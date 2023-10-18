Хотите узнать, что такое контрасты? Со мной вы окажетесь в местах, где прошлое сказочной Голландии соседствует с её ярким будущим. Сначала мы прогуляемся по Роттердаму — футуристическому городу с крупнейшим портом Европы. А затем отправимся в пасторальный Киндердейк: увидим там пейзажи, запечатлённые на картинах великих художников, и самый большой музей мельниц в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Роттердам: футуризм и гастрономия

Мы прогуляемся по территории бывшего порта и поговорим о том, как отстраивался город после бомбардировки 1940 г. Вы рассмотрите футуристическую архитектуру Роттердама и поймёте, почему его называют городом будущего. Сфотографируетесь на фоне знаменитых кубических домов и узнаете историю церкви отцов-пилигримов. После насыщенной прогулки мы остановимся там, где вы сможете попробовать голландскую селёдку матиас, угря, киббелинг и множество видов сыра.

Киндердейк: мельницы и кломпы

На пароме мы отправимся в огромный музей мельниц — деревню Киндердейк. Это уникальный комплекс под открытым небом, который красочно иллюстрирует историю королевства Голландия. Я расскажу, с какой стихией боролись люди на этой земле и каким гениальным способом они это делали. Раскрою секреты промысла местных рыбаков и нюансы крестьянского уклада жизни. Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников. А затем посетите мастер-класс по производству кломпов — традиционных деревянных башмачков.

Организационные детали

Пешеходная прогулка по Роттердаму занимает 2 часа, трансфер на пароме — 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Киндердейку — 1,5 часа.

Дополнительные расходы