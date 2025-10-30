Найдено 3 тура в категории « По рекам и каналам » в Амстердаме на русском языке, цены от €2090. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 6 дней Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00 «В Амстердаме мы прокатимся на исторической салонной лодке по каналам, насладимся шедеврами искусства в Рейксмузеуме и погрузимся в калейдоскоп вкусов, пробуя сельдь, пиво, сыр, битербаллен, вафли» €2550 за человека На машине 4 дня Струны голландской души: столица, провинции, искусство (индивидуальный тур) Покататься по каналам, поговорить о Рембрандте, Вермеере, Ван Гоге и узнать, как работает мельница Начало: Амстердам, площадь Дам, 10:00 «Мы прогуляемся по городу и проедем на кораблике по каналам» €2770 за всё до 6 чел. На машине 3 дня Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ... «Затем вас ждёт часовой круиз по каналам с аудиогидом — посмотрим на город с воды» €2090 за всё до 3 чел. Все туры Амстердама

