5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Культовое сооружение Делфта

Прогулка 👣 начнется на рыночной площади перед Новой церковью, изящно возвышающейся над городом. Вы полюбуетесь архитектурой готической церкви с фасада и внутри, и узнаете, при каких обстоятельствах она стала усыпальницей Вильгельма Оранского, от которого пошла вся королевская династия.

Через искусство — к истории

Гуляя по улочкам Делфта, мы остановимся у музея Принсенхоф — бывшей резиденции первого правителя Голландии и Зеландии принца Оранского. Я проведу вас в самое сердце Принсенхофа, где вы увидите картины мастеров XVI и XVII веков и делфтский фарфор, который изготавливается на местной фабрике с 17-го века. А еще узнаете о творческом пути «титана золотого века голландской живописи» Яна Вермеера и разберетесь в скандале с подделкой его картин. Я объясню важные исторические события Нидерландов через живопись.

Делфт: от небесного к земному

Вы побываете в старейшей готической церкви в Делфте, построенной на месте деревянной часовни Святого Варфоломея, увидите 75-метровую колокольню с удивительным наклоном. После Старой церкви вы окажетесь у ветряной мельницы де Роос. Подниметесь по крутым деревянным ступенькам, чтобы посмотреть на панораму города, а после восхождения попробуете только что испеченный хлеб из свежесмолотой муки.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная.

Билеты не входят в стоимость экскурсии 🧭 и приобретаются отдельно (музей Принсенхоф — 12, 50 евро, Старая и Новая церковь ⛪ — 5 евро).