Утром встретимся у Центрального вокзала Амстердама и отправимся на 3-часовую прогулку по улицам, где каждый дом словно рассказывает историю о торговом величии прошлых лет. Мы пройдём вдоль живописных каналов, мимо ярких фасадов с резными фронтонами и оживлённых площадей.

Затем вас ждёт часовой круиз по каналам с аудиогидом — посмотрим на город с воды. Перед нами откроются элегантные особняки 17 века, старинные мосты и современные архитектурные ансамбли, гармонично вписанные в облик мегаполиса.

Во второй половине дня — свободное время. Можно отправиться в музей Ван Гога, чтобы насладиться его солнечными полотнами, или посетить Рейксмюсеум и увидеть легендарную картину Рембрандта «Ночной дозор».