3 отзыва оставили туристы

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Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Узнайте историю Вермеера и его знаменитой картины в Делфте. Прогулка по городу, фарфор, королевская династия и многое другое ждут вас
Взгляд "Голландской Моны Лизы" продолжает завораживать людей по всему миру.

Всего час езды на поезде из Амстердама - и вы окажетесь в Делфте, городе с уникальной атмосферой старины.

Прогулка по Вермееровским местам
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включает посещение основных достопримечательностей, лекцию по истории искусства и знакомство с фарфоровыми изделиями.

Завершить экскурсию можно в Вермеер-центре, где вы сможете приобрести сувениры и даже сережки, как у "Девушки с жемчужной сережкой"

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Узнайте о жизни и творчестве Вермеера
  • 🚄 Комфортное путешествие на поезде
  • 🏛️ Посещение исторических мест Делфта
  • 🍽️ Возможность попробовать местные деликатесы
  • 🛍️ Покупка уникальных сувениров и фарфора
  • 👑 Интересные факты о королевской династии
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Что можно увидеть

  • Вермеер-центр
  • Рыночная площадь
  • Исторические достопримечательности Делфта

Описание экскурсии

Давайте встретимся прямо на вокзале. После прогулки по Делфту я приведу вас назад, и ехать в Амстердам вы будете уже с гордостью от того, что в Голландии увидели не только столицу.

В Делфте вы увидите, что девочка в синем шарфе смотрит на нас отовсюду, куда бы мы не пошли: с многочисленных сувениров, изделий из фарфора и даже с рекламных постеров. Я расскажу вам о жизни городишки в «золотом» семнадцатом веке и об интересных фактах биографии Вермеера, автора голландской «Моны Лизы». Он родился, жил и работал в самом центре города. Мы постоим как у его купели, так и у его надгробия, увидим, где жила его семья и где находилась самая большая коллекция его картин в 17м веке.

Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам. Уделим также внимание другим Делфтским темам: фарфору, тем более он здесь на каждом шагу, и королевской династии Оранско-Нассауских.

При желании можно будет перекусить: как селедка со льда, так и знаменитые сладкие мини-блинчики «пофферчьес» с пылу с жару ждут вас! Из Делфта невозможно уехать, не посетив магазины фарфоровых изделий — они находятся прямо на рыночной площади.

По желанию можно закончить экскурсию посещением Вермеер-центра. Можно просто зайти в это отреставрированное старинное здание гильдии художников, осмотреть просторное фойе, заставленное и завешанное многочисленными репродукциями и сувенирами, и приобрести магнитик с «Девушкой с жемчужной сережкой». Или сами сережки — точь-в-точь как на картине.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет в две церкви: 5 евро за взрослого (+билет для гида)
  • Если будем осматривать экспозицию в Вермеер-центре, то нужно будет заплатить 9 евро за вход (+ билет для гида), и экскурсия в этом случае продлится на час дольше (стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 50 евро)
  • Рекомендую в период с 13 апреля до 14 октября заказывать эту экскурсию на четверг либо субботу: вдоль канальчиков в эти дни разворачивают свои палатки торговцы околоантикварным товаром
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны. Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Очень красивый уютный город. Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ. Милые улочки, каналы, красивая площадь, что необычно для городов Нидерландов.
Очень красивый уютный город. Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ. Милые улочки, каналы, красивая площадь, что необычно для городов Нидерландов.
Очень красивый уютный город. Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ. Милые улочки, каналы, красивая площадь, что необычно для городов Нидерландов.
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Наталия
Делфт - маленький старинный городок, чем-то напоминающий Брюгге. Но просто гулять и восхищаться его каналами, кукольными домиками, внушительными церквями (в которых не теплее, чем на улице) и девушкой с той
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самой сережкой, особенно, зимой при пронизывающем ветре, удовольствие достаточно сомнительное. Елена прекрасно ориентируется в городе, расскажет вам массу фактов, от которых улочки, домики, надписи на них, булочные, мостовые, церкви - всё приобретет свою историю. А уже после трехчасовой экскурсии Елены, когда вам будет казаться, что вы знаете практически всё об историческом центре Делфта, имеет смысл самостоятельно продолжить экскурсию, не боясь пройти мимо интересных и знаковых мест и будучи уверенным, что Делфт уже точно не станет для вас просто очередным типичным средневековым городком, которых так много в Европе.

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В
Хотите почувствовать себя в Голландии (в нашем случае - в городе Дельфте) как дома - запишитесь на экскурсию к Елене. Елена быстро найдет с вами общий язык, покажет глубокое знание
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предмета, продемонстрирует проникновение в голландскую душу и, что не менее важно - не потерянную связь с душой российской. Елене все то, что есть в прекрасной Голландии, по-прежнему самой тоже интересно: она будет вместе с вами открывать новые достопримечательности и кафешки, давать советы, что еще посмотреть, и потом проверять, совпали ли ваши впечатления.

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А
Елена — необыкновенный и интересный человек! Когда человек любит свою работу, это заметно с первых минут встречи. Спасибо Елене и, конечно, Вам "Tripster" за содействие в организации экскурсии!
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