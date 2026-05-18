Elena проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии

Исторические места, связанные с именем художника

На площади Нового рынка поговорим о возникновении работ «Урок анатомии доктора Тюльпа» и «Урок анатомии доктора Деймана». В Старой церкви обсудим традиции убранства голландских храмов, а возле могилы жены художника Саскии порассуждаем о «memento mori». У роскошного особняка заказчиков портретов Рембрандта Trippenhuis я расскажу одну из амстердамских баек, связанных с этим домом. Вы осмотрите красивый фасад здания Οost-Indisch Huis, где Рембрандт покупал экзотические предметы для своей коллекции произведений искусства и редкостей. Около Южной церкви узнаете о поворотном событии в жизни мастера. Кроме того, вы посетите Дом-музей Рембрандта, где воссоздан интерьер жилых покоев и мастерской художника, а также небольшая кунсткамера с реконструкцией коллекции, которую собрал художник. В завершении вы окажетесь на площади Рембрандта, где вас встретят памятник и скульптурная группа «Ночной Дозор».

Беседы о великом мастере светотени

В 25-летнем возрасте наш герой переезжает в Амстердам. Почему туда? Как удержался молодой художник в столице? Кто его окружал, кто вдохновлял? Где он гулял со своим блокнотом и какие виды города запечатлел, а какие здания упорно обходил своим вниманием? Я покажу и эти здания, и эти виды, и постараюсь, чтобы жизнь строптивого гения, со всеми ее взлетами и падениями, развернулась у вас перед глазами. Поговорим о нежных чувствах к жене, о горячо любимом сыне, о капризной любовнице и о большой любви до самой смерти. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и, конечно, сфотографирую рядом с бронзовыми мушкетерами из «Ночного дозора»!

Организационные детали