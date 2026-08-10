34 отзыва оставили туристы

Rijksmuseum — это не только Рембрандт и голландцы, это сокровищница шедевров мирового искусства. Предлагаем осмотреть самое-самое! Доверьтесь искусствоведам и вы узнаете, что скрывается в этом замке с витражами и башенками. Детям тоже будет интересно!

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Описание экскурсии

Приглашаем вас в путешествие по залам главного музея страны. Из 8000 экспонатов в 80 залах мы выбрали самое интересное — чтобы вы увидели не просто музей, а живой рассказ о Голландии сквозь века.

Голландский Золотой Век — это сердце нашего маршрута. Мы задержимся у шедевров Рембрандта, включая легендарный «Ночной Дозор». Полюбуемся картинами Вермеера и «малых голландцев».

А затем — вперёд, к тёплому солнцу импрессионизма: Клод Моне, парижский период Ван Гога и ещё много сюрпризов. Мы обязательно осмотрим интерьеры самой красивой библиотеки Голландии, которые заставляют всех без исключения доставать фотоаппараты. И конечно, будет интрига: финальную точку маршрута вы узнаете уже в музее.

Организационные детали