Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Делфт на русском языке, цены от €251. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Чарующий Делфт Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов «Вы узнаете легенду о постройке местной «Пизанской башни» и историю чудесного явления Девы Марии, на месте которого была построена вторая по высоте церковь в стране» €300 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Делфт и девушка с жемчужной сережкой Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам «Дополнительные расходы: комбинированный билет в две церкви: 5 евро за взрослого (+билет для гида)» €251 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Делфт: шкатулка с секретом Заглянуть в самые волшебные местечки города Начало: У вокзала Делфта «Прогуляемся вокруг собора 13 века, в котором похоронены Ян Вермеер, Антони Левенгук и выдающийся капер Пит Хайн» от €295 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Делфт

Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Делфт Чарующий Делфт Делфт и девушка с жемчужной сережкой Делфт: шкатулка с секретом В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Делфт в декабре 2025 Сейчас в Делфт в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 251 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Делфт (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 10 ⭐ отзывов, цены от €251. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль