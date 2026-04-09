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Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц

Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Погрузитесь в контрасты Голландии на индивидуальной экскурсии по Роттердаму и Киндердейку.

В Роттердаме, городе будущего с крупнейшим портом Европы, вас ждёт знакомство с футуристической архитектурой и историями о восстановлении города после
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бомбардировки 1940 года.

В Киндердейке, деревне мельниц, вы увидите уникальный музей под открытым небом, узнаете о борьбе с водой и насладитесь пейзажами, вдохновлявшими великих художников. Посещение мастер-класса по изготовлению кломпов добавит аутентичности вашему путешествию

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Футуристическая архитектура Роттердама
  • 🚢 Крупнейший порт Европы
  • 🎨 Пейзажи Киндердейка
  • 🛠️ Мастер-класс по кломпам
  • 🍴 Голландская гастрономия
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц

Что можно увидеть

  • Кубические дома
  • Церковь отцов-пилигримов
  • Музей мельниц

Описание экскурсии

Роттердам: футуризм и гастрономия

Мы прогуляемся по территории бывшего порта и поговорим о том, как отстраивался город после бомбардировки 1940 г. Вы рассмотрите футуристическую архитектуру Роттердама и поймёте, почему его называют городом будущего. Сфотографируетесь на фоне знаменитых кубических домов и узнаете историю церкви отцов-пилигримов. После насыщенной прогулки мы остановимся там, где вы сможете попробовать голландскую селёдку матиас, угря, киббелинг и множество видов сыра.

Киндердейк: мельницы и кломпы

На пароме мы отправимся в огромный музей мельниц — деревню Киндердейк. Это уникальный комплекс под открытым небом, который красочно иллюстрирует историю королевства Голландия. Я расскажу, с какой стихией боролись люди на этой земле и каким гениальным способом они это делали. Раскрою секреты промысла местных рыбаков и нюансы крестьянского уклада жизни. Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников. А затем посетите мастер-класс по производству кломпов — традиционных деревянных башмачков.

Организационные детали

Пешеходная прогулка по Роттердаму занимает 2 часа, трансфер на пароме — 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Киндердейку — 1,5 часа.

Дополнительные расходы

  • Билет на паром туда-обратно: взрослый — 13 евро, детям 4-12 лет — 8 евро, детям до 4 лет — бесплатно
  • Вход в мельничный городок бесплатный, но если у вас возникнет желания зайти внутрь музея или мельницы — это оплачивается дополнительно
  • Траты на еду и сувениры

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Роттердаме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Роттердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
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с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень пунктуальный, интеллигентный и приятный человек, с которым легко и интересно говорить как об истории,
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так и о жизни в Нидерландах в целом. Сразу чувствуется, что за её рассказом стоят глубокие знания и образование.

Особенно понравилось, что экскурсия была очень живой и ненавязчивой: без перегруза датами, но при этом очень содержательно и по сути. Татьяна умеет подстроиться под интерес гостей и рассказать именно в той форме, в которой действительно интересно слушать.

Мы были на машине Татьяны, и это было очень удобно: комфортная, просторная машина, аккуратное и безопасное вождение, приятная атмосфера на протяжении всей поездки.

Отдельно хочется отметить, что Татьяна – это не просто экскурсовод, но и человек, который отлично ориентируется в стране. У неё много полезных материалов по Нидерландам и Амстердаму, может подсказать хорошие рестораны, отели и другие вещи, что всегда особенно ценно в поездке.

Очень благодарны и с удовольствием рекомендуем.

Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
Были на экскурсии с Татьяной по Роттердаму и Лейдену – нам всё очень понравилось. Татьяна очень
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