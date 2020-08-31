55 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Амстердам пешком и на кораблике!

Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Группа не более 9 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Dam square
  • Заказать экскурсию

€4034 за человекаскидка15%

У этой экскурсии55 отзывов
4.93
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
Амстердам — истинная столица свободы и романтики.

Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы.

Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!

Что вас ожидает

Город-музей
Где, как не в Амстердаме, можно потеряться в пространстве от количества достопримечательностей! Здесь буквально каждый старинный дом охраняется муниципалитетом как памятник. А центр города — живые декорации Голландии XVII века с темными подворотнями, тесными улочками и особой атмосферой. Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе.

Цветы, алмазы и другие «секреты»
Девиз Амстердама: можно всё, если мы не мешаем другим. Здесь легализовали употребление лёгких наркотиков в «кофешопах», а красные фонари района Де Валлен вполне законно зазывают немного согрешить. Вы пройдёте по любопытным районам голландской столицы, а ещё увидите единственный в мире плавучий цветочный рынок, который находится прямо на канале. Следом побываете на алмазной фабрике, ведь Амстердам — мировой центр ювелиров. Мастера расскажут секреты огранки бриллиантов, а желающим подберут украшения на любой вкус и кошелёк.

Каналы, каналы и ещё раз каналы
Замысловатая планировка Амстердама многих пугает, но романтика извилистых улочек и косых домов на каналах всё же оказывается сильнее. Пешеходная прогулка плавно перейдёт в речную, чтобы вы смогли прочувствовать ту самую атмосферу с правильного ракурса. Мосты, каналы, цветы, велосипеды, множество ярких домов — всё гармонично смешается в этом чудесном городе и предстанет перед вами с воды. А вам останется лишь наслаждаться видом на город, будто сошедшим с открытки!

Организационные детали

  • 75-мин. круиз на корабле входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Аудиогиды на корабле включены в стоимость прогулки
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!
Амстердам пешком и на кораблике!

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Место встречи для начала — Dam square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

55 отзывов оставили туристы

31 августа 2020
Отличная экскурсия, спасибо большое гиду -Кириллу
28 августа 2020
Отличная экскурсия, прекрасный гид, посетили огромное количество интересных мест)
12 августа 2020
Отличное сочетание прогулки пешком и на кораблике! Экскурсия даёт представление о городеи окрестностях.
29 июля 2020
Круто! Очень понравилась экскурсия с Кириллом... Приехали в Амстердам по работе и вечером через сайт забронировали экскурсию на следующий день :) Кирилл сразу же позвонил, подтвердил встречу) Получили массу положительных эмоций, очень познавательно и не скучно! Появилось желание посетить и другие экскурсии с вами... Спасибо за безупречный сервис и душевную встречу с гидом!
Екатерина
26 июля 2020
Экскурсия прошла просто отлично, не смотря на «непогоду»! Нас было 4 человека, ритм подошёл всем, никто не скучал, не устал. Прекрасная экскурсия для знакомства с городом, не перегруженная датами, фамилиями и тд. Большое спасибо Кириллу за множество советов и подсказок как лучше провести время в городе!
20 июля 2020
Очень благодарны нашему гиду, Кириллу. Экскурсия была интересная, познавательная, а общение очень простое и душевное, как со старым знакомым! Амстердам ожил, перед глазами проходила его непростая, но захватывающая история, факты из прошлого и настоящего. Кирилл очень интересный рассказчик с богатым русским языком. Также пригодились его советы, что ещё посмотреть, где вкусно покушать и куда ещё сходить. Экскурсия на кораблике была тоже замечательной! Спасибо! Будем рекомендовать эту экскурсию!
Yana
9 июня 2020
Экскурсия была в январе 2020 г. Интересная экскурсия! плюс еще и кораблик в эту цену входит. Думаю, это как в Питере - на город надо посмотреть и пешком, и с воды, чтобы оценить разные ракурсы красоты города. Часть в алмазном музее тоже понравилась, там не впихивают тебе алмазы, чтобы ты тут же купил их, а рассказывают историю, методику их изготовления. Мы даже там встретились и сфоткались с мастером, которая изготовила самый маленький ограненный алмазик. Экскурсия проходит не только по самым знаменитым объектам Амстердама, а также по внутренним дворикам города, тайным церквям за обычными дверьми обычного дома. Ты больше узнаёшь о структуре города, о том, как его строили и почему именно так, узнаешь ОЧЕНЬ МНОГО крутых, тайных мест! Кирилл - хороший собеседник, интересно его слушать. Спасибо
19 марта 2020
Экскурсию, которую провел гид Кирилл очень понравилась. Время пролетело назаметно. Всем, спасибо.
16 марта 2020
Кирилл очень лёгкий и приятный в общении гид. Большой объём информации не вызывает отторжения). Для первого знакомства с Амстердамом идеальная экскурсия.
10 марта 2020
Экскурсия с Кириллом была выше всяких похвал. У него огромный запас знаний во многих областях: история, религия, культура, которые он излагает живым и доступным языком, увлекательно и интересно. На вопросы отвечает компетентнтно и с удовольствием, дает даёт рекомендации по дальнейшему пребыванию в Амстердаме, советует места для посещения в соответствии с личными предпочтениями и интересами участников экскурсии. Рекомендую всем
Ещё 45 отзывов

Кирилл проводит ещё 9 экскурсий

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6 за человека
1.5 часа
61 отзыв
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Амстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применению
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
За пару часов исследовать центр города и разобраться в нравах амстердамцев на обзорной прогулке
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город. Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.
Кофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в Амстердаме
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Знак конопли — неотъемлемый символ Нидерландов наравне с тюльпанами и башмаками-кломпами. Тысячи путешественников приезжают в Амстердам, чтобы навестить местные кофешопы, и мы с удовольствием откроем для вас эту часть городской культуры. Вас ждет весёлое и безопасное путешествие по заповедным местам в компании опытных и знающих проводников.
Альтернативный АмстердамАльтернативный АмстердамАльтернативный Амстердам
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы. Или в другом порядке. Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра. Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
Любимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: Йордан
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
Проникнуть в скрытые дворики самого романтичного района и узнать о жизни голландцев
Квартал — это не только составляющая города, но и целый мир с бурлящей жизнью, своими порядками, инфраструктурой и историями. Мы познакомим вас с излюбленным уголком амстердамцев. Вы увидите дом, где родился самый знаменитый преступник страны, заглянете в «коричневый бар», мелькавший в полицейском сериале, и узнаете о других скелетах в шкафу этого необычного района.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Амстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами Рембрандта
скидка35%
€145
95 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю
Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век. За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты. Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама. Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку по его городу.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в АмстердамеПознакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в АмстердамеПознакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
скидка10%
€138
125 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
«Ван Гог никогда не будет понят до конца никем» — сказал однажды французский критик. Вопреки этому мнению на экскурсии в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Я расскажу, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.

Обзорные экскурсии в Амстердаме

Амстердам с нуляАмстердам с нуляАмстердам с нуля
скидка30%
€93
66 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»
скидка50%
€130
65 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
20 за человека
3.5 часа
11 отзывов
Все слагаемые города и дегустация 20 сортов отменного сыра
Рецепт европейского города: узкие улочки, опрятные старинные постройки, мощёные площади с ярмарками и щепотка колорита. В Амстердаме это каналы и мосты, сыр, свободные нравы и, конечно, домики с открыток. Вы будете лавировать по улицам, коллекционируя достопримечательности и истории. А ещё полакомитесь голландским сыром и научитесь разбираться в его сортах.
И это все — Амстердам!И это все — Амстердам!И это все — Амстердам!
145 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Знаковые и секретные места нидерландской столицы на нескучной обзорной экскурсии
Вы узнаете, как маленькое поселение, вечно жившее под угрозой наводнения, превратилось в один из самых богатых, могущественных и красивых городов Европы. Погуляете вдоль каналов, заглянете в тайные дворики «хофье» и удивитесь, насколько Амстердам не такой, каким кажется с первого взгляда.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
34 за человека
Заказать экскурсию