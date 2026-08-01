Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
«Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам»
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
от €251 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Делфт: шкатулка с секретом
Заглянуть в самые волшебные местечки города
Начало: У вокзала Делфта
«Знакомство с Делфтом — одна из лучших вещей, которая может случиться с вами в Нидерландах»
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шкатулка с секретом. Делфт - город каналов, фарфора и великих открытий
Начало: По договоренности
«Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские ворота и живописные площади»
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Обзорные»
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