3 отзыва оставили туристы

Давайте встретимся прямо на вокзале. После прогулки по Делфту я приведу вас назад, и ехать в Амстердам вы будете уже с гордостью от того, что в Голландии увидели не только столицу.
В Делфте вы увидите, что девочка в синем шарфе смотрит на нас отовсюду, куда бы мы не пошли: с многочисленных сувениров, изделий из фарфора и даже с рекламных постеров. Я расскажу вам о жизни городишки в «золотом» семнадцатом веке и об интересных фактах биографии Вермеера, автора голландской «Моны Лизы». Он родился, жил и работал в самом центре города. Мы постоим как у его купели, так и у его надгробия, увидим, где жила его семья и где находилась самая большая коллекция его картин в 17м веке.
Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам. Уделим также внимание другим Делфтским темам: фарфору, тем более он здесь на каждом шагу, и королевской династии Оранско-Нассауских.
При желании можно будет перекусить: как селедка со льда, так и знаменитые сладкие мини-блинчики «пофферчьес» с пылу с жару ждут вас! Из Делфта невозможно уехать, не посетив магазины фарфоровых изделий — они находятся прямо на рыночной площади.
По желанию можно закончить экскурсию посещением Вермеер-центра. Можно просто зайти в это отреставрированное старинное здание гильдии художников, осмотреть просторное фойе, заставленное и завешанное многочисленными репродукциями и сувенирами, и приобрести магнитик с «Девушкой с жемчужной сережкой». Или сами сережки — точь-в-точь как на картине.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается комбинированный билет в две церкви: 5 евро за взрослого (+билет для гида)
Если будем осматривать экспозицию в Вермеер-центре, то нужно будет заплатить 9 евро за вход (+ билет для гида), и экскурсия в этом случае продлится на час дольше (стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 50 евро)
Рекомендую в период с 13 апреля до 14 октября заказывать эту экскурсию на четверг либо субботу: вдоль канальчиков в эти дни разворачивают свои палатки торговцы околоантикварным товаром
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Очень красивый уютный город. Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ. Милые улочки, каналы, красивая площадь, что необычно для городов Нидерландов.
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Наталия
Делфт - маленький старинный городок, чем-то напоминающий Брюгге. Но просто гулять и восхищаться его каналами, кукольными домиками, внушительными церквями (в которых не теплее, чем на улице) и девушкой с той читать дальшеуменьшить
самой сережкой, особенно, зимой при пронизывающем ветре, удовольствие достаточно сомнительное. Елена прекрасно ориентируется в городе, расскажет вам массу фактов, от которых улочки, домики, надписи на них, булочные, мостовые, церкви - всё приобретет свою историю. А уже после трехчасовой экскурсии Елены, когда вам будет казаться, что вы знаете практически всё об историческом центре Делфта, имеет смысл самостоятельно продолжить экскурсию, не боясь пройти мимо интересных и знаковых мест и будучи уверенным, что Делфт уже точно не станет для вас просто очередным типичным средневековым городком, которых так много в Европе.
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В
Владимир
Хотите почувствовать себя в Голландии (в нашем случае - в городе Дельфте) как дома - запишитесь на экскурсию к Елене. Елена быстро найдет с вами общий язык, покажет глубокое знание читать дальшеуменьшить
предмета, продемонстрирует проникновение в голландскую душу и, что не менее важно - не потерянную связь с душой российской. Елене все то, что есть в прекрасной Голландии, по-прежнему самой тоже интересно: она будет вместе с вами открывать новые достопримечательности и кафешки, давать советы, что еще посмотреть, и потом проверять, совпали ли ваши впечатления.
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А
Александр
Елена — необыкновенный и интересный человек! Когда человек любит свою работу, это заметно с первых минут встречи. Спасибо Елене и, конечно, Вам "Tripster" за содействие в организации экскурсии!
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