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Амстердам. Город, где свобода - это искусство

Авторская экскурсия-беседа о независимости, культуре, творчестве, этике и гармонии в Нидерландах
Амстердам — город новых идей и бунта, город, в котором понятие свободы имеет запах, звук и форму.

Здесь она проявляется не в лозунгах, а в стиле жизни, в общении, архитектуре, живописи, во взглядах на мир и друг на друга.

Приглашаю вас узнать, как маленькая страна Нидерланды стала символом свободомыслия Европы — и подискутировать об этом на фоне контрастов Амстердама.
Амстердам. Город, где свобода - это искусство
Амстердам. Город, где свобода - это искусство
Амстердам. Город, где свобода - это искусство

Описание экскурсии

Экскурсия-беседа — это как?

На прогулке каждый может задавать вопросы, делиться мыслями и получать живую обратную связь, что увлекает и запоминается. Это формат для путешественников, которые ищут нестандартную экскурсию и готовы к разговору об идеях, используя город как отправную точку для размышлений.

Маршрут

Мы пройдём от площади Дам — сердца Амстердама — до старинной церкви Ауде Керк. По пути заглянем в места, знаковые для людей, повлиявших на этот город. Прогуляемся вдоль каналов и по необычным районам Амстердама, где в уютных двориках и мастерских живёт дух независимости.

О чём и о ком поговорим

  • О том, как Амстердам стал городом свободы — от религиозной терпимости 17 века до идей современного гуманизма
  • Как философия Спинозы и живопись Рембрандта сформировали голландский взгляд на личную ответственность и независимость мышления
  • Почему каналы стали символом равенства, как уличное искусство отражает дух 21 века и почему свобода в Нидерландах — не лозунг, а способ жить
  • Затронем темы искусства, этики, гармонии и внутренней автономии человека в обществе, где каждый имеет право быть собой

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для всех возрастов
  • На экскурсии я показываю авторские материалы (карты, иллюстрации)
  • По маршруту есть уютные кафе, где можно сделать паузу
  • По желанию можно посетить музеи — обговаривается заранее и оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 62 туристов
Если вы любите не просто путешествовать, а понимать места — нам по пути. Меня вдохновляют встречи с людьми, которые ищут в путешествиях смысл. Люблю живое общение, неожиданные открытия и душевную атмосферу. Каждая экскурсия для меня — это диалог: о городе, о человеке, о красоте. Приходите — и мы вместе откроем Нидерланды глазами человека, который умеет видеть чуть глубже.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Магомед
Анна показала нам настоящий Амстердам, не открыточный, а живой и глубокий. Экскурсия прошла очень увлекательно: интересные истории, легкая подача и при этом много смысла. Особенно ценно, что мы увидели скрытые, нетуристические места, до которых сами бы точно не добрались.
Искренне рекомендую - это тот редкий случай, когда экскурсия действительно оставляет впечатление.
Анна показала нам настоящий Амстердам, не открыточный, а живой и глубокий. Экскурсия прошла очень увлекательно: интересные
Анна показала нам настоящий Амстердам, не открыточный, а живой и глубокий. Экскурсия прошла очень увлекательно: интересные
Анна показала нам настоящий Амстердам, не открыточный, а живой и глубокий. Экскурсия прошла очень увлекательно: интересные
Анна показала нам настоящий Амстердам, не открыточный, а живой и глубокий. Экскурсия прошла очень увлекательно: интересные
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L
Прогулка с Аней - полный восторг! Я первый раз в Амстердаме, но уже сама успела погулять и думала, что просто пройдусь по тому же маршруту, но нет. Аня показала тайные
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уголки, куда сама я бы не догадалась свернуть. Красивые фото шли бонусом) Веселый диалог, сопровождающийся шутками, было ощущение, что гуляю с подружкой. Благодарю сердечно и всем советую, вне зависимости от количества проверенных дней в городе.

Прогулка с Аней - полный восторг! Я первый раз в Амстердаме, но уже сама успела погулять
Прогулка с Аней - полный восторг! Я первый раз в Амстердаме, но уже сама успела погулять
Прогулка с Аней - полный восторг! Я первый раз в Амстердаме, но уже сама успела погулять
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А
Экскурсия с Анной прошла супер, очень быстро обо всём договорились, было интересно познакомиться с человеком кто живет в Амстердаме, благодаря Анне я больше прониклась атмосферой этого города. В целом было очень интересно и комфортно, очень рада что получилась такая приятная дружественная прогулка, многие места я бы никогда сама не нашла. За хорошие фото отдельное спасибо ☺️
Экскурсия с Анной прошла супер, очень быстро обо всём договорились, было интересно познакомиться с человеком кто
Экскурсия с Анной прошла супер, очень быстро обо всём договорились, было интересно познакомиться с человеком кто
Экскурсия с Анной прошла супер, очень быстро обо всём договорились, было интересно познакомиться с человеком кто
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Ольга
Мы вчера были на экскурсии по Амстердаму с гидом Аней, и остались в полном восторге! Экскурсия прошла очень интересно, живо и легко — время пролетело незаметно.
Аня рассказывает так, что действительно
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погружаешься в атмосферу города: много интересных фактов, историй и при этом всё подаётся просто и с юмором. Было ощущение, что мы гуляем с хорошей знакомой, а не на стандартной экскурсии.
Маршрут продуман отлично, увидели много красивых и значимых мест, о которых сами бы точно не узнали. Отдельное спасибо за внимательное отношение и ответы на все наши вопросы.
С удовольствием рекомендуем эту экскурсию и гида Аню всем, кто хочет познакомиться с Амстердамом неформально и по-настоящему интересно!

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А
Хотели непринужденно провести с мужем время в компании приятного человека, не зацикленного на датах и фамилиях исторических личностей))
Аня оказалась как раз таким спутником, который легко и с чувством юмора рассказал
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немного об истории, немного об актуальной жизни местных «амстердамеров», немного своего личного опыта об этом необычном городе))
Спасибо за душевную прогулку, за советы обязательных к посещению мест (местная шарлотка и правда очень вкусная))), за уютную компанию!

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A
Прекрасная прогулка! Было приятно не только открыть для себя новые уголки, но и пообщаться. Не было стандартного ощущения экскурсии, скорее любовались окружающим, узнавая что, как, и почему. Анна приятный собеседник с довольно интересным жизненным опытом. Мы с подругой получили большое удовольствие. Спасибо, Анечка!
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