34 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Приглашаю вас в путешествие по залам главного музея страны. Старинная оболочка напичкана самыми современными музейными технологиями. Узнайте об истории самого здания, о его реконструкции и о виртуозном сочетании старины и современности в интерьере. Из 8 тысяч экспонатов в 80 залах я выбрала для вас самое интересное. Приблизительный маршрут — из тёмного средневековья в стремительный двадцатый век.

Обещаю задержаться на этаже Голландского Золотого Века, чтобы рассмотреть самые главные жемчужины голландской живописи, мы же в Амстердаме! Особое внимание будет уделено шедевру Рембрандта ван Рейна, картине «Ночной Дозор». После осмотра картин великих и малых голландцев Золотого века идем в отдел 19го века, навстречу солнечным краскам Клода Моне и парижского периода Ван Гога. По пути мы обязательно осмотрим интерьеры самой красивой библиотеки Голландии, которые заставляют всех без исключения доставать фотоаппараты. А о последнем участке маршрута вы узнаете уже в музее, пусть это будет сюрпризом. Доверьтесь искусствоведу, узнайте, что скрывается в этом замке с витражами и башенками и откройте для себя волшебный мир голландского искусства.

Этот музей похож на средневековый замок с башенками, стрельчатыми окнами и витражами: не зря за прошедшее столетие оно стало фоном на многочисленных фотографиях. А точный маршрут знаю я, ведь находить нужное произведение искусства в бесконечных галереях — моя работа.

Мы пройдем также в недавно открывшееся «крыло Филипса», осмотрим его необычные интерьеры, заглянем на выставку (сейчас там проходит выставка фотографии). Азиатский павильон порадует нас выдумкой архитекторов и жемчужиной коллекции — «танцующим Шивой». Я уверена, что впечатлений вам хватит надолго!