Экскурсия пройдёт по местам, тесным образом связанным с жизнью и творчеством великого голландского живописца. Вы сможете увидеть старый район города — Nieuw Markt со зданием бывшей Весовой, где в 1632 году Рембрандт пишет свою знаменитую картину «Урок анатомии доктора Тюлпа».

Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых ярких городов Европы! Среди его удивительных достопримечательностей выделяется протестантская церковь Вестеркерк. Она знаменита тем, что именно здесь, 4 октября 1669 года, была похоронена великая личность – Рембрандт.

Кроме того, вы сможете насладиться одной из красивейших площадей Амстердама – Рембрандтплейн. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, где каждый уголок имеет свою историю.

Наш гид проведет вас через хитросплетения узких улочек и по живописным каналам, давая возможность взглянуть на Амстердам с новой стороны. История этого величественного города поможет вам глубже понять жизнь Рембрандта, гениального живописца.

Также в программе экскурсии предусмотрено посещение домика Рембрандта. Это не просто музей, а место, где вы сможете ощутить атмосферу его творчества и частичку его жизни.

Приготовьтесь к душевному и познавательному маршруту! Амстердам ждет вас с открытыми объятиями.