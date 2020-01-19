9 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Велопрогулка по окрестностям Амстердама

Увидеть крепость Мюйден, средневековый замок, мельницы, реки и разводные мосты на душевной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 🚩Встреча у метро Gein
  • Заказать экскурсию

47 за человека

У этой экскурсии9 отзывов
5
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Ольга – Гид в Амстердаме
Вы увидите готический «замок на воде» Мюйдерслот, прокатитесь вдоль рек Гейн, Вехт и насладитесь необыкновенной красотой местной природы.

Я расскажу о городах-крепостях вокруг Амстердама и помогу почувствовать колорит уютных голландских деревень.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама

Что вас ожидает

Из Амстердама — в волшебный Мюйден!
Я встречу вас с велосипедами, и мы отправимся в мир сказки. Во время прогулки вдоль живописной реки Гейн вы встретите фермерские усадьбы, симпатичные мельницы, очаровательные разводные мостики и другие чудеса голландского ландшафта. А приехав в милый город-крепость Мюйден, рассмотрите волшебный средневековый замок и услышите его историю.

С ветерком по местным деревням
Вы узнаете, что такое «Голландская линия воды», и посмотрите, как работают шлюзы на реке. Посетите две старинные, прекрасно сохранившиеся деревни с многовековыми церквями и домами, отведаете местную гастрономию, насладитесь красотой реки Вехт, услышите о местной жизни и ощутите очарование окрестностей Амстердама.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
  • Стоимость посещения замка Мюйдерслот — 15,50 евро за человека (по желанию)
  • Если экскурсия в субботу, мы также зайдем в очень милую мельницу и посмотрим, как она работает
  • Еда и напитки не входят в стоимость
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Велопрогулка по окрестностям Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у метро Gein.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Нидерландах более 25 лет и очень люблю эту страну. Обожаю велосипедные прогулки по уютным, необыкновенно красивым и совсем не туристическим местам. Очень хочется не только наслаждаться этой красотой, но и делиться ею с вами. До встречи!
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

19 января 2020
Это была самая незабываемая экскурсия! Ольга очень интересный рассказчик, материал познавательный, ненавязчивый. Маршрут составлен очень хорошо, увидели много красивых мест. Велосипед удобный, дорожки ровные. Останавливались, чтобы сделать фото. С нагрузкой справилась, хотя и было мало опыта в езде на велосипеде. Заезжали на ферму, где производят и продают сыры, были в замке-очень интересно, пробовали знаменитую голландскую селедку, видели много мельниц, заезжали на обед в одно из местных кафе- пробовала гороховый суп, очень вкусно! Видела по дороге прекрасные виды, много животных и птиц. Я в восторге от Ольги и ее экскурсии, очень всем советую. Если приеду еще раз-то обязательно повторю ее. И Ольга обещала составить новый маршрут. У меня остались незабываемые впечатления и отличные фото с этой экскурсии. Ольге огромная благодарность за эти моменты и за прекрасную экскурсию.
20 октября 2019
Велопрогулка впечатлила и оставила самые приятные впечатления. В легкой, не навязчивой форме Ольга показала нам красоту окрестностей Амстердама. Маршрут проходил по полям, фермам, небольшим городам, мельницам, каналам. Мы останавливались в красивых местах и делали замечательные фото. Всем рекомендую.
29 сентября 2019
Это была лучшая экскурсия, на которой я побывал. Оля замечательный, интересный и отзывчивый человек. Очень было интересно и познавательно. Мои (и моей жены) самые лучшие рекомендации. Мы, действительно, были в восторге. Если у меня будет возможность снова побывать в Нидерландах, то обязательно ещё раз закажу эту экскурсию. Только помните, что если Вы никогда не катались на велосипеде, то 30-35 км. за день будет проехать не просто.
13 сентября 2019
Была на велопрогулке с замечательным гидом. Во второй раз влюбилась в Голландию. Узнала много чего интересного. Не смотря на проливной дождь во время экскурсии, мы все выдержали :)
1 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия, за эти 7 часов я увидел как живут настоящие голландские деревушки, я увидел их неописуемую красоту, особенно разводных мостов вдоль реки, вдоль которой и проходил путь. Увидел кучу настоящих работающих мельниц, огромные поля, пастбища. Это была 1 из самых запоминающихся поездок в моей жизни, и всё благодаря Ольге) Спасибо Вам)
13 августа 2019
Интересная, не стандартная прогулка на целый день. Ольга замечательно ведёт экскурсию, подстраиваясь под возможности туристов. Когда едешь на велосипеде по хорошим нидерландским велодорожкам по не большим городкам и пригороду Амстердама, совсем по другому узнаёшь страну.
11 августа 2019
Мы с сыном впервые оказались в Амстердаме и на второй день выбрали прогулку по окрестностям города на велосипеде. До сих пор под впечатлением. Это идеальный способ понять как живет Голландия. Мы заехали к фермерам купили настоящего сыра, хлеба, заглянули к мельнику, поднялись на настоящую рабочую мельницу. Это незабываемые впечатления, которые никогда не сравнятся ни с какой автобусной экскурсией. Ольга великолепный человек, рассказчик, которая 25 лет живет в Голландии и поделилась с нами незаменимой информацией, не относящейся к экскурсии. Где что купить, куда сходить и т. д.. Спасибо ей большое.
22 июля 2019
Не забывайте, что Голландия не заканчивается на районе красных фонарей и кофешопах... если вы устали от толп туристов, изображений пятилистника и магазинов с сувенирами - однозначно рекомендую прокатиться с Ольгой по пригороду Амстердама. Отдых для глаз и для души. Извилистые велодорожки, разводные мосты, ухоженные лужайки, каналы, огромное количество лодок и доброжелательных голландцев вот что вас ждёт на этой экскурсии. А ещё сотни фотографий и тонны прекрасных воспоминаний. Пишу отзыв вечером после экскурсии и эмоции не отпускают до сих пор. Однозначно рекомендую!!! Поверьте ни один ваш друг здесь ещё не был. С Ольгой вы приедете по местам, где турист в диковинку. Смело хватайте хорошее настроение и записывайтесь!
15 июля 2019
Благодаря этой велосипедной экскурсии я лучше поняла Голландцев. Я увидела несколько маленьких городков расположенных рядом с Амстердамом. Оля показала мне символ Голландии- мельницы! Увидели шлюзы, как разводят мосты для прохода парусников. Посетили уютный ресторан. И главное- это люди! Добрые, улыбчивые! Всем советую эту экскурсию если вы хотите получить хорошее настроение и научиться улыбаться и здороваться с совершенно незнакомыми вам людьми!

Экскурсии по пригородам Амстердама

Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
От 299 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Исследовать колорит старинных деревушек, прокатиться на паровозе и попробовать копченую макрель
Вы узнаете, что скрыто внутри голландских кварталов, услышите старинные легенды и познакомитесь с жителями Нидерландов прошлых столетий. Взору предстанут парусники и мельницы, каналы и верфи, пасущиеся на зеленых лугах овечки и козочки. Будто гости из будущего, мы прогуляемся по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхёйзену.
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
60 за человека
2.5 часа
Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Фото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку Кёкенхоф
135 за экскурсию
2 часа
Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте
Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии. Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Песчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного Кеннемерланда
От 322 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Отдохнуть от городской суеты Амстердама и насладиться природой побережья Северного моря
Если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, приглашаю на прекрасную прогулку по песчаным дюнам до побережья Северного моря.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам города
От 182 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
47 за человека
Заказать экскурсию