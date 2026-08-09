От здания вокзала в стиле ар-нуво до музея Корри Тен Бум, от живописной набережной реки Спарне до собора святого Бавона.
Здесь можно насладиться видом на старинные здания, посетить музей Франса Халса и прогуляться по Гроте Маркт. Экскурсия открывает тайны, которые делают Харлем столь привлекательным для жителей столицы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Богатая история и культура
- 🎨 Музей Франса Халса
- 🌉 Живописные набережные
- ☕ Лучший кофе в городе
- 🖼️ Уникальные уличные скульптуры
- 🕍 Собор святого Бавона
Что можно увидеть
- Здание вокзала
- Дом-музей Корри Тен Бум
- Мельница на реке Спарне
- Разводной мост
- Музей Франса Халса
- Собор святого Бавона
- Гроте Маркт
Описание экскурсии
История и魅力 Харлема
Харлем – это город с богатой историей и одним из самых красивых ландшафтов Нидерландов. Каждый день поезда привозят сюда тысячи туристов, которые спешат исследовать основные достопримечательности, но на самом деле, этот город предлагает гораздо больше.
Уникальные места и сюрпризы
Мы с вами отправимся в путешествие по менее известным уголкам Харлема, которые очаруют даже самых искушенных любителей комфорта и развлечений.
Маршрут экскурсии
Начнем с вокзала в стиле ар-нуво и направимся к дому-музею Корри Тен Бум, первой женщины-часовщика, спасавшей евреев во время Второй мировой войны. Здесь мы познакомимся с хранительницей музея, которая проведет для нас небольшую экскурсию.
Продолжим нашу прогулку вдоль живописной набережной реки Спарне, откуда откроется вид на действующую мукомольную мельницу и множество яхт. Если экскурсия пройдет в субботу, мы сможем пообщаться с мельником и узнать о его работе.
Увидим красивый разводной мост и необычное здание бывшей городской тюрьмы. На набережной мы сможем покормить уток и гусей.
Обойдём старинные здания, в том числе весовую палату и дом-музей купца Тейлера, узнав их историю.
Соберемся в кафе на набережной, чтобы насладиться лучшим кофе в Харлеме, любуясь рекой и разводными мостами.
Заглянем в тихие хофье, узнавая больше о голландской традиции.
По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, спрятанных в неожиданных местах.
Попробуем найти харлемский квартал “красных фонарей”, менее известный, чем его амстердамский аналог.
Обязательно посетим музей Франса Халса, знаменитого голландского художника, и насладимся атмосферой средневековой музыки в его дворе.
Выходим на главную площадь Гроте Маркт с её впечатляющими зданиями: ратушей, гильдией мясников и собором святого Бавона. В субботу на площади проходит самый атмосферный продуктовый рынок Харлема.
Посетим собор, славящийся самым мощным органом в Европе, где когда-то играл Моцарт, и где покоится Франс Халс.
Не упустим возможность посетить современные музеи искусства в городе.
Направимся в современную часть города с живой музыкой, магазинами и уютными секонд-хендами.
Заглянем в старую аптеку, полную интересных артефактов и уникального запаха лакрицы.
Посетим магазин дизайнерских светильников известнейших брендов.
Закончим нашу прогулку в одном из самых атмосферных пивных баров страны, расположенном в здании старой церкви.
Важная информация
Экскурсия проводится по запросу, поэтому не забудьте внести предоплату после подтверждения даты и времени гида.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание вокзала
- Живописные хофье
- Музей Тейлера (посещение по желанию)
- Весовую палату
- Здание тюрьмы
- Ветряную мельницу (посещение по субботам)
- Квартал красных фонарей
- Дом Корри Тен Бум (посещение по предварительной договоренности)
- Музей Франса Халса
- Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного, искусства (посещение по желанию) )
- Старинная аптека
- Магазин дизайнерский светильников
- Пивной бар в старой церкви
Что включено
- Услуги гида