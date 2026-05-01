9 отзывов оставили туристы

Представьте себя настоящим путешественником, прокатывающимся на велосипеде по живописным окрестностям Амстердама.Вас ждет встреча с историческим замком Мюйдерслот, который словно сошел со страниц средневековых романов.Вы прокатитесь вдоль рек Гейн и Вехт,

насладитесь красотой местной природы и узнаете много нового о городах-крепостях и уютных голландских деревнях. Эта экскурсия не только позволит вам ощутить колорит Нидерландов, но и подарит незабываемые впечатления от активного отдыха на свежем воздухе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для велопрогулки по окрестностям Амстердама - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и архитектуры. Апрель и октябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы велопрогулка может быть затруднена из-за низких температур и короткого светового дня, но при должной подготовке и желании можно получить удовольствие и в это время.

Сейчас август — это идеальное время.