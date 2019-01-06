3 отзыва оставили туристы

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Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире.

Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд.

Всего час езды на комфортабельном поезде 🚂 из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Что вас ожидает

Давайте встретимся прямо на вокзале. После прогулки по Делфту я приведу вас назад, и ехать в Амстердам вы будете уже с гордостью от того, что в Голландии увидели не только столицу.

В Делфте вы увидите, что девочка в синем шарфе смотрит на нас отовсюду, куда бы мы не пошли: с многочисленных сувениров, изделий из фарфора и даже с рекламных постеров. Я расскажу вам о жизни городишки в «золотом» семнадцатом веке и об интересных фактах биографии Вермеера, автора голландской «Моны Лизы». Он родился, жил и работал в самом центре города. Мы постоим как у его купели, так и у его надгробия, увидим, где жила его семья и где находилась самая большая коллекция его картин в 17м веке.

Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам. Уделим также внимание другим Делфтским темам: фарфору, тем более он здесь на каждом шагу, и королевской династии Оранско-Нассауских.

При желании можно будет перекусить: как селедка со льда, так и знаменитые сладкие мини-блинчики «пофферчьес» с пылу с жару ждут вас! Из Делфта невозможно уехать, не посетив магазины фарфоровых изделий — они находятся прямо на рыночной площади.

По желанию можно закончить экскурсию посещением Вермеер-центра. Можно просто зайти в это отреставрированное старинное здание гильдии художников, осмотреть просторное фойе, заставленное и завешанное многочисленными репродукциями и сувенирами, и приобрести магнитик с «Девушкой с жемчужной сережкой». Или сами сережки — точь-в-точь как на картине.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет в две церкви: 5 евро за взрослого (+билет для гида)
  • Если будем осматривать экспозицию в Вермеер-центре, то нужно будет заплатить 9 евро за вход (+ билет для гида), и экскурсия в этом случае продлится на час дольше (стоимость экскурсии в этом случае увеличится на 50 евро)
  • Рекомендую в период с 13 апреля до 14 октября заказывать эту экскурсию на четверг либо субботу: вдоль канальчиков в эти дни разворачивают свои палатки торговцы околоантикварным товаром
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Делфт и девушка с жемчужной сережкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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3 отзыва оставили туристы

6 января 2019
Делфт - маленький старинный городок, чем-то напоминающий Брюгге. Но просто гулять и восхищаться его каналами, кукольными домиками, внушительными церквями (в которых не теплее, чем на улице) и девушкой с той самой сережкой, особенно, зимой при пронизывающем ветре, удовольствие достаточно сомнительное. Елена прекрасно ориентируется в городе, расскажет вам массу фактов, от которых улочки, домики, надписи на них, булочные, мостовые, церкви - всё приобретет свою историю. А уже после трехчасовой экскурсии Елены, когда вам будет казаться, что вы знаете практически всё об историческом центре Делфта, имеет смысл самостоятельно продолжить экскурсию, не боясь пройти мимо интересных и знаковых мест и будучи уверенным, что Делфт уже точно не станет для вас просто очередным типичным средневековым городком, которых так много в Европе.
12 октября 2018
Хотите почувствовать себя в Голландии (в нашем случае - в городе Дельфте) как дома - запишитесь на экскурсию к Елене. Елена быстро найдет с вами общий язык, покажет глубокое знание предмета, продемонстрирует проникновение в голландскую душу и, что не менее важно - не потерянную связь с душой российской. Елене все то, что есть в прекрасной Голландии, по-прежнему самой тоже интересно: она будет вместе с вами открывать новые достопримечательности и кафешки, давать советы, что еще посмотреть, и потом проверять, совпали ли ваши впечатления.
5 ноября 2013
Елена — необыкновенный и интересный человек! Когда человек любит свою работу, это заметно с первых минут встречи. Спасибо Елене и, конечно, Вам "Tripster" за содействие в организации экскурсии!

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