Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Из Амстердама в Роттердам

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Роттердам необычный для Европы город 🏙️ – если представить себе Амстердам лет через 400–500, то это и будет Роттердам.

Так что во время нашей экскурсии 🧭, вы отправитесь в путешествие во времени и побываете в самом современном городе Нидерландов.

Мы увидим первый самый высокий небоскреб Европы, ультрасовременные здания, взглянув на которые невозможно представить как они держаться на земле, и самые необычные дизайнерские решения.

Заглянем в район, где прячется традиционная архитектура города, а после отправимся на прогулку 👣 по набережным и каналам Роттердама.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €410 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Амстердама в Роттердам
Из Амстердама в Роттердам
Если вам интересна архитектура постмодернизма, то Роттердам вам однозначно полюбится.
Встретить здесь обычную пятиэтажку так же сложно, как здание в стиле барокко где-нибудь в Сан-Франциско. Большинство построек имеют причудливую форму: скошенные крыши, кубические дома, библиотека в виде трубы. Роттердамцы по праву гордятся тем, что у них не только самые высокие здания в стране, но и самые оригинальные.
Однако черты традиционной европейской культуры здесь тоже есть. За ними вам нужно отправиться в район Делфтсхавен: здесь узенькие улицы, каналы, старинные здания и ветряные мельницы.
Роттердам — необычный для Европы город 🏙️. Думаю, если представить себе Амстердам лет через 400–500, то это и будет Роттердам. Современный супер-город.
Говорить о «старушке Европе» здесь язык не повернулся бы даже у самых заносчивых из американцев. Местные небоскребы ничем не хуже. К тому же у конструкторов, очевидно, была цель не просто сделать здания высокими, а поразить оригинальностью. Таким образом, Роттердам стал чем-то вроде выставки современной архитектуры с «макетами» в натуральную и очень солидную величину.
Конечно, когда-то Роттердам был вполне похож на большинство голландских городов. Но во время второй мировой войны его почти полностью разрушили бомбардировками. После войны голландцы решили не восстанавливать старое, а создать новое и всех удивить.
Небоскребы, конечно, они и есть небоскребы. Но в Голландии меньше ясных, чем сумрачных дней, поэтому архитекторы пытались поиграть с солнцем и строили «высотки» из зеркальных стекол разных цветов. Стоит увидеть, как все эти зеркальные дома начинают пускать на солнце ☀️ зайчиков.
В самом центре города стоят самые необычные дома. Например, разноцветный дом-карандаш-небоскреб с остро заточенным грифелем. Или дом-многогранник, где граней — десятки. Или дом-корабль. А еще дом с террасами на всех уровнях, декорированный желтыми и синими трубами. И дом со стеклянным эркером, тянущимся на длину многоэтажного здания. Или высотка, подпертая под углом (как приставляют деревянную лестницу к деревенскому дому) балкой — как будто, дом весь держится лишь на ней.
О том, что это город-порт, свидетельствуют многие приметы, разбросанные по городу. Ну, например, широкая и длинная центральная торговая улица сконструирована в виде корабля. На нижней палубе расположены входы в «кубрики» — известные бутики и магазины европейских сетей. На верхней — продолжение этих магазинов, протянутое вверх на десятки этажей. Тучи народа, чей галдеж перекрывают звуки шарманки.
В сам порт могут заходить крупные океанские суда. Его грузооборот — около 300 млн. тонн в год. Чтобы объехать порт на машине, нужно располагать временем. Но можно и без фанатизма — лишь заехать ненадолго, чтобы увидеть гигантские краны, лайнеры, судоверфи и весь динамизм портовой жизни.
В «туристической» части порта — музей 🖼 мореплавания под открытым небом. Можно подняться на пришвартованное судно «Buffel» («буйвол»), когда-то принадлежавшее королевскому флоту и осмотреть все в подробностях. Для детей — еще один аттракцион. На берегу стоит традиционный красно-белый маяк, и вблизи него устройство для поднятия флагов. Честь их поднятия отдают детям.
Роттердамские каналы так же симпатичны, как и в других голландских городах, включая Амстердам. Только в Амстердаме катание по ним — дело исключительно туристическое. А здесь город, в основном, портово-банковско-деловой, и массовые катания туристов не предусмотрены. Тем интереснее, сесть на Waterbus («водный автобус»), и пройти по воде настоящим моряком, а не заезжим гостем. А затем и попить кофе (или моряки не пьют кофе?) на старой барже в уголке самого маленького канала, поблизости от высоченного здания Rabobank.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 холл вашего отеля
Из Амстердама в Роттердам
Из Амстердама в Роттердам
Из Амстердама в Роттердам
Из Амстердама в Роттердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tourpro A.
Tourpro A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

Королевская Гаага, средневековый Делфт и побережье Северного моря
410
5 часов
Королевская Гаага, средневековый Делфт и побережье Северного моря
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
335
4 часа
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Городки Эдам и Заандам
335
4 часа
Городки Эдам и Заандам
Музей Ван Гога
190
2 часа
Музей Ван Гога
Обзорная экскурсия по Амстердаму
187
4 часа
Обзорная экскурсия по Амстердаму

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
7
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
79 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать