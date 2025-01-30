3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
Начало: По желанию, отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
€189 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономический тур по Амстердаму
Начало: Ferdinand Bolstraat 125, 1072 LG, Amsterdam
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Площадь Рембрандта»
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