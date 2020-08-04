34 отзыва оставили туристы

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Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом

Восемь веков истории мирового искусства

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии34 отзыва
4.85
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Rijksmuseum — это не только Рембрандт и голландцы, это сокровищница шедевров мирового искусства, я предлагаю осмотреть самые любимые мною.

Восемь веков истории 📖 искусства за два часа — это возможно!
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом

Что вас ожидает

Приглашаю вас в путешествие по залам главного музея страны. Старинная оболочка напичкана самыми современными музейными технологиями. Узнайте об истории самого здания, о его реконструкции и о виртуозном сочетании старины и современности в интерьере. Из 8 тысяч экспонатов в 80 залах я выбрала для вас самое интересное. Приблизительный маршрут — из тёмного средневековья в стремительный двадцатый век.

Обещаю задержаться на этаже Голландского Золотого Века, чтобы рассмотреть самые главные жемчужины голландской живописи, мы же в Амстердаме! Особое внимание будет уделено шедевру Рембрандта ван Рейна, картине «Ночной Дозор». После осмотра картин великих и малых голландцев Золотого века идем в отдел 19го века, навстречу солнечным краскам Клода Моне и парижского периода Ван Гога. По пути мы обязательно осмотрим интерьеры самой красивой библиотеки Голландии, которые заставляют всех без исключения доставать фотоаппараты. А о последнем участке маршрута вы узнаете уже в музее, пусть это будет сюрпризом. Доверьтесь искусствоведу, узнайте, что скрывается в этом замке с витражами и башенками и откройте для себя волшебный мир голландского искусства.

Этот музей похож на средневековый замок с башенками, стрельчатыми окнами и витражами: не зря за прошедшее столетие оно стало фоном на многочисленных фотографиях. А точный маршрут знаю я, ведь находить нужное произведение искусства в бесконечных галереях — моя работа.

Мы пройдем также в недавно открывшееся «крыло Филипса», осмотрим его необычные интерьеры, заглянем на выставку (сейчас там проходит выставка фотографии). Азиатский павильон порадует нас выдумкой архитекторов и жемчужиной коллекции — «танцующим Шивой». Я уверена, что впечатлений вам хватит надолго!

Организационные детали

Стоимость билета в музей — 17,50 евро, детям до 18-ти лет включительно — вход бесплатный.

Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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34 отзыва оставили туристы

4 августа 2020
Наша экскурсия состоялась 23 февраля. Благодарны Елене за познавательную и интересную экскурсию. В музее большая коллекция и будучи первый раз без гида, конечно, трудно разобраться. Экскурсия очень понравилась. Узнали историю голландской живописи и не только голландской, много интересных фактов и о технике написания произведений. Елена - профессионал и в своем предмете разбирается прекрасно. С удовольствием порекомендую всем кто хочет получить не просто удовольстие от созерцания картин в музее, но и прикоснуться к истории их создания, проникнуться миром художников.
19 декабря 2019
Елена полностью выполнила свою задачу и провела по музею. Она нам на бегу показала все основные и интересные экспонаты музея за два часа. Мы ожидали больше информации, но увы, нам ее не хватило. Рекомендую для детских групп.
17 декабря 2019
Большое спасибо Елене, экскурсия очень понравилась. У нашей семьи возникло несколько проблем, Елена их без труда решила, за что огромная отдельная благодарность.
9 декабря 2019
Прекрасно провели время в национальной голландской галереи Rijksmuseum. За два часа с Еленой посмотрели все самое интересное и важное. Потом около часа погуляли еще сами по залам музея. Елена создала прекрасное настроение, и мы получили самые лучшие впечатления от музея. Очень рекомендуем.
7 ноября 2019
Чудесная экскурсия. Елена умеет рассказать о великих картинах интересно и легко. Два часа в музее пролетают как одно мгновение. Будем рекомендовать всем друзьям!
27 октября 2019
Прекрасные впечатления от экскурсии по Райксмузею с Еленой. Начало в 9 утра гарантирует доступ к ключевым объектам музея и отсутствие толп туристов. Интересный и познавательный тур без скучных сухих фактов, рекомендую всем.
5 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с Еленой! Прекрасная возможность за короткий срок выхватить в таком большом музее самое-самое! Понравилось, что экскурсия гибкая-при желании можно задержаться и поподробнее познакомиться с интересным вам экспонатом!
15 апреля 2019
Елена- потрясающий рассказчик! Обязательно вернёмся ещё раз для более детального знакомства с музеем!
5 апреля 2019
ЕЛЕНЕ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА АДАПТИВНОСТЬ ЭКСКУРСИИ И ЭРУДИРОВАННОЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ !!
9 марта 2019
Замечательная экскурсия. Елене удалось заинтересовать, легко и непринуждённо рассказать об истории и живописи Голландии. Наталия
Ещё 24 отзыва

Elena проводит ещё 6 экскурсий

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