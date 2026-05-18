Elena проводит ещё 6 экскурсий

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Амстердам - город Рембрандта

Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
В Амстердаме жил и творил великий мастер светотени Рембрандт Харменс ван Рейн. Прогулка по центру города расскажет о его биографии и творчестве.

Вы увидите здания, которые художник запечатлел в своих произведениях,
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и побываете в Доме-музее с воссозданным интерьером жилых покоев и мастерской.

Прогулка включает посещение площади Нового рынка, Старой церкви, роскошного особняка Trippenhuis и здания Οost-Indisch Huis.

В завершении экскурсии вас ждет площадь Рембрандта с памятником и скульптурной группой «Ночной Дозор»

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность узнать о жизни Рембрандта
  • 🏛️ Посещение исторических мест, связанных с художником
  • 🖼️ Визит в Дом-музей Рембрандта
  • 📸 Возможность сделать памятные фотографии
  • ☕ Перерыв на чаепитие в местах, связанных с именем художника

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Амстердаму - с апреля по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его историческим местам принесут максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Амстердам - город Рембрандта
Амстердам - город Рембрандта
Амстердам - город Рембрандта

Что можно увидеть

  • Площадь Нового рынка
  • Старая церковь
  • Особняк Trippenhuis
  • Здание Οost-Indisch Huis
  • Южная церковь
  • Дом-музей Рембрандта
  • Площадь Рембрандта

Описание экскурсии

Исторические места, связанные с именем художника

На площади Нового рынка поговорим о возникновении работ «Урок анатомии доктора Тюльпа» и «Урок анатомии доктора Деймана». В Старой церкви обсудим традиции убранства голландских храмов, а возле могилы жены художника Саскии порассуждаем о «memento mori». У роскошного особняка заказчиков портретов Рембрандта Trippenhuis я расскажу одну из амстердамских баек, связанных с этим домом. Вы осмотрите красивый фасад здания Οost-Indisch Huis, где Рембрандт покупал экзотические предметы для своей коллекции произведений искусства и редкостей. Около Южной церкви узнаете о поворотном событии в жизни мастера. Кроме того, вы посетите Дом-музей Рембрандта, где воссоздан интерьер жилых покоев и мастерской художника, а также небольшая кунсткамера с реконструкцией коллекции, которую собрал художник. В завершении вы окажетесь на площади Рембрандта, где вас встретят памятник и скульптурная группа «Ночной Дозор».

Беседы о великом мастере светотени

В 25-летнем возрасте наш герой переезжает в Амстердам. Почему туда? Как удержался молодой художник в столице? Кто его окружал, кто вдохновлял? Где он гулял со своим блокнотом и какие виды города запечатлел, а какие здания упорно обходил своим вниманием? Я покажу и эти здания, и эти виды, и постараюсь, чтобы жизнь строптивого гения, со всеми ее взлетами и падениями, развернулась у вас перед глазами. Поговорим о нежных чувствах к жене, о горячо любимом сыне, о капризной любовнице и о большой любви до самой смерти. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и, конечно, сфотографирую рядом с бронзовыми мушкетерами из «Ночного дозора»!

Организационные детали

  • Также в экскурсию входит перерыв на чаепитие в одном из двух мест, связанных с именем художника
  • Билеты не включены в стоимость экскурсии: Старая церковь — 10 евро, дом-музей Рембрандта — 13 евро
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны. Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Дмитрий
отличная организация тура. Юлия - Профессиональный гид, умеющий заинтересовать материалом. спасибо. Анастасия и Дмитрий.
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М
Елена не смогла сама провести экскурсию и порекомендовала нам Юлию. Юлия оказалась очень знающим, приятным и заботливым экскурсоводом. Она рассказала нам много интересного о жизни Рембрандта и показала нам памятные места, связанные с жизнью художника. Где нужно, рассказ сопровождался иллюстрациями. Мы остались очень довольны.
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