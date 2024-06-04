1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€257 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города
Начало: На вокзале в Амстердаме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут
Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике
Начало: Amsterdam Centraal
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дизайнерский Амстердам
Посетить нетуристические места, услышать о творческих голландцах и вдохновиться городом свободы
Начало: У кафе «Winkel 43»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€171 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История амстердамского Сопротивления: экскурсия с журналистом
Погрузитесь в историю амстердамского Сопротивления с опытным журналистом. Узнайте о героях, их подвигах и тайнах, которые они скрывали
Начало: Напротив главного входа в зоопарк «Артис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Завтра в 09:30
10 июня в 19:30
192€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170€119 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Отправьтесь на увлекательную велосипедную прогулку по Северному Амстердаму и откройте для себя инновационные проекты и скрытые диковинки города
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €220 за всё до 10 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Начало: в Leidseplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
145€124 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€130 за человека
Индивидуальная
3 часа
История амстердамского Сопротивления. Город и люди в период оккупации и Второй Мировой войны
Начало: Plantage Kerklaan 38-40 (вход в зоопарк Artis)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур на машине из Амстердама в уникальный Гитхорн: сказка рядом
Представьте место, где нет дорог, только вода, лодки и сказочные домики. Гитхорн ждет вас, чтобы показать свою необычную красоту и уют
Начало: Ваша локация
Расписание: 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Амстердам
Начало: Главная площадь города Dam, около стелы
Завтра в 12:00
10 июня в 19:30
€183 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам для своих: искусство под землей в метро
Погрузитесь в мир подземного искусства Амстердама. Экскурсия по метро раскроет секреты арт-объектов и их создателей
Начало: Amsterdam Centraal
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за человека
Индивидуальная
5 часов
Комбинированый тур по Амстердаму пешком и на лодочке с гидом
Начало: Возле входа в королевский дворец
Расписание: Индивидуально все обговариваем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Йордан - атмосфера старой Голландии
Открыть аутентичный квартал Западного Амстердама
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGala4 июня 2024Сегодня была на прогулке с потрясающей Ганей) Экскурсия вышла шире чем я представляла по темам, которые возникали по ходу нашего пути,
- DDavid4 июня 2024мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
- ООльга30 мая 2024Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная
- ААлександр27 мая 2024Спасибо Гане за увлекательную экскурсию со множеством интересных и забавных сведений о жизни голландцев…. Время пробежало быстро, легко и с юмором.
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ЕЕкатерина11 мая 2024У нас как раз собралась компания которой тяжело угодить) Но экскурсия превзошла все наши ожидания. И это все благодаря нашему
- ТТатьяна8 мая 2024Юлия, профессиональный и очень дружелюбный гид! Экскурсия прошла как одно мгновение! Юлия учла наши индивидуальные запросы, тщательно и профессионально подготовила материал и маршрут, который полностью соответствовал нашему запросу! Очень рекомендую гида!
- ЕЕлена3 мая 2024Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
- AAIDA1 мая 2024Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Необычные»
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