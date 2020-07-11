8 отзывов оставили туристы

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Вечерний Амстердам

Дружеская прогулка по знаковым и тайным местам города в волшебном свете фонарей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Дам
  • Заказать экскурсию

€13065 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии8 отзывов
5
Сергей
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Сергей – Гид в Амстердаме
После захода солнца Амстердам особенно прекрасен: зажигаются огни, подсвечиваются каналы и мосты, в воздухе появляется пьянящее чувство свободы.

Вы погуляете по колоритному Китайскому кварталу, вспомните средневековых ведьм на старинной площади, заглянете в уютное кафе и полюбите голландскую столицу еще больше!
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам

Что вас ожидает

Амстердам изнутри
Вы пройдете по первому в мире Китайскому кварталу, посмотрите на самое веселое место в городе у Монетной башни и узнаете, как вершили суд над ведьмами на Новорыночной площади. А также заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят туристы, и попробуете местный «драгоценный» напиток в одном из старинных аутентичных кафе.

Истории, легенды, традиции и не только
Я расскажу, что сформировало характер современного нидерландца и как живут местные: как они проводят свободное время, что едят и пьют, по каким улицам гуляют и что ценят в людях. Кроме того, вы узнаете, почему пряничные домики «танцуют» и где произошло самое дорогое в мире похищение.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Дам.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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8 отзывов оставили туристы

11 июля 2020
Экскурсия Сергея очень понравилась. Действие проходило в дружественной обстановке. Время пролетело незаметно. Узнали несколько Тайных, интересных уголков Амстердама Очень рекомендуем!!
6 марта 2020
Сергей, спасибо! Интересно, разносторонне. Отличный рассказчик, которого не возможно сбить с повествования
26 февраля 2020
Сергей, еще раз спасибо! И дождь не помеха такому отличному погружению в город
13 февраля 2020
Прошли 6000 шагов на одном дыхании. Очень понравилось. Спасибо Сергею.
6 февраля 2020
Сергей, отличный гид. Очень интересно рассказывает историю страны и города, много интересноой и позновательной информации получили. Спасибо!
6 января 2020
Были на экскурсии Вечерний Амстердам 5января 2020г. Экскурсовод Сергей профессионально, деликатно и очень увлекательно показал нам вечерний город. Совершенно незаметно прошло 2 часа. Это была скорее не экскурсия в традиционном смысле, а прогулка неутомительная, но очень познавательная, грамотно организованная. Сергей дал множество рекомендаций, что можно посмотреть ещё в Амстердаме, учитывая наши интересы. Всем рекомендую экскурсии, которые проводит Сергей.
4 января 2020
Замечательная экскурсия, Сергей - молодец. Информация по делу, много интересного и нового! Рекомендуем!!!
2 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Отличный маршрут, интересные детали и масса впечатлений. Сергей – один из самых талантливых гидов, которых мы встречали и чьми услугами пользовались в путешествиях! Спасибо вам и за экскурсию и за эмоции от города!

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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