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Городки Эдам и Заандам

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Городки Эдам и Заандам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €335 за экскурсию

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Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам

Что вы увидите

  • Эдам
  • Заандам
  • домик Петра I
Для большинства людей во всём мире слово «эдам» — прежде всего обозначает широко известный сорт сыра. Люди искренне удивляются, что «эдам» — это не только сыр.
Так случилось, что производимый в Эдаме молочный продукт повсеместно завоевал признание и даже «отобрал» имя у города, которому обязан своим рождением. А ведь «эдам» это больше, чем сыр!
История города началась в XII веке. (Википедия утверждает, что в XIII-ом, но мы больше склонны верить источнику, указанному в самом городе). Тогда на реке Э поселились рыбаки и скотоводы. Построили плотину, или дамбу. Так и появилось поселение Э-дам, то есть " плотина, или дамба на реке Э». В 1357 году Эдам получил городские права.
И первым промыслом жителей был отнюдь не сыр, а судостроение! В давние времена в Эдаме было целых 33 верфи.
К XVII веку небольшое поселение стало богатым и процветающим городом. В Эдаме строили не только рыбацкие баркасы, но и океанские корабли. Например, на сделанном в Эдаме судне «Халве Маан» знаменитый мореплаватель, англичанин Генри Гудзон, в поисках северного морского торгового пути открыл остров 🏝️ Манхеттэн.
И было время, когда Эдам, наряду с Амстердамом, был одним из главных торговых центров во всей Голландии. Ведь город 🏙️ был ещё и большим портом. И, конечно, здешние сыровары не уступали «мастерам корабельных дел» в ловкости и умении, знании тонкостей своего ремесла.
В 1526 году по велению императора Карла V Эдам получил право на проведение ежегодных ярмарок. И хотя после 1922 года традиция угасла, сейчас её активно стараются возродить. Может быть вам и удастся побывать на таком празднике? Летом каждую среду можно увидеть красочное представление не только утром, но и при свете огней!
Как не знамениты были корабли, сошедшие с верфи Эдама, но случилось так, что к концу XVII столетия судостроение пришло в упадок. А производство сыра по сей день приносит городу славу, доход и посетителей!
Далее мы направимся в славный город Заандам.
Заандам — старая добрая Голландия под открытым небом — выставка голландских мельниц, деревянных башмаков, зеленых деревянных домов.
Славен город тем, что именно здесь инкогнито работал плотником на верфи русский царь Петр Первый, сохранился и домик, где он жил. Ему было тогда всего 25 лет.
В центре города на тротуаре изображены следы подошв Петра, ведущие в достопримечательные места: к памятнику Петру I и к домику, в котором он жил когда-то.
Памятник был подарен городу Николаем II в. 1911 году. Это копия петербургского, установленного в те же годы на набережной Невы. После революции в Петербурге его снесли вместе с множеством других памятников. В начале девяностых сделали копию с копии, и «Царь-Плотник» вернулся на прежнее место.
Пётр прибыл в Заандам 18 августа 1697 года (по старому стилю). В Голландию он приехал с волонтерами, направлявшимися сюда вместе с Великим посольством, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты в домик Петра I
Начало и место завершения
🚩 холл вашего отеля или место в центре города
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам
Городки Эдам и Заандам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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Tourpro A.
Tourpro A.
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