Когда цветут тюльпаны: весенний комфорт-тур по Нидерландам и Бельгии с фотосессией и мастер-классом

Посетить 9 городов, прокатиться на лодке по каналам и полюбоваться цветущим «Кёкенхофом»
Путешествие с ароматом тюльпанов, европейским шармом и мастер-классом по росписи! Да, мы едем в тур по Нидерландам и Бельгии с намерением взять максимум от поездки.

Вы прогуляетесь по узким улицам Амстердама,
увидите величие соборов Антверпена и очарование каналов Брюгге.

Погрузитесь в атмосферу Золотого века в Rijksmuseum, насладитесь частным круизом по каналам на исторической лодке и попробуете лучшие блюда местной кухни во время обеда на фабрике Royal Delft. Среди цветущих тюльпанов «Кёкенхофа» устроите фотосессию и пикник на свежем воздухе. В Делфте узнаете секреты знаменитой керамики и распишете собственную плитку.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: паспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания поездки; шенгенскую визу; медицинскую страховку; удобную обувь для экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Амстердам

Прилёт в аэропорт Schiphol. Далее — самостоятельный трансфер в отель либо за дополнительную плату. Вечер свободный, можно отдохнуть после дороги и насладиться атмосферой города.

Прибытие в АмстердамПрибытие в Амстердам
2 день

Площадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналам

Утро начнётся с пешеходной экскурсии по столице Нидерландов. Мы прогуляемся от площади Дам с Королевским дворцом и Национальным монументом к Центральному вокзалу, построенному более века назад архитектором П. Й. Кауперсом. Дальше маршрут приведёт нас на уютную улицу Spui, к церкви Nieuwe Kerk и монастырскому дворику Begijnhof с самым старым домом города. На Калверстраат ощутим атмосферу современной торговой улицы, затем подойдём к Монетной башне и знаменитому Цветочному рынку, а завершится прогулка на музейной площади. Узкие улочки, каналы и архитектура Золотого века создадут неповторимый образ Амстердама.

После экскурсии нас ждёт частный круиз по каналам на салонной лодке с бокалом просекко. Голландская федерация парусного наследия (FVEN) официально признала эти лодки парусным наследием, присвоив нам наивысший рейтинг для исторических судов. Днём состоится гастрономическая прогулка: мы посетим пять известных заведений, попробуем традиционные блюда и знаменитое голландское пиво. Узнаем, как появился культ селёдки, почему сыр стал символом страны и как торговая история Амстердама повлияла на вкусы местной кухни. Заглянем в традиционное «коричневое кафе», где по-прежнему любят встречаться горожане, продегустируем пиво и битербаллен, а завершим десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой.

Возвращение в отель и свободное время — вечером.

Площадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналамПлощадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналамПлощадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналамПлощадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналамПлощадь Дам, улица Spui, Монетная башня, Цветочный рынок, прогулка по каналам
3 день

Rijksmuseum, Заансе-Сханс и Волендам

Утро начнётся с посещения Rijksmuseum, где хранятся «Ночной дозор» и «Синдики» Рембрандта, а также другие произведения Золотого века.

Затем мы отправимся в Заансе-Сханс — музей под открытым небом с мельницами, мастерскими деревянных башмаков и сыроварнями. Обед пройдёт в семейной коптильне, работающей более 160 лет. Далее — поездка в рыбацкий Волендам, где нас ждёт прогулка по дамбе и дегустация селёдки по старинному рецепту.

Возвращение в отель и свободный вечер.

Rijksmuseum, Заансе-Сханс и ВолендамRijksmuseum, Заансе-Сханс и ВолендамRijksmuseum, Заансе-Сханс и Волендам
4 день

Гаага и Делфт: знаковые локации и мастер-класс

В первой половине дня экскурсия пройдёт по Гааге: мы увидим здание Международного суда, прогуляемся по улицам с викторианскими особняками и узнаем об истории парламентаризма 17 века.

После обеда нас ждёт фабрика Royal Delft. Здесь пройдёт мастер-класс по росписи плитки в традиционных сине-белых тонах, экскурсия по производству и трапеза.

Завершит день прогулка по Делфту — городу Вермеера. Мы посетим Новую и Старую церкви, Дом Левенгука и познакомимся с наследием художника.

Вечером — возвращение в отель и отдых.

Гаага и Делфт: знаковые локации и мастер-классГаага и Делфт: знаковые локации и мастер-классГаага и Делфт: знаковые локации и мастер-классГаага и Делфт: знаковые локации и мастер-класс
5 день

Тюльпаны парка «Кёкенхоф»

После завтрака состоится поездка в «Кёкенхоф» — знаменитый парк, где множество тюльпанов, нарциссов и гиацинтов образуют бесконечное море цвета. Аллеи, каналы, отражения воды и благоухание цветов создают атмосферу покоя и гармонии.

Мы устроим фотосессию в самых живописных уголках парка и пикник на свежем воздухе с видом на цветочные поля.

После — переезд в Брюссель, заселение в отель и отдых.

Тюльпаны парка «Кёкенхоф»Тюльпаны парка «Кёкенхоф»Тюльпаны парка «Кёкенхоф»Тюльпаны парка «Кёкенхоф»
6 день

Брюссель: Верхний и Нижний город, пивные традиции

Начнём экскурсию с Верхнего города: здесь находятся Королевская площадь, дворец и парк, церковь Нотр-Дам де Саблон. Затем спустимся в Нижний город — к площади Гран-Пляс с её гильдейскими домами и Ратушей, а также к Маннекен Пису. Обед пройдёт в бельгийской брассери, попробуем мидии.

После — Brussels Beer Experience: знакомство с пивной культурой Бельгии и дегустация нескольких сортов.

Вечером — возвращение в отель и свободное время.

Брюссель: Верхний и Нижний город, пивные традицииБрюссель: Верхний и Нижний город, пивные традицииБрюссель: Верхний и Нижний город, пивные традиции
7 день

Антверпен - город Рубенса

Экскурсия по Антверпену начнётся с площади Гроте Маркт и Кафедрального собора Богоматери, где хранятся полотна Рубенса «Воздвижение Креста» и «Снятие с Креста». Мы увидим замок-крепость Стен и посетим дом-музей Рубенса.

Обед состоится в ресторане с традиционной кухней: можно попробовать мясо в пиве и картофель фри. После будет свободное время для прогулки и покупок.

Возвращение в отель — вечером.

Антверпен - город РубенсаАнтверпен - город Рубенса
8 день

Гент и Брюгге: средневековая Фландрия

Сначала мы отправимся в Гент. Нас ждёт набережная Graslei, собор Святого Бавона с «Гентским алтарём» и замок графов Фландрии.

После обеда по старинным рецептам мы продолжим путешествие в Брюгге. Город очарует Рыночной площадью с колокольней Беффруа, Базиликой Святой Крови и прогулкой вдоль каналов. Атмосфера Средневековья сохраняется здесь в каждом переулке.

Вечером — возвращение в отель.

Гент и Брюгге: средневековая ФландрияГент и Брюгге: средневековая ФландрияГент и Брюгге: средневековая ФландрияГент и Брюгге: средневековая Фландрия
9 день

Окончание тура

После завтрака в отеле — вылет из аэропорта Zaventem. Трансфер самостоятельный или за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • 4 экскурсии с входными билетами: Rijksmuseum, парк мельниц Заансе-Сханс, Belgian Beer World Experience с дегустацией пива, дом-музей Рубенса
  • Городские экскурсии с гидом в течение 7 дней (Амстердам, Волендам, Гаага, Делфт, Роттердам, Антверпен, Брюссель, Гент, Брюгге)
  • Частный круиз по каналам Амстердама на исторической лодке с welcome-drink
  • Мастер-класс по росписи плитки
  • Профессиональная фотосессия
  • Памятный подарок
Что не входит в цену
  • Перелёт до Амстердама и обратно из Брюсселя
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта - €115 (в одну сторону, по запросу)
  • Доплата за 1-местное размещение - €1100 (подселение не предусмотрено)
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам, отель, 15:00 или по договорённости
Завершение: Брюссель, отель, 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарина
Нарина — Организатор в Амстердаме
Я — Нарина. Наша компания уже 18 лет делает авторские туры по Нидерландам, Бельгии, Люксембургу. Я живу в Голландии и хорошо знаю страну и её людей изнутри, поэтому могу показать не
только «открыточные» места, но и то, что обычно скрыто от путешественников. Мне нравится познавать активно, поэтому в свои программы я включаю мастер-классы, дегустации, посещение уникальных мест, которые дают почувствовать настоящую атмосферу страны. Для меня важно, чтобы каждое путешествие было комфортным и продуманным до мелочей: от отелей и транспорта до экскурсий и ресторанов. Создавая маршруты туров, я обязательно включаю в них яркие акценты — именно они создают тот самый «вау-эффект» и делают поездку больше, чем просто тур. Если для вас важны камерность группы и высокий уровень сервиса — значит, вы в правильном месте. Мои туры — это не про «увидеть», а про «прочувствовать».

Тур входит в следующие категории Амстердама

