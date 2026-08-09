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Голландия для своих. Харлем

Погрузитесь в атмосферу Харлема, города с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Узнайте, что привлекает сюда искушенных путешественников
Харлем, известный своей историей и культурой, предлагает путешественникам уникальные маршруты.

От здания вокзала в стиле ар-нуво до музея Корри Тен Бум, от живописной набережной реки Спарне до собора святого Бавона.

Здесь можно насладиться видом на старинные здания, посетить музей Франса Халса и прогуляться по Гроте Маркт. Экскурсия открывает тайны, которые делают Харлем столь привлекательным для жителей столицы

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Богатая история и культура
  • 🎨 Музей Франса Халса
  • 🌉 Живописные набережные
  • ☕ Лучший кофе в городе
  • 🖼️ Уникальные уличные скульптуры
  • 🕍 Собор святого Бавона
Голландия для своих. Харлем
Голландия для своих. Харлем
Голландия для своих. Харлем

Что можно увидеть

  • Здание вокзала
  • Дом-музей Корри Тен Бум
  • Мельница на реке Спарне
  • Разводной мост
  • Музей Франса Халса
  • Собор святого Бавона
  • Гроте Маркт

Описание экскурсии

История и魅力 Харлема

Харлем – это город с богатой историей и одним из самых красивых ландшафтов Нидерландов. Каждый день поезда привозят сюда тысячи туристов, которые спешат исследовать основные достопримечательности, но на самом деле, этот город предлагает гораздо больше.

Уникальные места и сюрпризы

Мы с вами отправимся в путешествие по менее известным уголкам Харлема, которые очаруют даже самых искушенных любителей комфорта и развлечений.

Маршрут экскурсии

  1. Начнем с вокзала в стиле ар-нуво и направимся к дому-музею Корри Тен Бум, первой женщины-часовщика, спасавшей евреев во время Второй мировой войны. Здесь мы познакомимся с хранительницей музея, которая проведет для нас небольшую экскурсию.

  2. Продолжим нашу прогулку вдоль живописной набережной реки Спарне, откуда откроется вид на действующую мукомольную мельницу и множество яхт. Если экскурсия пройдет в субботу, мы сможем пообщаться с мельником и узнать о его работе.

  3. Увидим красивый разводной мост и необычное здание бывшей городской тюрьмы. На набережной мы сможем покормить уток и гусей.

  4. Обойдём старинные здания, в том числе весовую палату и дом-музей купца Тейлера, узнав их историю.

  5. Соберемся в кафе на набережной, чтобы насладиться лучшим кофе в Харлеме, любуясь рекой и разводными мостами.

  6. Заглянем в тихие хофье, узнавая больше о голландской традиции.

  7. По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, спрятанных в неожиданных местах.

  8. Попробуем найти харлемский квартал “красных фонарей”, менее известный, чем его амстердамский аналог.

  9. Обязательно посетим музей Франса Халса, знаменитого голландского художника, и насладимся атмосферой средневековой музыки в его дворе.

  10. Выходим на главную площадь Гроте Маркт с её впечатляющими зданиями: ратушей, гильдией мясников и собором святого Бавона. В субботу на площади проходит самый атмосферный продуктовый рынок Харлема.

  11. Посетим собор, славящийся самым мощным органом в Европе, где когда-то играл Моцарт, и где покоится Франс Халс.

  12. Не упустим возможность посетить современные музеи искусства в городе.

  13. Направимся в современную часть города с живой музыкой, магазинами и уютными секонд-хендами.

  14. Заглянем в старую аптеку, полную интересных артефактов и уникального запаха лакрицы.

  15. Посетим магазин дизайнерских светильников известнейших брендов.

  16. Закончим нашу прогулку в одном из самых атмосферных пивных баров страны, расположенном в здании старой церкви.

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому не забудьте внести предоплату после подтверждения даты и времени гида.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (посещение по желанию)
  • Весовую палату
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу (посещение по субботам)
  • Квартал красных фонарей
  • Дом Корри Тен Бум (посещение по предварительной договоренности)
  • Музей Франса Халса
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного, искусства (посещение по желанию) )
  • Старинная аптека
  • Магазин дизайнерский светильников
  • Пивной бар в старой церкви
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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