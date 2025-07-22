Харлем - это город, где история и современность переплетаются в уникальном танце. Прогулка по старинным улицам раскроет тайны тюльпановой лихорадки и типографии Энсхеде. Посещение музея Питера Тейлера позволит заглянуть в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌷 Узнать о тюльпановой лихорадке
- 🏛 Посетить старейший музей
- 🍺 Попробовать местное пиво
- 💶 Узнать о печатании денег
- 🎭 Погрузиться в историю города
- 🎨 Оценить архитектуру готики
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Таверна флориста
- Музей Питера Тейлера
- Типография Энсхеде
- Квартал красных фонарей
- Лучший бар города
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по самому старому району, где здания 16–17 века расскажут нам о роли Харлема в политике, экономике, культуре и науке страны.
- У бывшей таверны флориста выясним, как Харлем стал центром тюльпановой лихорадки
- Заглянем в старейший музей Нидерландов — музей Питера Тейлера
- Рядом с типографией Энсхеде обсудим, почему все деньги страны печатались исключительно в Харлеме
- Посетим Квартал красных фонарей. Я расскажу, как так получилось, что он находится на территории бывшего женского монастыря
- И обязательно зайдём в лучший бар города, где на кране представлено около 40 пивных позиций
А ещё мы:
- Разберёмся, почему Харлем был одним из первых городов Голландии и что помогло ему в 16 веке стать богатейшим в стране
- Найдём связь между Харлемом и орденом госпитальеров
- Обсудим местную традицию пивоварения
- Поймём, зачем сюда приезжала семья Моцартов
- Научимся распознавать готику и Северное Возрождение прямо по ходу прогулки — Харлем сам подскажет, на что смотреть
Организационные детали
- Закуски во время «пивной паузы» включены в стоимость, а напитки оплачиваются отдельно — около €4–6 за бокал
- Экскурсия возможна для компании до 8 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Grote Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Харлеме
Привет! Меня зовут Настя — я психолог по образованию и гид по призванию. В 2023 году я переехала в Нидерланды и с первого взгляда влюбилась в Харлем. Новая страна так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 июл 2025
22 июля Анастасия провела замечательную экскурсию по городу Харлем. Анастасия просто потрясающий экскурсовод и рассказчик! Спасибо за интересный рассказ об истории Харлема и Северной Голландии. Я с удовольствием погрузилась в эту волшебную атмосферу. Рекомендую посетить этот чудесный город и прогуляться в компании Анастасии
А
Анна
26 апр 2025
Отличная экскурсия. Анастасия рассказала много интересных фактов в очень легкой и доступной форме, чувствуется ее подготовка и вовлеченность. Экскурсия завершилась дегустацией пива (оплачивается отдельно), что было очень кстати после почти 2,5 часов прогулки)) рекомендую!
О
Ольга
22 апр 2025
Мы были в Голландии впервые. Чтобы лучше понять страну, решили посетить не только Амстердам, но и города вокруг. Выбрали Харлем, потому что он находится очень близко. Выбрали эту экскурсию, потому
Valeriia
14 апр 2025
Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то решили с друзьями сходить на экскурсию и узнать город поближе. И это было просто
