Утро начнётся с пешеходной экскурсии по столице Нидерландов. Мы прогуляемся от площади Дам с Королевским дворцом и Национальным монументом к Центральному вокзалу, построенному более века назад архитектором П. Й. Кауперсом. Дальше маршрут приведёт нас на уютную улицу Spui, к церкви Nieuwe Kerk и монастырскому дворику Begijnhof с самым старым домом города. На Калверстраат ощутим атмосферу современной торговой улицы, затем подойдём к Монетной башне и знаменитому Цветочному рынку, а завершится прогулка на музейной площади. Узкие улочки, каналы и архитектура Золотого века создадут неповторимый образ Амстердама.

После экскурсии нас ждёт частный круиз по каналам на салонной лодке с бокалом просекко. Голландская федерация парусного наследия (FVEN) официально признала эти лодки парусным наследием, присвоив нам наивысший рейтинг для исторических судов. Днём состоится гастрономическая прогулка: мы посетим пять известных заведений, попробуем традиционные блюда и знаменитое голландское пиво. Узнаем, как появился культ селёдки, почему сыр стал символом страны и как торговая история Амстердама повлияла на вкусы местной кухни. Заглянем в традиционное «коричневое кафе», где по-прежнему любят встречаться горожане, продегустируем пиво и битербаллен, а завершим десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой.

Возвращение в отель и свободное время — вечером.