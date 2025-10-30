Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки
Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
«В Амстердаме мы прокатимся на исторической салонной лодке по каналам, насладимся шедеврами искусства в Рейксмузеуме и погрузимся в калейдоскоп вкусов, пробуя сельдь, пиво, сыр, битербаллен, вафли»
2 янв в 15:00
21 мар в 15:00
€2550 за человека
Струны голландской души: столица, провинции, искусство (индивидуальный тур)
Покататься по каналам, поговорить о Рембрандте, Вермеере, Ван Гоге и узнать, как работает мельница
Начало: Амстердам, площадь Дам, 10:00
«Мы прогуляемся по городу и проедем на кораблике по каналам»
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
€2770 за всё до 6 чел.
Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
«Затем вас ждёт часовой круиз по каналам с аудиогидом — посмотрим на город с воды»
Завтра в 10:00
4 ноя в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
