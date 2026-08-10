34 отзыва оставили туристы

Rijksmuseum — это не только Рембрандт и голландцы, это сокровищница шедевров мирового искусства.
Предлагаем осмотреть самое-самое! Доверьтесь искусствоведам и вы узнаете, что скрывается в этом замке с витражами и башенками. Детям тоже будет интересно!
Предлагаем осмотреть самое-самое! Доверьтесь искусствоведам и вы узнаете, что скрывается в этом замке с витражами и башенками. Детям тоже будет интересно!
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по залам главного музея страны. Из 8000 экспонатов в 80 залах мы выбрали самое интересное — чтобы вы увидели не просто музей, а живой рассказ о Голландии сквозь века.
Голландский Золотой Век — это сердце нашего маршрута. Мы задержимся у шедевров Рембрандта, включая легендарный «Ночной Дозор». Полюбуемся картинами Вермеера и «малых голландцев».
А затем — вперёд, к тёплому солнцу импрессионизма: Клод Моне, парижский период Ван Гога и ещё много сюрпризов. Мы обязательно осмотрим интерьеры самой красивой библиотеки Голландии, которые заставляют всех без исключения доставать фотоаппараты. И конечно, будет интрига: финальную точку маршрута вы узнаете уже в музее.
Организационные детали
- Стоимость билета в музей — €25; детям до 18-ти лет включительно — вход бесплатный
- Возрастное ограничение 8+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны. Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ходили с Еленой в Рейксмусеум и остались очень довольны! Елена — настоящий знаток своего дела и искусствовед, который действительно любит то, о чём рассказывает.
Особенно понравилось, что это была совсем не
Особенно понравилось, что это была совсем не
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М
Прекрасный музей, замечательная экскурсия с Еленой. Рекомендую всем, кто в Амстердам приезжает и впервые, и нет.
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И
Большое спасибо Юлии за экскурсию! Все было очень интересно! Мы увидели все самое интересное в музее и получили большое удовольствие!
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Были на экскурсии с Юлией. Дети 10 и 13 лет. Экскурсия прошла динамично, в тайминге. Время пролетело незаметно. Даже дети запомнили материал. Мы с мужем получили «ностальгическое» погружение в наши школьные годы в экскурсии в Эрмитаже и Русском музее. Материал был скомпонован с учётом наших пожеланий. Нашей семейке пошло всё и тембр голоса и громкость и чёткость речи. Спасибо!
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Л
Я всегда за то, чтобы посещать художественные музеи с гидом. Иначе можно потеряться и пропустить важное. Юлия задолго до экскурсии скинула важные посты, помогла купить билеты и даже ответила на посторонние вопросы (о концертах). Без неё мы бы не попробовали десерт Молочницы Вермеера. Спасибо, Юлия, за такие насыщенные 2 дня
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В
Прекрасная экскурсия! Елена, в связи с занятостью, нас познакомила со своей коллегой - Юлией. Нам рассказали о жизни лучших художниках Голландии того времени и показали самые драгоценные экспонаты музея. Ознакомили с историей самого здания. Также в приятной беседе, за чашечкой кофе, обсудили временную коллекцию картин - Вермеера.
Спасибо большое за этот прекрасный кусочек Голландии! 😊👍
Спасибо большое за этот прекрасный кусочек Голландии! 😊👍
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