Амстердам глазами Рембрандта

Экскурсия пройдёт по местам, тесным образом связанным с жизнью и творчеством великого голландского живописца.

Вы сможете увидеть старый район города — Nieuw Markt со зданием бывшей Весовой, где в 1632 году Рембрандт пишет свою знаменитую картину «Урок анатомии доктора Тюлпа».
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Чем удивит Амстердам?

Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых ярких городов Европы! Среди его удивительных достопримечательностей выделяется протестантская церковь Вестеркерк. Она знаменита тем, что именно здесь, 4 октября 1669 года, была похоронена великая личность – Рембрандт.

Красота Рембрандтплейн

Кроме того, вы сможете насладиться одной из красивейших площадей Амстердама – Рембрандтплейн. Это место наполнено атмосферой творчества и вдохновения, где каждый уголок имеет свою историю.

Познакомьтесь с историей города

Наш гид проведет вас через хитросплетения узких улочек и по живописным каналам, давая возможность взглянуть на Амстердам с новой стороны. История этого величественного города поможет вам глубже понять жизнь Рембрандта, гениального живописца.

Уникальное посещение

Также в программе экскурсии предусмотрено посещение домика Рембрандта. Это не просто музей, а место, где вы сможете ощутить атмосферу его творчества и частичку его жизни.

Приготовьтесь к душевному и познавательному маршруту! Амстердам ждет вас с открытыми объятиями.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Nieuw Markt
  • Протестантская церковь Вестеркерк
  • Площадь Рембрандтплейн
  • Домик Рембрандта
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в домик Рембрандта
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию, отель
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Найденова
3 ноя 2025
У нас была экскурсия с Анной по дому музею Рембранта и по местам, связанным с его жизнью. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Профессионализм, эрудиция и такт - это качества присущие нашему экскурсоводу. Мы очень счастливы, что в Амстердаме мы попали именно на эту экскурсию!

