История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны

История амстердамского Сопротивления

5
1 отзыв
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны

Что вас ожидает 🤩

  • Музей движения Сопротивления
  • Площадь Дам
  • Здание бывшего национального банка
  • Площадь Ватерлоо и бывший еврейский рынок
  • Национальный монумент
  • Португальская синагога и Большая синагога
  • Памятник докеру
  • "Тайные" памятники участникам сопротивления и жертвам Холокоста
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самое важное, что нужно знать о движении Сопротивления в Нидерландах - оно было. Тысячи мужчин и женщин, нидерландцев и евреев, коммунистов и монархистов, католиков и протестантов выступили против оккупационного нацистского режима. Многие из них поплатились за это жизнью. Кто были эти люди и ради чего они рисковали, узнаем во время нашей прогулки по Амстердаму.
Мы пройдем по улицам, где команда боксеров Бенни Блума наводила страх на штурмовые отряды чернорубашечников. Узнаем, как биржевой маклер и респектабельный семьянин Валли Ван Халл украл для Сопротивления два миллиона гульденов, а шахматист Йохан ван Хульст и театральный администратор Вальтер Зюскинд спасли от верной смерти более 500 еврейских детей. Мы заглянем в окно дома, где торговец табаком со своей супругой организовали убежище, для скрывающихся от нацистов людей. Разберемся, почему безымянный амстердамский докер удостоился памятника в сквере у синагоги.
Кстати, а знаете ли вы, зачем во время оккупации набережные вдоль каналов красили белой краской? Почему модницы готовы были отстаивать очереди за пустыми мешками из под картофеля, а луковицы тюльпанов стали таким дефицитом, каким не были даже в XVII веке?
Об этом и многом другом расскажем во время экскурсии по свободному, жизнелюбивому и непокоренному Амстердаму.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plantage Kerklaan 38-40 (вход в зоопарк Artis)
Завершение: Площадь Дам (Dam, 1012 NP Amsterdam)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пешеходная экскурсия на "серьезную" тему, не подойдет маленьким детям.
  • Подросткам от 12 лет будет интересно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 дек 2022
Огромное спасибо гиду за интересную экскурсию. За несколько часов нам удалось окунуться в историю Амстердама времён Второй Мировой войны. Очень рекомендую гида - высочайший уровень знаний и умение заинтересовать даже подростка.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🛡Военные

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