читать дальше живописный, харизматичный город, а благодаря Елене он ещё и ожил для нас. С лёгким сердцем рекомендую Елену всем, кого дороги заведут в Голландию. Она прекрасно чувствует людей и понимает запросы. Умный, знающий, интеллигентный и при этом лёгкий человек.

Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно