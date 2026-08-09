Харлем, известный своей историей и культурой, предлагает путешественникам уникальные маршруты. От здания вокзала в стиле ар-нуво до музея Корри Тен Бум, от живописной набережной реки Спарне до собора святого Бавона. Здесь можно насладиться видом на старинные здания, посетить музей Франса Халса и прогуляться по Гроте Маркт. Экскурсия открывает тайны, которые делают Харлем столь привлекательным для жителей столицы

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Харлеме

Описание экскурсии

История и魅力 Харлема

Харлем – это город с богатой историей и одним из самых красивых ландшафтов Нидерландов. Каждый день поезда привозят сюда тысячи туристов, которые спешат исследовать основные достопримечательности, но на самом деле, этот город предлагает гораздо больше.

Уникальные места и сюрпризы

Мы с вами отправимся в путешествие по менее известным уголкам Харлема, которые очаруют даже самых искушенных любителей комфорта и развлечений.

Маршрут экскурсии

Начнем с вокзала в стиле ар-нуво и направимся к дому-музею Корри Тен Бум, первой женщины-часовщика, спасавшей евреев во время Второй мировой войны. Здесь мы познакомимся с хранительницей музея, которая проведет для нас небольшую экскурсию. Продолжим нашу прогулку вдоль живописной набережной реки Спарне, откуда откроется вид на действующую мукомольную мельницу и множество яхт. Если экскурсия пройдет в субботу, мы сможем пообщаться с мельником и узнать о его работе. Увидим красивый разводной мост и необычное здание бывшей городской тюрьмы. На набережной мы сможем покормить уток и гусей. Обойдём старинные здания, в том числе весовую палату и дом-музей купца Тейлера, узнав их историю. Соберемся в кафе на набережной, чтобы насладиться лучшим кофе в Харлеме, любуясь рекой и разводными мостами. Заглянем в тихие хофье, узнавая больше о голландской традиции. По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, спрятанных в неожиданных местах. Попробуем найти харлемский квартал “красных фонарей”, менее известный, чем его амстердамский аналог. Обязательно посетим музей Франса Халса, знаменитого голландского художника, и насладимся атмосферой средневековой музыки в его дворе. Выходим на главную площадь Гроте Маркт с её впечатляющими зданиями: ратушей, гильдией мясников и собором святого Бавона. В субботу на площади проходит самый атмосферный продуктовый рынок Харлема. Посетим собор, славящийся самым мощным органом в Европе, где когда-то играл Моцарт, и где покоится Франс Халс. Не упустим возможность посетить современные музеи искусства в городе. Направимся в современную часть города с живой музыкой, магазинами и уютными секонд-хендами. Заглянем в старую аптеку, полную интересных артефактов и уникального запаха лакрицы. Посетим магазин дизайнерских светильников известнейших брендов. Закончим нашу прогулку в одном из самых атмосферных пивных баров страны, расположенном в здании старой церкви.

Важная информация

Экскурсия проводится по запросу, поэтому не забудьте внести предоплату после подтверждения даты и времени гида.