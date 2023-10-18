Увидеть кубические дома, научиться делать кломпы и съездить на пароме к мельницам
А затем отправимся в пасторальный Киндердейк: увидим там пейзажи, запечатлённые на картинах великих художников, и самый большой музей мельниц в мире.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Роттердам: футуризм и гастрономия
Мы прогуляемся по территории бывшего порта и поговорим о том, как отстраивался город после бомбардировки 1940 г. Вы рассмотрите футуристическую архитектуру Роттердама и поймёте, почему его называют городом будущего. Сфотографируетесь на фоне знаменитых кубических домов и узнаете историю церкви отцов-пилигримов. После насыщенной прогулки мы остановимся там, где вы сможете попробовать голландскую селёдку матиас, угря, киббелинг и множество видов сыра.
Киндердейк: мельницы и кломпы
На пароме мы отправимся в огромный музей мельниц — деревню Киндердейк. Это уникальный комплекс под открытым небом, который красочно иллюстрирует историю королевства Голландия. Я расскажу, с какой стихией боролись люди на этой земле и каким гениальным способом они это делали. Раскрою секреты промысла местных рыбаков и нюансы крестьянского уклада жизни. Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников. А затем посетите мастер-класс по производству кломпов — традиционных деревянных башмачков.
Организационные детали
Пешеходная прогулка по Роттердаму занимает 2 часа, трансфер на пароме — 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Киндердейку — 1,5 часа.
Дополнительные расходы
- Билет на паром туда-обратно: взрослый — 13 евро, детям 4-12 лет — 8 евро, детям до 4 лет — бесплатно
- Вход в мельничный городок бесплатный, но если у вас возникнет желания зайти внутрь музея или мельницы — это оплачивается дополнительно
- Траты на еду и сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Роттердаме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.