинёве, но в детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в США. Там я окончил Купер Юнион в Нью Йорке со степенью бакалавра по специальности художника и, по окончании, в 1997 году переселился в Амстердам, где два года учился в академии Де Ательерс. Нынче я проживаю частично в Амстердаме и частично в США, часто путешествую, преподаю английский в двух Амстердамских университетах и активно участвую в творческой жизни Амстердама. Буду рад показать вам наш город со стороны живущего здесь человека!
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3 отзыва оставили туристы

Светлана
8 мая 2019
Экскурсия "Нетуристический Амстердам" не очень понравилась, я надеялась услышать какие то интересные, как было заявлено, истории. Этого не было.
Александра
12 июня 2018
Отличная прогулка по Амстердаму без толп туристов :) мы даже не ожидали, что так можно. Очень понравилась экскурсия!
16 января 2018
Леонид, очень вежливый и эрудированный человек! Экскурсию провёл корректируя под мои пожелания и погодные условия! Мне понравилось!;)

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