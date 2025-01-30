Площадь Рембрандта – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Рембрандта» в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Амстердам глазами Рембрандта
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам глазами Рембрандта
Начало: По желанию, отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
189 за всё до 6 чел.
Гастрономический тур по Амстердаму
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономический тур по Амстердаму
Начало: Ferdinand Bolstraat 125, 1072 LG, Amsterdam
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Площадь Рембрандта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амстердам глазами Рембрандта
  2. Гастрономический тур по Амстердаму
  3. Ценности Амстердама: прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
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