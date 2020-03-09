5 отзывов оставили туристы

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Весь Делфт за один день

Уловить обаяние старинного городка и понять, как он связан с историческими событиями Нидерландов

3.2
5 отзывов
Luda
Luda – Гид из Делфт
Без малого час из Амстердама — и вы в Делфте, родине фарфора, мельниц и девушки с жемчужной сережкой.

Моя экскурсия ⛳ поможет «оживить» архитектуру города и понять, как Делфт повлиял на исторические события Нидерландов.

Вы познакомитесь с символом города — Новой церковью, увидите знаменитый делфтский фарфор и узнаете о творческом пути «титана золотого века голландской живописи» Яна Вермеера.

А еще полюбуетесь панорамой города с ветряной мельницы и попробуете только что испеченный хлеб из свежесмолотой муки.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €30 за человека

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Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день

Что вас ожидает

Культовое сооружение Делфта
Прогулка 👣 начнется на рыночной площади перед Новой церковью, изящно возвышающейся над городом. Вы полюбуетесь архитектурой готической церкви с фасада и внутри, и узнаете, при каких обстоятельствах она стала усыпальницей Вильгельма Оранского, от которого пошла вся королевская династия.

Через искусство — к истории
Гуляя по улочкам Делфта, мы остановимся у музея Принсенхоф — бывшей резиденции первого правителя Голландии и Зеландии принца Оранского. Я проведу вас в самое сердце Принсенхофа, где вы увидите картины мастеров XVI и XVII веков и делфтский фарфор, который изготавливается на местной фабрике с 17-го века. А еще узнаете о творческом пути «титана золотого века голландской живописи» Яна Вермеера и разберетесь в скандале с подделкой его картин. Я объясню важные исторические события Нидерландов через живопись.

Делфт: от небесного к земному
Вы побываете в старейшей готической церкви в Делфте, построенной на месте деревянной часовни Святого Варфоломея, увидите 75-метровую колокольню с удивительным наклоном. После Старой церкви вы окажетесь у ветряной мельницы де Роос. Подниметесь по крутым деревянным ступенькам, чтобы посмотреть на панораму города, а после восхождения попробуете только что испеченный хлеб из свежесмолотой муки.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Билеты не входят в стоимость экскурсии 🧭 и приобретаются отдельно (музей Принсенхоф — 12, 50 евро, Старая и Новая церковь ⛪ — 5 евро).
  • После основной программы экскурсии вы сможете попробовать местное пиво и голландскую селедку в секретном месте Делфта.
Начало и место завершения
🚩 вокзал города Делфт
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день
Весь Делфт за один день

Экскурсия проводится в понедельник и воскресенье в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Luda
Luda
Меня зовут Людмила, я живу в Нидерландах с 2000 года. Занимаюсь переводами с голландского на русский язык, а также провожу пешеходные экскурсии для русскоговорящих туристов, где знакомлю их с прекрасными старинными городами Делфт и Гаага. Я расскажу вам о Золотом веке, во время которого Голландия достигла своего расцвета в торговле, науке и искусстве и познакомлю с интересными событиями, связанными с богатой историей Голландии.
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5 отзывов оставили туристы

Ольга
9 марта 2020
Выброшенные деньги и время.
21 октября 2019
Это был действительно весь Делфт. Люда построила маршрут так, что без лишних телодвижений мы обошли все значимые точки города. И даже скрытые от многих, например кто бы смог самостоятельно, только по сетевым документам, разыскать захоронение Левенгука? Люда увлечена историей города, и многие перипетии в истории Голландии стали понятнее. Практические советы тоже были более чем уместны; я таки к вечеру посетил рекомендованный пивбар и получил удовольствие от атмосферы этого места (жалко, что рекомендованного пива там не оказалось, но я его нашел позже). И вообще Люда очень светлый и позитивный человек, у нее наверняка всегда возникают доверительные отношения со слушателями, мне кажется у нас возникли. Просто блестяще!
22 апреля 2019
Выражаем большую благодарность Людмиле за проведение экскурсии. Очень приятный человек, с индивидуальным подходом. Полученный материал был очень полезен. Большое спасибо.
26 марта 2019
Я приехала в Голландию отметить свой ДР)) Решила начать с Делфта и не прогадала:) Это милый и уютный городок, по которому мы гуляли с Людой сначала встретил меня тучами и ветром, но по мере продвижения в центр и, слушая рассказ о золотом веке Нидерландов, погода улучшалась и ветер стих, а настроение было великолепным! Экскурсия получилась индивидуальной, поэтому мы выбрали формат дружеской прогулки)) С обаятельной Людой было весело и интересно, она много рассказала о самих голландцах, об их привычках и стиле жизни, мы посетили церкви и музей. Спасибо, успехов и побольше любопытных туристов тебе Люда!:)) Я обязательно вернусь в Голландию!
23 марта 2019
Уважаемая команда Трипстера, позиционируя работу гида как экскурсовода, просьба уточнять у самого гида возможность рассказать то, что нет на станицах интернета. Мы с мужем ехали в город Делтф как в древнюю столицу Голландии, славившуюся своим промыслом, известным на весь мир. В результате, получили предложение от гида Людмилы пройтись по магазинам или посидеть в кафе. Мой муж знал историю Голландии лучше гида. В данном случае, работа гида заключалась в сопровождении нас по местам, указанным в путеводителях, и переводе надписей в музее, с чем мы вполне бы справились сами. Историю города и промысла мы так не услышали. Очень печально и обидно, а также, очень жаль потраченных средств.

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