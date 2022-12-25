Самое важное, что нужно знать о движении Сопротивления в Нидерландах - оно было. Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, узнаем во время нашей прогулки по Амстердаму.

Мы пройдем по улицам, где команда боксеров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников. Узнаем, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей. Мы заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище, для скрывающихся от нацистов людей. Разберемся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.

Кстати, а знаете ли вы, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в XVII веке?

Об этом и многом другом расскажем во время экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокоренному Амстердаму.