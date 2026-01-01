Тур по Нидерландам и Бельгии с комфортом: погружение в историю, культуру и гастрономию 9 городов
Отправиться в круиз на лодке, насладиться архитектурными шедеврами и увидеть полотна Рубенса
Начало: Амстердам, точное место - по договорённости, 15:00...
23 мая в 15:00
13 июн в 15:00
€3950 за человека
Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
23 янв в 10:00
27 янв в 10:00
€2090 за всё до 3 чел.
Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки
Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€2550 за человека
Когда цветут тюльпаны: весенний комфорт-тур по Нидерландам и Бельгии с фотосессией и мастер-классом
Посетить 9 городов, прокатиться на лодке по каналам и полюбоваться цветущим «Кёкенхофом»
Начало: Амстердам, отель, 15:00 или по договорённости
21 мар в 15:00
4 апр в 15:00
€3950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Развлечения»
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Амстердаме в январе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 2090 до 3950.
