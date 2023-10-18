Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц

Увидеть кубические дома, научиться делать кломпы и съездить на пароме к мельницам

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Хотите узнать, что такое контрасты? Со мной вы окажетесь в местах, где прошлое сказочной Голландии соседствует с её ярким будущим. Сначала мы прогуляемся по Роттердаму — футуристическому городу с крупнейшим портом Европы.

А затем отправимся в пасторальный Киндердейк: увидим там пейзажи, запечатлённые на картинах великих художников, и самый большой музей мельниц в мире.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Роттердам: футуризм и гастрономия

Мы прогуляемся по территории бывшего порта и поговорим о том, как отстраивался город после бомбардировки 1940 г. Вы рассмотрите футуристическую архитектуру Роттердама и поймёте, почему его называют городом будущего. Сфотографируетесь на фоне знаменитых кубических домов и узнаете историю церкви отцов-пилигримов. После насыщенной прогулки мы остановимся там, где вы сможете попробовать голландскую селёдку матиас, угря, киббелинг и множество видов сыра.

Киндердейк: мельницы и кломпы

На пароме мы отправимся в огромный музей мельниц — деревню Киндердейк. Это уникальный комплекс под открытым небом, который красочно иллюстрирует историю королевства Голландия. Я расскажу, с какой стихией боролись люди на этой земле и каким гениальным способом они это делали. Раскрою секреты промысла местных рыбаков и нюансы крестьянского уклада жизни. Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников. А затем посетите мастер-класс по производству кломпов — традиционных деревянных башмачков.

Организационные детали

Пешеходная прогулка по Роттердаму занимает 2 часа, трансфер на пароме — 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Киндердейку — 1,5 часа.

Дополнительные расходы

  • Билет на паром туда-обратно: взрослый — 13 евро, детям 4-12 лет — 8 евро, детям до 4 лет — бесплатно
  • Вход в мельничный городок бесплатный, но если у вас возникнет желания зайти внутрь музея или мельницы — это оплачивается дополнительно
  • Траты на еду и сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Роттердаме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние

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