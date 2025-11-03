Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых ярких городов Европы! Среди его удивительных достопримечательностей выделяется протестантская церковь Вестеркерк. Она знаменита тем, что именно здесь, 4 октября 1669 года, была похоронена великая личность – Рембрандт.
Красота Рембрандтплейн
Кроме того, вы сможете насладиться одной из красивейших площадей Амстердама – Рембрандтплейн. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, где каждый уголок имеет свою историю.
Познакомьтесь с историей города
Наш гид проведет вас через хитросплетения узких улочек и по живописным каналам, давая возможность взглянуть на Амстердам с новой стороны. История этого величественного города поможет вам глубже понять жизнь Рембрандта, гениального живописца.
Уникальное посещение
Также в программе экскурсии предусмотрено посещение домика Рембрандта. Это не просто музей, а место, где вы сможете ощутить атмосферу его творчества и частичку его жизни.
Приготовьтесь к душевному и познавательному маршруту! Амстердам ждет вас с открытыми объятиями.
Н
Найденова
3 ноя 2025
У нас была экскурсия с Анной по дому музею Рембранта и по местам, связанным с его жизнью. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Профессионализм, эрудиция и такт - это качества присущие нашему экскурсоводу. Мы очень счастливы, что в Амстердаме мы попали именно на эту экскурсию!