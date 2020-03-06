5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Копнуть поглубже

Прогулка начнется в самом сердце города, откуда мы направимся в район Jordaan — творческий и вдохновляющий, сохранивший облик нетуристического Амстердама. Мы пройдемся по концепт-магазинам дизайнерской мебели и предметов интерьера, уникального антиквариата и бижутерии, заглянем в кафе с необычным интерьером и сделаем самые удачные фото. Уютные, но оживленные улочки, элегантность 19 века, яркий мультикультурализм раскроют уникальность города.

После попадем в дом-музей Ван-Лоон с живописным садом. Вы увидите, как раньше жили состоятельные голландские семьи — ведь мебель и интерьер в этом доме сохранились до наших дней. Или же посетим музей современной фотографии: я расскажу об авторах и работах, выставляемых здесь.

Амстердам для амстердамцев

На пароме мы поплывём на север города, в район NDSM — немного хипстерский и очень творческий. Выставки, семейное производство и стартапы, антикварные магазинчики, рыбный ресторан с шикарным видом, необычное пиво и редкое вино — это настоящий калейдоскоп городской жизни! Я расскажу, как пройти к рынку, где найти кафе с террасами и лучшей панорамой.

Дизайн и повседневность

Не будет сухих дат и фактов — я поделюсь самыми яркими историями из жизни города и горожан. Расскажу о всемирно известных дизайнерах и их достижениях, стилях и художественных приёмах. Объясню, в чем особенность дизайна в Нидерландах и как здесь организуют выставки и салоны. Вы поймете, почему случился «тюльпановый бум» и почему в Амстердаме появились танцующие дома. Узнаете о привычках голландцев, услышите их особые словечки и разберетесь, как стремление к свободе и самореализации прививается горожанам с детства.