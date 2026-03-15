8 отзывов оставили туристы

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Вечерний Амстердам

Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Вечерний Амстердам раскрывает свои тайны лишь избранным.

Когда солнце скрывается за горизонтом, город оживает новыми красками: огни уличных фонарей играют на водной глади каналов, а исторические мосты словно витражи подсвечиваются, создавая
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неповторимую атмосферу.

Вас ждет прогулка по уникальному Китайскому кварталу, где каждый уголок наполнен историями и загадками.

Посетите место, где в средние века происходили суды над ведьмами, и ощутите дух времени на Новорыночной площади. Не упустите возможность попробовать местные деликатесы в атмосфере старинного аутентичного кафе.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на голландскую столицу под совершенно другим углом

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Уникальная вечерняя атмосфера Амстердама
  • 🏮 Прогулка по первому в мире Китайскому кварталу
  • 🕯️ Истории о средневековых ведьмах на Новорыночной площади
  • 🍷 Дегустация местного напитка в аутентичном кафе
  • 🏛️ Открытие скрытых двориков, неизвестных туристам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам
Вечерний Амстердам

Что можно увидеть

  • Китайский квартал
  • Монетная башня
  • Новорыночная площадь

Описание экскурсии

Амстердам изнутри

Вы пройдете по первому в мире Китайскому кварталу, посмотрите на самое веселое место в городе у Монетной башни и узнаете, как вершили суд над ведьмами на Новорыночной площади. А также заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят туристы, и попробуете местный «драгоценный» напиток в одном из старинных аутентичных кафе.

Истории, легенды, традиции и не только

Я расскажу, что сформировало характер современного нидерландца и как живут местные: как они проводят свободное время, что едят и пьют, по каким улицам гуляют и что ценят в людях. Кроме того, вы узнаете, почему пряничные домики «танцуют» и где произошло самое дорогое в мире похищение.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мост Damrak. Damrak Bridge
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 727 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без
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скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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A
Сергей, раскрыл нам Амстердам с другой стороны, глубоко раскрыв историю города и жителей. Мы уже 2 раза выбираем именно его в качестве гида по Амстердаму и рекомендуем всем нашим знакомым. Родители, к стати, тоже были в восторге.
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Ю
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и за первый вечер уже узнать что-то интересное об этом удивительном городе. И остались очень
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довольны своим выбором и решением. Сергей прекрасно разбирается в теме и очень интересный рассказчик. Было ощущение, что мы на экскурсии с близким другом. Когда узнал, что на следующий день у нас тоже экскурсия и наши маршруты немного совпадают, предложил немного изменить маршрут, чтобы разнообразить немного экскурсию и показать нам другие интересные места, которые сами мы не нашли бы. Это было прекрасное решение и чувствовалось, что Сергей старался максимально оставить нам самые интересные и приятные впечатления от города. Мы остались очень довольны своим выбором и этой экскурсией. Она оставила у нас приятные и яркие впечатления. Очень рекомендую Сергея как гида и именно эту экскурсию! Вечерний Амстердам это что-то невероятное и завораживающее…

Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
Приехали в Амстердам вечером и сразу же решили взять вечернюю экскурсию, чтобы не терять время и
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Артур
Отличная экскурсия! Гид Сергей знает свое дело! Время пролетело светоносно! Даже после экскурсии обращались к нему и он помогал и советовал, прекрасный человек) спасибо ему огромное за его труд!
P.s. уже советуем друзья, которые в Амстердам собираются и не собираются, воспользоваться услугами именно Сергея, гида по Амстердаму!)
Отличная экскурсия! Гид Сергей знает свое дело! Время пролетело светоносно! Даже после экскурсии обращались к нему
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А
Были на экскурсии Вечерний Амстердам 5января 2020г. Экскурсовод Сергей профессионально, деликатно и очень увлекательно показал нам вечерний город. Совершенно незаметно прошло 2 часа. Это была скорее не экскурсия в традиционном смысле, а прогулка неутомительная, но очень познавательная, грамотно организованная. Сергей дал множество рекомендаций, что можно посмотреть ещё в Амстердаме, учитывая наши интересы. Всем рекомендую экскурсии, которые проводит Сергей.
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Е
Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три поколения одной семьи - бабушка, дочь и внук, сами понимаете разное восприятие каждым из нас специфики Амстердама))) наш гид очень тонко, очень толерантно ко всем провел эту экскурсию. Спасибо Сергею за это))) очень всё прошло здорово, на одном дыхании! Рекомендую!
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С
Вчера были на экскурсии с Сергеем. Сергей замечательный и увлекательный рассказчик и собеседник. История и не избитые факты, правда и вымысел, лучшие виды и отличное настроение. Время пролетело оставив ощущение удовлетворения, расстались с новыми знаниями и рекомендациями, прекрасным настроением и еще больше полюбили Амстердам.
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