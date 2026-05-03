Амстердам — город новых идей и бунта, город, в котором понятие свободы имеет запах, звук и форму. Здесь она проявляется не в лозунгах, а в стиле жизни, в общении, архитектуре, живописи, во взглядах на мир и друг на друга. Приглашаю вас узнать, как маленькая страна Нидерланды стала символом свободомыслия Европы — и подискутировать об этом на фоне контрастов Амстердама.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия-беседа — это как?

На прогулке каждый может задавать вопросы, делиться мыслями и получать живую обратную связь, что увлекает и запоминается. Это формат для путешественников, которые ищут нестандартную экскурсию и готовы к разговору об идеях, используя город как отправную точку для размышлений.

Маршрут

Мы пройдём от площади Дам — сердца Амстердама — до старинной церкви Ауде Керк. По пути заглянем в места, знаковые для людей, повлиявших на этот город. Прогуляемся вдоль каналов и по необычным районам Амстердама, где в уютных двориках и мастерских живёт дух независимости.

О чём и о ком поговорим

О том, как Амстердам стал городом свободы — от религиозной терпимости 17 века до идей современного гуманизма

Как философия Спинозы и живопись Рембрандта сформировали голландский взгляд на личную ответственность и независимость мышления

Почему каналы стали символом равенства, как уличное искусство отражает дух 21 века и почему свобода в Нидерландах — не лозунг, а способ жить

Затронем темы искусства, этики, гармонии и внутренней автономии человека в обществе, где каждый имеет право быть собой

Организационные детали