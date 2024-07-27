3 отзыва оставили туристы

Взгляд "Голландской Моны Лизы" продолжает завораживать людей по всему миру.Всего час езды на поезде из Амстердама - и вы окажетесь в Делфте, городе с уникальной атмосферой старины.Прогулка по Вермееровским местам

включает посещение основных достопримечательностей, лекцию по истории искусства и знакомство с фарфоровыми изделиями. Завершить экскурсию можно в Вермеер-центре, где вы сможете приобрести сувениры и даже сережки, как у "Девушки с жемчужной сережкой"

Описание экскурсии

Давайте встретимся прямо на вокзале. После прогулки по Делфту я приведу вас назад, и ехать в Амстердам вы будете уже с гордостью от того, что в Голландии увидели не только столицу.

В Делфте вы увидите, что девочка в синем шарфе смотрит на нас отовсюду, куда бы мы не пошли: с многочисленных сувениров, изделий из фарфора и даже с рекламных постеров. Я расскажу вам о жизни городишки в «золотом» семнадцатом веке и об интересных фактах биографии Вермеера, автора голландской «Моны Лизы». Он родился, жил и работал в самом центре города. Мы постоим как у его купели, так и у его надгробия, увидим, где жила его семья и где находилась самая большая коллекция его картин в 17м веке.

Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам. Уделим также внимание другим Делфтским темам: фарфору, тем более он здесь на каждом шагу, и королевской династии Оранско-Нассауских.

При желании можно будет перекусить: как селедка со льда, так и знаменитые сладкие мини-блинчики «пофферчьес» с пылу с жару ждут вас! Из Делфта невозможно уехать, не посетив магазины фарфоровых изделий — они находятся прямо на рыночной площади.

По желанию можно закончить экскурсию посещением Вермеер-центра. Можно просто зайти в это отреставрированное старинное здание гильдии художников, осмотреть просторное фойе, заставленное и завешанное многочисленными репродукциями и сувенирами, и приобрести магнитик с «Девушкой с жемчужной сережкой». Или сами сережки — точь-в-точь как на картине.

Организационные детали