Харлем - город 🏙️ с богатейшей историей 📖 и, безусловно, один из красивейших городов Нидерландов. Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута. Недаром его так любят состоятельные коренные амстердамцы, которые в последнее время все чаще покупают здесь недвижимость и перебираются сюда из суматошной столицы ⭐️. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.

От здания вокзала в стиле ар-нуво, мы пройдем к дому-музею Корри Тен Бум - первой женщины-часовщика, которая во время второй мировой войны прятала у себя евреев. Познакомимся с хранительницей музея, которая специально для вас проведет небольшую экскурсию ⛳ спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.

Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.

Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.

Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.

Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.

По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.

Все, конечно, знают об амстердамском квартале "красных фонарей". Харлемский - значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.

Обязательно посетим музей 🖼 Франса Халса – одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После посещения прогуляемся по очаровательному дворику музея, где играет прекрасная средневековая музыка.

Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. Здесь находится множество интереснейших зданий - ратуша, гильдия мясников, и, конечно, собор святого Бавона в окружении маленьких и уютных ресторанчиков. По субботам эта площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 ну и, конечно, голландскую селедку.

Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.

На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.

Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в "коричневый бар", где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить 🍹 пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.

Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.

Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.

Закончим же нашу прогулку 👣 в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.