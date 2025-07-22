Мои заказы

Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги

Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво
Харлем - это город, где история и современность переплетаются в уникальном танце. Прогулка по старинным улицам раскроет тайны тюльпановой лихорадки и типографии Энсхеде. Посещение музея Питера Тейлера позволит заглянуть в
читать дальше

прошлое Нидерландов. Пивная пауза в лучшем баре города добавит нотку вкуса в ваше путешествие.

Это возможность увидеть, как Харлем стал культурным и экономическим центром страны, и узнать, почему его выбирали такие великие личности, как семья Моцартов

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌷 Узнать о тюльпановой лихорадке
  • 🏛 Посетить старейший музей
  • 🍺 Попробовать местное пиво
  • 💶 Узнать о печатании денег
  • 🎭 Погрузиться в историю города
  • 🎨 Оценить архитектуру готики
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги© Анастасия
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги© Анастасия
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги© Анастасия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Таверна флориста
  • Музей Питера Тейлера
  • Типография Энсхеде
  • Квартал красных фонарей
  • Лучший бар города

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по самому старому району, где здания 16–17 века расскажут нам о роли Харлема в политике, экономике, культуре и науке страны.

  • У бывшей таверны флориста выясним, как Харлем стал центром тюльпановой лихорадки
  • Заглянем в старейший музей Нидерландов — музей Питера Тейлера
  • Рядом с типографией Энсхеде обсудим, почему все деньги страны печатались исключительно в Харлеме
  • Посетим Квартал красных фонарей. Я расскажу, как так получилось, что он находится на территории бывшего женского монастыря
  • И обязательно зайдём в лучший бар города, где на кране представлено около 40 пивных позиций

А ещё мы:

  • Разберёмся, почему Харлем был одним из первых городов Голландии и что помогло ему в 16 веке стать богатейшим в стране
  • Найдём связь между Харлемом и орденом госпитальеров
  • Обсудим местную традицию пивоварения
  • Поймём, зачем сюда приезжала семья Моцартов
  • Научимся распознавать готику и Северное Возрождение прямо по ходу прогулки — Харлем сам подскажет, на что смотреть

Организационные детали

  • Закуски во время «пивной паузы» включены в стоимость, а напитки оплачиваются отдельно — около €4–6 за бокал
  • Экскурсия возможна для компании до 8 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Grote Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Харлеме
Привет! Меня зовут Настя — я психолог по образованию и гид по призванию. В 2023 году я переехала в Нидерланды и с первого взгляда влюбилась в Харлем. Новая страна так
читать дальше

меня увлекла, что я каждую неделю ходила на экскурсии, читала про историю Голландии, часами пропадала в библиотеках — и буквально жила в мире открытий. Очнулась уже спустя год — в Архиве Северной Голландии, за чтением документов 18 века про харлемского палача. И именно тогда я поняла: мне невероятно хочется делиться всем тем удивительным, что я узнаю. Я прошла обучение на экскурсовода — и теперь готова вам показать наш Харлем таким, каким мы, местные, его знаем и любим.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталья
22 июл 2025
22 июля Анастасия провела замечательную экскурсию по городу Харлем. Анастасия просто потрясающий экскурсовод и рассказчик! Спасибо за интересный рассказ об истории Харлема и Северной Голландии. Я с удовольствием погрузилась в эту волшебную атмосферу. Рекомендую посетить этот чудесный город и прогуляться в компании Анастасии
А
Анна
26 апр 2025
Отличная экскурсия. Анастасия рассказала много интересных фактов в очень легкой и доступной форме, чувствуется ее подготовка и вовлеченность. Экскурсия завершилась дегустацией пива (оплачивается отдельно), что было очень кстати после почти 2,5 часов прогулки)) рекомендую!
О
Ольга
22 апр 2025
Мы были в Голландии впервые. Чтобы лучше понять страну, решили посетить не только Амстердам, но и города вокруг. Выбрали Харлем, потому что он находится очень близко. Выбрали эту экскурсию, потому
читать дальше

что хотелось послушать рассказ от гида, который живет в Харлеме.

Нам очень понравилась Настина экскурсия. Видно, что она хорошо знает материал и рассказывает его интересно. Чувствуется что все подготовлено, картиночки распечатаны и все такое. Все очень стройно и логично.

Пауза на пиво и закуски - топ. Прям очень хорошо зашло, особенно когда на улице холодно. Опять же плюс в организации - закуски принесли почти сразу, место было забронировано заранее. Короче чувствуется обстоятельный подход. Я очень такое ценю)

И понравилось, что у экскурсии была тема, а не просто сухие исторические факты вразнобой.

Оказывается, Настя помимо экскурсий ведет классный блог в инстаграм, где рассказывает про интересные факты про Харлем и про Нидерланды в целом. Чувствуется ее любовь к городу.

Valeriia
Valeriia
14 апр 2025
Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то решили с друзьями сходить на экскурсию и узнать город поближе. И это было просто
читать дальше

потрясающе!

Особенно запомнилась история про бегинок и бегинаж – место с удивительной архитектурой и невероятной атмосферой. Анастасия рассказала об этом настолько увлекательно, что теперь, проходя мимо, мы будем вспоминать экскурсию и, возможно, углубимся в изучение этой темы. Также нас поразила история о Мальтийском Ордене, особенно тот факт, что здание, в котором сейчас находится архив, имеет такую богатую историю.

Понравилась манера подачи информации – всё было доступно, без перегруженных сложными терминами объяснений, но при этом очень насыщенно. Анастасия держала баланс между информативностью и легкостью восприятия, так что время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить интерактивный формат – вопросы, обсуждения, неожиданные элементы вроде истории про самолет в пив-баре. Это сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся.

Мы остались в восторге и благодарим Анастасию за увлекательное путешествие по Харлему. Точно придем еще и не раз!

Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-тоНесмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-тоНесмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то

Входит в следующие категории Харлема

Похожие экскурсии из Харлема

Харлем - кусочек настоящей Голландии
Пешая
3 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
€180€199 за всё до 8 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Харлеме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Харлеме