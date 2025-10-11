Индивидуальная
до 8 чел.
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Сегодня в 13:00
20 окт в 11:00
€251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Заглянуть в самые волшебные местечки города
Начало: У вокзала Делфта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Делфт
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Делфт в октябре 2025
Сейчас в Делфт в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 251 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Делфт (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 10 ⭐ отзывов, цены от €251. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь