Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса

Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Мы покажем вам Голландию во всей её многогранности — от очаровательного старого Амстердама до футуристической мощи Роттердама и элегантного блеска Гааги.

Вы пройдётесь по узким улочкам вдоль живописных каналов, совершите круиз,
любуясь изящными постройками 17 века, ощутите энергетику современной архитектуры среди кубических домов и небоскрёбов Роттердама, а затем откроете для себя Гаагу — город, где за стенами старинного Бинненхофа заседает парламент, а рядом с дворцами возвышаются стеклянные башни международных организаций. А в качестве средства передвижения у нас будет роскошный Porsche Cayenne или Mercedes V-class.

Этот тур — о гармонии контрастов, стране, где прошлое и будущее существуют бок о бок и где каждый вид — как ожившая открытка.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится опытными местными гидами с более чем 10-летним стажем, говорящими на русском (возможны другие языки по запросу).

Программа тура по дням

1 день

Амстердам - город каналов и купеческого блеска

Утром встретимся у Центрального вокзала Амстердама и отправимся на 3-часовую прогулку по улицам, где каждый дом словно рассказывает историю о торговом величии прошлых лет. Мы пройдём вдоль живописных каналов, мимо ярких фасадов с резными фронтонами и оживлённых площадей.

Затем вас ждёт часовой круиз по каналам с аудиогидом — посмотрим на город с воды. Перед нами откроются элегантные особняки 17 века, старинные мосты и современные архитектурные ансамбли, гармонично вписанные в облик мегаполиса.

Во второй половине дня — свободное время. Можно отправиться в музей Ван Гога, чтобы насладиться его солнечными полотнами, или посетить Рейксмюсеум и увидеть легендарную картину Рембрандта «Ночной дозор».

2 день

Роттердам - город будущего

Сегодня отправимся в Роттердам — город, возродившийся из руин после Второй мировой войны и ставший воплощением современного архитектурного авангарда. Вы увидите знаменитые кубические дома, превратившие жилое пространство в произведение искусства, и грандиозный крытый рынок Марктхал, где под одной аркой встречаются еда, дизайн и технологии.

Прогулка вдоль реки Маас откроет виды на футуристические небоскрёбы и изящный мост Эразма, прозванный местными «Лебедем» за его плавные линии. Вечером — возвращение в отель и отдых.

3 день

Гаага - элегантность, власть и искусство

В этот день поедем в Гаагу — город королей, парламента и дипломатии. По прибытии посетим Бинненхоф — исторический комплекс зданий, где заседает парламент Нидерландов, и увидим королевский дворец, а также изысканные улицы и площади, пропитанные духом монархии.

Затем отправимся в современный район Беатриксквартир и к Центральному вокзалу, где стеклянные башни и офисы международных организаций соседствуют с готическими соборами и старинными фасадами. Контраст эпох делает Гаагу уникальной: здесь прошлое и будущее буквально стоят бок о бок.

Город также известен не только политическим влиянием, но и музеями, культурными центрами и близостью к Северному морю, дарящему прохладный бриз. Во второй половине дня — завершение программы и возвращение в Амстердам.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида на 3 дня (на русском, английском, украинском или португальском языках)
  • Транспорт премиум-класса на 2 дня
  • Круиз по каналам Амстердама с аудиогидом
  • Гид по ресторанам Амстердама
  • Набор сыров в подарок
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Амстердама и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи, парки и замки
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта (от €115 в одну сторону)
  • Виза
  • Стоимость тура указана за группу из 1-3 участников
  • Стоимость тура за группу из 4-6 человек составляет €2690
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по договорённости)
Завершение: Амстердам, 15:00 (возможно любое время завершения по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарина
Нарина — Организатор в Амстердаме
Я — Нарина. Наша компания уже 18 лет делает авторские туры по Нидерландам, Бельгии, Люксембургу. Я живу в Голландии и хорошо знаю страну и её людей изнутри, поэтому могу показать не
только «открыточные» места, но и то, что обычно скрыто от путешественников. Мне нравится познавать активно, поэтому в свои программы я включаю мастер-классы, дегустации, посещение уникальных мест, которые дают почувствовать настоящую атмосферу страны. Для меня важно, чтобы каждое путешествие было комфортным и продуманным до мелочей: от отелей и транспорта до экскурсий и ресторанов. Создавая маршруты туров, я обязательно включаю в них яркие акценты — именно они создают тот самый «вау-эффект» и делают поездку больше, чем просто тур. Если для вас важны камерность группы и высокий уровень сервиса — значит, вы в правильном месте. Мои туры — это не про «увидеть», а про «прочувствовать».

Тур входит в следующие категории Амстердама

