9 отзывов оставили туристы

Представьте себя настоящим путешественником, прокатывающимся на велосипеде по живописным окрестностям Амстердама.
Вас ждет встреча с историческим замком Мюйдерслот, который словно сошел со страниц средневековых романов.
Вы прокатитесь вдоль рек Гейн и Вехт,
Вас ждет встреча с историческим замком Мюйдерслот, который словно сошел со страниц средневековых романов.
Вы прокатитесь вдоль рек Гейн и Вехт,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальная велопрогулка по живописным окрестностям
- 🏰 Посещение средневекового замка Мюйдерслот
- 🌳 Наслаждение красотой местной природы
- 🏘️ Ощущение колорита голландских деревень
- 🍽️ Вкус местной гастрономии
- 🛶 Знакомство с работой шлюзов на реке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для велопрогулки по окрестностям Амстердама - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и архитектуры. Апрель и октябрь также подходят для прогулок, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. В зимние месяцы велопрогулка может быть затруднена из-за низких температур и короткого светового дня, но при должной подготовке и желании можно получить удовольствие и в это время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Мюйдерслот
- Река Гейн
- Река Вехт
- Фермерские усадьбы
- Разводные мостики
- Мельницы
Описание экскурсии
Из Амстердама — в волшебный Мюйден!
Я встречу вас с велосипедами, и мы отправимся в мир сказки. Во время прогулки вдоль живописной реки Гейн вы встретите фермерские усадьбы, симпатичные мельницы, очаровательные разводные мостики и другие чудеса голландского ландшафта. А приехав в милый город-крепость Мюйден, рассмотрите волшебный средневековый замок и услышите его историю.
С ветерком по местным деревням
Вы узнаете, что такое «Голландская линия воды», и посмотрите, как работают шлюзы на реке. Посетите две старинные, прекрасно сохранившиеся деревни с многовековыми церквями и домами, отведаете местную гастрономию, насладитесь красотой реки Вехт, услышите о местной жизни и ощутите очарование окрестностей Амстердама.
Организационные детали
- Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
- Стоимость посещения замка Мюйдерслот — 15,50 евро за человека (по желанию)
- Если экскурсия в субботу, мы также зайдем в очень милую мельницу и посмотрим, как она работает
- Еда и напитки не входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Gein
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 102 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Нидерландах более 25 лет и очень люблю эту страну. Обожаю велосипедные прогулки по уютным, необыкновенно красивым и совсем не туристическим местам. Очень хочется не только наслаждаться этой красотой, но и делиться ею с вами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
После шумного города было приятно встретиться с тихой Голландией. Казалось, что время в этих местах остановилось: фермы, мельницы, живописные дороги, спокойное течение реки и умиротворяющие пейзажи.
При этом здесь много интересного
При этом здесь много интересного
+2
Ольга
Ответ организатора:
Лена, спасибо большое за ваш отзыв, мне очень приятно. Приятно было так же проехать с вами весь маршрут и видеть ваш восторг от нашей прогулки. До новых встреч.
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Д
Отличная велопрогулка по окрестностям Амстердама! Ольга — прекрасный гид, чувствуется, что она искренне любит эти места и с удовольствием делится их атмосферой. Маршрут вдоль рек и до замка подарил массу впечатлений. Отдельное спасибо за уютный, неторопливый темп — было комфортно.
Отдельный совет: лучше ехать по субботам — тогда можно попасть на настоящую работающую мельницу!
Рекомендую!
Отдельный совет: лучше ехать по субботам — тогда можно попасть на настоящую работающую мельницу!
Рекомендую!
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А
Отличная экскурсия для желающих сбежать из шумного города и любителей эстетики деревенской жизни. Если вам по душе поля, просторы, маленькие уютные городки и велосипеды - вам должно понравится.
Стоит учитывать погоду и ехать в теплый солнечный день чтобы получить максимальное удовольствие.
Ольга - наиприятнейший человек, мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо за великолепную поездку!
Стоит учитывать погоду и ехать в теплый солнечный день чтобы получить максимальное удовольствие.
Ольга - наиприятнейший человек, мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо за великолепную поездку!
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Эта экскурсия отлично подойдет любителям прогулок на велосипеде вдали от шумных городов. Вы посетите уголки сельской местности Нидерландов, увидите работу мельницы, если повезет то попробуете сельдь и фермерские сыры, увидите средневековую крепость и услышите множество интересных фактов о жизни в Нидерландах. Все очень понравилось
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Без этой экскурсии мы бы не познали Нидерланды аутентичные! Если приезжаете в Амстердам - обязательно едь к в пригород, и не в туристический пригород, а туда, где живут коренные голландцы.
+2
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В
Это была одна из лучших экскурсий за всё время путешествия. Очень понравилось, что прогулка проходила в расслабленной, дружелюбной атмосфере — без перегруза информацией, но с интересными историями и фактами. Ольга
+2
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