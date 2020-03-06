5 отзывов оставили туристы

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Дизайнерский Амстердам

Посетить нетуристические места, услышать о творческих голландцах и вдохновиться городом свободы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у кафе «Winkel 43»
  • Заказать экскурсию

От 150 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Yulia
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Yulia – Гид в Амстердаме
Вы исследуете уникальные бутики, кафе и другие заведения, о которых знают только местные жители.

Поймете, почему Амстердам притягивает творческих людей и как в характере голландцев соседствует любовь к традициям и свободе, услышите о знаменитых дизайнерах и их работах.

А еще я покажу места, где в любую погоду получаются замечательные фото!
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам

Что вас ожидает

Копнуть поглубже
Прогулка начнется в самом сердце города, откуда мы направимся в район Jordaan — творческий и вдохновляющий, сохранивший облик нетуристического Амстердама. Мы пройдемся по концепт-магазинам дизайнерской мебели и предметов интерьера, уникального антиквариата и бижутерии, заглянем в кафе с необычным интерьером и сделаем самые удачные фото. Уютные, но оживленные улочки, элегантность 19 века, яркий мультикультурализм раскроют уникальность города.
После попадем в дом-музей Ван-Лоон с живописным садом. Вы увидите, как раньше жили состоятельные голландские семьи — ведь мебель и интерьер в этом доме сохранились до наших дней. Или же посетим музей современной фотографии: я расскажу об авторах и работах, выставляемых здесь.

Амстердам для амстердамцев
На пароме мы поплывём на север города, в район NDSM — немного хипстерский и очень творческий. Выставки, семейное производство и стартапы, антикварные магазинчики, рыбный ресторан с шикарным видом, необычное пиво и редкое вино — это настоящий калейдоскоп городской жизни! Я расскажу, как пройти к рынку, где найти кафе с террасами и лучшей панорамой.

Дизайн и повседневность
Не будет сухих дат и фактов — я поделюсь самыми яркими историями из жизни города и горожан. Расскажу о всемирно известных дизайнерах и их достижениях, стилях и художественных приёмах. Объясню, в чем особенность дизайна в Нидерландах и как здесь организуют выставки и салоны. Вы поймете, почему случился «тюльпановый бум» и почему в Амстердаме появились танцующие дома. Узнаете о привычках голландцев, услышите их особые словечки и разберетесь, как стремление к свободе и самореализации прививается горожанам с детства.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются проезд и билеты в музеи.

Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам
Дизайнерский Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у кафе «Winkel 43».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yulia
Yulia
Я дизайнер обуви, это моя страсть и любимая работа вот уже 10 лет. Разработала собственный бренд стильной и удобной дизайнерской обуви Luck in Look, которая выполнена из кожи и эко-материалов. В свободное время прогуливаюсь по уютным улочкам и самым необычным местам Амстердама, посещаю концептуальные кафе, где черпаю вдохновение и меня посещают крутые идеи для создания дизайна моих изделий. На протяжении трех лет в Голландии я отметила для себя очень много вдохновляющих мест и хочу показать их тем, кому тоже время от времени требуется порция хороших впечатлений и творческого порыва.
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5 отзывов оставили туристы

6 марта 2020
Большое спасибо Юле за проведённое время. Я чувствовала себя так, будто встретилась со старым другом. В Амстердаме я не в первый раз, поэтому было очень интересно открыть для себя новые места.
Юрий
13 января 2020
Отличные места, сами вряд ли бы их "откопали". Благодарим за советы и рассказы о жизни голландцев)
18 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия по дизайнерским местам Амстердама. Юлия отличный рассказчик, разбирается в теме, легко переходит на английский (в нашей компании были англоязычные люди). Узнали много нового и побывали в интересных, неочевидных местах. Спасибо!
17 октября 2019
Если вы хотите погрузиться с мир блистательной архитектуры, погулять с особым шиком, по местам, где открытия случаются каждую минуту. Эта Экскурсия для вас. Раскрывая мир людей, живущих и творящих сейчас, показывая общественные пространства, созданные с такой же любовью как и приватные сады, именно в такие моменты напитываешься красотой и восхищаешься бесконечным разумом. Увидеть город и его особые места, наполненные идеями и креативом, потрогать предметы, созданные известными дизайнерами и поймать атмосферу, все это удалось в течение нескольких часов нашего общения с Юлией. Очень креативная, с особым, профессиональным взглядом на архитектуру, с глубокими познаниями Юлия поделилась с нами и передала нам частичку города.
Сергей
26 августа 2019
Добрый день, мы не первый раз в Амстердаме и хотели увидеть город с другой стороны, не только с обычной - туристической. Если Вы хотите дополнить, свои впечатления о городе, интересными и необычными местами, пройтись по улочкам Амстердама, где пустынно, заглянуть в дизайнерские магазины и кафешки - то Вам тогда точно нужно к Юле. Юля открытый и приятный человек, мы провели вместе значительно больше времени, чем планировали и было реально интересно ! Юля, спасибо за новые впечатления об Амстердаме ! Сергей, Яна, Влада, Богдан

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