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Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Делфт и девушка с жемчужной сережкой Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам «Прогулка по Вермееровским местам проходит через основные достопримечательности Делфта, поэтому эта экскурсия сочетает в себе занимательную лекцию по истории искусства с прогулкой по историческим местам» от €251 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Делфт: шкатулка с секретом Заглянуть в самые волшебные местечки города Начало: У вокзала Делфта «Знакомство с Делфтом — одна из лучших вещей, которая может случиться с вами в Нидерландах» от €400 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Шкатулка с секретом. Делфт - город каналов, фарфора и великих открытий Начало: По договоренности «Во время прогулки вы познакомитесь с историей королевской династии, творчеством Яна Вермеера, увидите древние церкви, городские ворота и живописные площади» Расписание: По договоренности €400 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Делфт

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