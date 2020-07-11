8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам изнутри

Вы пройдете по первому в мире Китайскому кварталу, посмотрите на самое веселое место в городе у Монетной башни и узнаете, как вершили суд над ведьмами на Новорыночной площади. А также заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят туристы, и попробуете местный «драгоценный» напиток в одном из старинных аутентичных кафе.

Истории, легенды, традиции и не только

Я расскажу, что сформировало характер современного нидерландца и как живут местные: как они проводят свободное время, что едят и пьют, по каким улицам гуляют и что ценят в людях. Кроме того, вы узнаете, почему пряничные домики «танцуют» и где произошло самое дорогое в мире похищение.