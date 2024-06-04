Необычные экскурсии по Амстердаму

Найдено 42 экскурсии в категории «Необычные» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 12 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
157 отзывов
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
257 за всё до 6 чел.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Необычные музеи Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Амстердам глазами амстердамцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Дизайнерский Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Дизайнерский Амстердам
Посетить нетуристические места, услышать о творческих голландцах и вдохновиться городом свободы
Начало: У кафе «Winkel 43»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 150 за всё до 5 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
Погрузитесь в историю амстердамского Сопротивления с опытным журналистом. Узнайте о героях, их подвигах и тайнах, которые они скрывали
Начало: Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Завтра в 09:30
10 июня в 19:30
192154 за всё до 5 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Нетуристический Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за человека
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170119 за всё до 4 чел.
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Отправьтесь на увлекательную велосипедную прогулку по Северному Амстердаму и откройте для себя инновационные проекты и скрытые диковинки города
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 320 за всё до 8 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 220 за всё до 10 чел.
Кофешоп-тур в Амстердаме
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Начало: в Leidseplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
145124 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
130 за человека
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
Начало: Plantage Kerklaan 38-40 (вход в зоопарк Artis)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 8 чел.
Тур на машине из Амстердама в сказочный Гитхорн
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тур на машине из Амстердама в уникальный Гитхорн: сказка рядом
Представьте место, где нет дорог, только вода, лодки и сказочные домики. Гитхорн ждет вас, чтобы показать свою необычную красоту и уют
Начало: Ваша локация
Расписание: 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Альтернативный Амстердам
Начало: Главная площадь города Dam, около стелы
Завтра в 12:00
10 июня в 19:30
183 за всё до 6 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Амстердам по обе стороны витрин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 6 чел.
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 650 за всё до 4 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от 350 за всё до 4 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Амстердам для своих - искусство под землей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Амстердам для своих: искусство под землей в метро
Погрузитесь в мир подземного искусства Амстердама. Экскурсия по метро раскроет секреты арт-объектов и их создателей
Начало: Amsterdam Centraal
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Тексел. День без времени
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за человека
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
Начало: Возле входа в королевский дворец
Расписание: Индивидуально все обговариваем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
520 за всё до 8 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 6 чел.
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
350 за всё до 4 чел.
Йордан - атмосфера старой Голландии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Йордан - атмосфера старой Голландии
Открыть аутентичный квартал Западного Амстердама
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по рынкам Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gala
    4 июня 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
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    как я и люблю)). Как только мы попрощались, и я пошла в своем направлении - возник вопрос как же прекрасно Ганя провела меня без толп людей! Очень Рекомендую!!! Галина

    Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей)
  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная
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    девушка ❤️, интересный собеседник и знающий гид) Мы не хотели ее отпускать. Она расскажем Вам абсолютно все о городе, о местных жителях и жизни в целом в Амстердаме.

    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Амстердам глазами амстердамцев
    Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Старый Амстердам и прогулка на кораблике
    У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
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    гиду Сергею. Не хотелось расходиться, и даже на усталость не обращали внимания, потому что было очень увлекательно. Емко, интересно, с изюминкой. Я бы так описала нашу прекрасную экскурсию. Спасибо вам большое за удовольствие насладиться Амстердамом!

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
    Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
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    и эмоциональный рассказчик. Познакомил нас с городом, его современной жизнью, с историческими фактами. Дал рекомендации, куда лучше зайти, что и где попробовать, что посмотреть. (Рекомендации были очень ценными и полностью соответствовали заявленным ожиданиям. Практически всеми успели воспользоваться.) Сергей курировал нас и после экскурсии, прислал важные ссылки. Большое ему спасибо за все эти рекомендации и истории! Мы многое узнали о городе, но, к сожалению, не совсем по заявленной теме. Хотелось услышать больше про истории художников Рембрандта и Халса, о "малых голландцах". Это было как раз важной частью ожиданий, так как на следующий день мы ходили в Рейсхмузей и хотели найти в картинах отражение страны, лучше понять идеи художников. Думаю, экскурсии Сергея лучше назвать иначе:"Амстердам - его история и легенды, знаменитые люди, традиции и культура". Независимо от ложки дёгтя, благодарим за возможность лучше узнать город в мини-группе, за индивидуальный подход и приятно проведенные 3 часа, которые пролетели незаметно.

  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Старый Амстердам и прогулка на кораблике
  2. Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
  3. «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
  4. Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
  5. Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Необычные" можно забронировать 42 экскурсии от 67 до 650 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 42 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 373 ⭐ отзыва, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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