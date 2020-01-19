9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Из Амстердама — в волшебный Мюйден!

Я встречу вас с велосипедами, и мы отправимся в мир сказки. Во время прогулки вдоль живописной реки Гейн вы встретите фермерские усадьбы, симпатичные мельницы, очаровательные разводные мостики и другие чудеса голландского ландшафта. А приехав в милый город-крепость Мюйден, рассмотрите волшебный средневековый замок и услышите его историю.

С ветерком по местным деревням

Вы узнаете, что такое «Голландская линия воды», и посмотрите, как работают шлюзы на реке. Посетите две старинные, прекрасно сохранившиеся деревни с многовековыми церквями и домами, отведаете местную гастрономию, насладитесь красотой реки Вехт, услышите о местной жизни и ощутите очарование окрестностей Амстердама.