Индивидуальная
3 часа
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Делфт, самый голландский из всех городов
О науке, фарфоре, художнике Вермеере и немного о Петре Первом
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Делфт. Шкатулка с секретом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла11 мая 2024Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно
- ЕЕлена8 августа 2023Хочу поблагодарить Елену за чудесную экскурсию по Делфту - наша небольшая группа осталась в полном восторге. Елена прекрасно знает историю этого города и умеет о ней рассказать. Мы не заметили, как пронеслись эти три часа несмотря на плохую погоду. Рекомендуем всем!
- AAlex30 июля 2023Нам очень понравились экскурсии в Делфт и по старому Амстердаму с Еленой. Она прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом, 2-3 часа проходят незаметно, и с нами остались незабываемые впечатления о Делфте и Амстердаме.
Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Делфт в июне 2024
Сейчас в Делфт в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 251 до 320. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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