Дом Корри Тен Бум (посещение по предварительной договоренности)
Музей Франса Халса
Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного, искусства (посещение по желанию))
Старинная аптека
Магазин дизайнерский светильников
Пивной бар в старой церкви
Харлем - город 🏙️ с богатейшей историей 📖 и, безусловно, один из красивейших городов Нидерландов. Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута. Недаром его так любят состоятельные коренные амстердамцы, которые в последнее время все чаще покупают здесь недвижимость и перебираются сюда из суматошной столицы ⭐️. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
От здания вокзала в стиле ар-нуво, мы пройдем к дому-музею Корри Тен Бум - первой женщины-часовщика, которая во время второй мировой войны прятала у себя евреев. Познакомимся с хранительницей музея, которая специально для вас проведет небольшую экскурсию ⛳ спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.
Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.
Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.
Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.
Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.
По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.
Все, конечно, знают об амстердамском квартале "красных фонарей". Харлемский - значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.
Обязательно посетим музей 🖼 Франса Халса – одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После посещения прогуляемся по очаровательному дворику музея, где играет прекрасная средневековая музыка.
Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. Здесь находится множество интереснейших зданий - ратуша, гильдия мясников, и, конечно, собор святого Бавона в окружении маленьких и уютных ресторанчиков. По субботам эта площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 ну и, конечно, голландскую селедку.
Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.
На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.
Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в "коричневый бар", где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить 🍹 пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.
Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.
Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.
Закончим же нашу прогулку 👣 в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.
Что входит
Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.