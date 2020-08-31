55 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Город-музей

Где, как не в Амстердаме, можно потеряться в пространстве от количества достопримечательностей! Здесь буквально каждый старинный дом охраняется муниципалитетом как памятник. А центр города — живые декорации Голландии XVII века с темными подворотнями, тесными улочками и особой атмосферой. Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе.

Цветы, алмазы и другие «секреты»

Девиз Амстердама: можно всё, если мы не мешаем другим. Здесь легализовали употребление лёгких наркотиков в «кофешопах», а красные фонари района Де Валлен вполне законно зазывают немного согрешить. Вы пройдёте по любопытным районам голландской столицы, а ещё увидите единственный в мире плавучий цветочный рынок, который находится прямо на канале. Следом побываете на алмазной фабрике, ведь Амстердам — мировой центр ювелиров. Мастера расскажут секреты огранки бриллиантов, а желающим подберут украшения на любой вкус и кошелёк.

Каналы, каналы и ещё раз каналы

Замысловатая планировка Амстердама многих пугает, но романтика извилистых улочек и косых домов на каналах всё же оказывается сильнее. Пешеходная прогулка плавно перейдёт в речную, чтобы вы смогли прочувствовать ту самую атмосферу с правильного ракурса. Мосты, каналы, цветы, велосипеды, множество ярких домов — всё гармонично смешается в этом чудесном городе и предстанет перед вами с воды. А вам останется лишь наслаждаться видом на город, будто сошедшим с открытки!