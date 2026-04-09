Погрузитесь в контрасты Голландии на индивидуальной экскурсии по Роттердаму и Киндердейку.В Роттердаме, городе будущего с крупнейшим портом Европы, вас ждёт знакомство с футуристической архитектурой и историями о восстановлении города после

бомбардировки 1940 года. В Киндердейке, деревне мельниц, вы увидите уникальный музей под открытым небом, узнаете о борьбе с водой и насладитесь пейзажами, вдохновлявшими великих художников. Посещение мастер-класса по изготовлению кломпов добавит аутентичности вашему путешествию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Роттердам: футуризм и гастрономия

Мы прогуляемся по территории бывшего порта и поговорим о том, как отстраивался город после бомбардировки 1940 г. Вы рассмотрите футуристическую архитектуру Роттердама и поймёте, почему его называют городом будущего. Сфотографируетесь на фоне знаменитых кубических домов и узнаете историю церкви отцов-пилигримов. После насыщенной прогулки мы остановимся там, где вы сможете попробовать голландскую селёдку матиас, угря, киббелинг и множество видов сыра.

Киндердейк: мельницы и кломпы

На пароме мы отправимся в огромный музей мельниц — деревню Киндердейк. Это уникальный комплекс под открытым небом, который красочно иллюстрирует историю королевства Голландия. Я расскажу, с какой стихией боролись люди на этой земле и каким гениальным способом они это делали. Раскрою секреты промысла местных рыбаков и нюансы крестьянского уклада жизни. Вы полюбуетесь пейзажами, которые воодушевляли великих голландских художников. А затем посетите мастер-класс по производству кломпов — традиционных деревянных башмачков.

Организационные детали

Пешеходная прогулка по Роттердаму занимает 2 часа, трансфер на пароме — 30 мин. в одну сторону, экскурсия по Киндердейку — 1,5 часа.

Дополнительные расходы