Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

Если вам интересна архитектура постмодернизма, то Роттердам вам однозначно полюбится.

Встретить здесь обычную пятиэтажку так же сложно, как здание в стиле барокко где-нибудь в Сан-Франциско. Большинство построек имеют причудливую форму: скошенные крыши, кубические дома, библиотека в виде трубы. Роттердамцы по праву гордятся тем, что у них не только самые высокие здания в стране, но и самые оригинальные.

Однако черты традиционной европейской культуры здесь тоже есть. За ними вам нужно отправиться в район Делфтсхавен: здесь узенькие улицы, каналы, старинные здания и ветряные мельницы.

Роттердам — необычный для Европы город 🏙️. Думаю, если представить себе Амстердам лет через 400–500, то это и будет Роттердам. Современный супер-город.

Говорить о «старушке Европе» здесь язык не повернулся бы даже у самых заносчивых из американцев. Местные небоскребы ничем не хуже. К тому же у конструкторов, очевидно, была цель не просто сделать здания высокими, а поразить оригинальностью. Таким образом, Роттердам стал чем-то вроде выставки современной архитектуры с «макетами» в натуральную и очень солидную величину.

Конечно, когда-то Роттердам был вполне похож на большинство голландских городов. Но во время второй мировой войны его почти полностью разрушили бомбардировками. После войны голландцы решили не восстанавливать старое, а создать новое и всех удивить.

Небоскребы, конечно, они и есть небоскребы. Но в Голландии меньше ясных, чем сумрачных дней, поэтому архитекторы пытались поиграть с солнцем и строили «высотки» из зеркальных стекол разных цветов. Стоит увидеть, как все эти зеркальные дома начинают пускать на солнце ☀️ зайчиков.

В самом центре города стоят самые необычные дома. Например, разноцветный дом-карандаш-небоскреб с остро заточенным грифелем. Или дом-многогранник, где граней — десятки. Или дом-корабль. А еще дом с террасами на всех уровнях, декорированный желтыми и синими трубами. И дом со стеклянным эркером, тянущимся на длину многоэтажного здания. Или высотка, подпертая под углом (как приставляют деревянную лестницу к деревенскому дому) балкой — как будто, дом весь держится лишь на ней.

О том, что это город-порт, свидетельствуют многие приметы, разбросанные по городу. Ну, например, широкая и длинная центральная торговая улица сконструирована в виде корабля. На нижней палубе расположены входы в «кубрики» — известные бутики и магазины европейских сетей. На верхней — продолжение этих магазинов, протянутое вверх на десятки этажей. Тучи народа, чей галдеж перекрывают звуки шарманки.

В сам порт могут заходить крупные океанские суда. Его грузооборот — около 300 млн. тонн в год. Чтобы объехать порт на машине, нужно располагать временем. Но можно и без фанатизма — лишь заехать ненадолго, чтобы увидеть гигантские краны, лайнеры, судоверфи и весь динамизм портовой жизни.

В «туристической» части порта — музей 🖼 мореплавания под открытым небом. Можно подняться на пришвартованное судно «Buffel» («буйвол»), когда-то принадлежавшее королевскому флоту и осмотреть все в подробностях. Для детей — еще один аттракцион. На берегу стоит традиционный красно-белый маяк, и вблизи него устройство для поднятия флагов. Честь их поднятия отдают детям.

Роттердамские каналы так же симпатичны, как и в других голландских городах, включая Амстердам. Только в Амстердаме катание по ним — дело исключительно туристическое. А здесь город, в основном, портово-банковско-деловой, и массовые катания туристов не предусмотрены. Тем интереснее, сесть на Waterbus («водный автобус»), и пройти по воде настоящим моряком, а не заезжим гостем. А затем и попить кофе (или моряки не пьют кофе?) на старой барже в уголке самого маленького канала, поблизости от высоченного здания Rabobank.