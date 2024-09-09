Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах.
Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 10:30
Описание экскурсии
Каждое утро поезда привозят тысячи туристов, которые, пробежав по туристическому маршруту, включающему в себя 4-5 улиц старого города, торопятся к следующим городам и пунктам программы. Однако город может показать значительно больше стандартного туристического маршрута.
Что вас ожидает
- От здания вокзала мы спустимся на живописную набережную реки Спарне, откуда открывается вид на работающую и по сей день мукомольную мельницу, окруженную множеством маленьких яхт и корабликов. Если экскурсия придется на субботу, познакомимся с мельником и узнаем о тонкостях его работы.
- Увидим красивый разводной мост, рядом с которым стоит очень необычное здание только недавно закрытой городской тюрьмы. На набережной покормим уток и гусей.
- Прогуляемся по набережной, посмотрим на старинные здания, например, весовую палату, дом-музей купца Тейлера, сильно выделяющийся своей пышностью на фоне других голландских домов. Узнаем их историю.
- Выпьем лучший в Харлеме кофе в кафе на набережной с замечательным видом на реку и разводные мосты. Если нам повезет, мы сможем увидеть весьма необычные механизмы разведения мостов.
- Заглянем в тихие живописные хофье, узнаем больше об этой голландской традиции.
- По дороге увидим множество интересных уличных скульптур, некоторые из которых притаились в самых неожиданных местах.
- Все, конечно, знают об амстердамском квартале «красных фонарей». Харлемский — значительно менее известен и в путеводителях не значится. Попробуем его найти.
- Познакомимся с творчеством Франса Халса — одного из самых знаменитых и талантливых голландских художников. После экскурсии можно будет самостоятельно отправиться в музей, где собраны его работы!
- Выйдем на главную площадь Гроте Маркт. По субботам она выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты ну и, конечно, голландскую селедку.
- Посетим собор, где находится самый мощный орган в Европе. На этом органе играл Моцарт, когда ему было 12 лет. Именно в этом соборе похоронен знаменитый голландский художник Франс Халс.
- На площади находится комплекс авторитетных музеев современного искусства. Выйдя из собора и достаточно проникнувшись атмосферой старого города, можно посетить один из них.
- Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок. Заглянем в «коричневый бар», где по вечерам собираются жители окрестного квартала, чтобы выпить пива, пообщаться и послушать старый рок в живом исполнении.
- Именно в этой части города мы сможем зайти в старую аптеку, где со всех сторон на посетителей смотрят деревянные головы в тюрбанах, в стеклянных старинных колбах видны разноцветные пилюли, а воздух пропитан запахом лакрицы.
- Обязательно зайдем в магазин дизайнерских светильников. Каждый из этих светильников можно увидеть в музеях дизайна Лондона, Амстердама, Парижа. А имена авторов составляют гордость дизайнерской профессии.
- Закончим же нашу прогулку в одном из наиболее атмосферных пивных баров Голландии, находящемся в здании старой церкви, где мы сможем попробовать разные сорта пива.
Что мы увидим:
- Здание вокзала
- Живописные хофье
- Музей Тейлера (посещение по желанию)
- Палату весов
- Здание тюрьмы
- Ветряную мельницу (посещение по субботам)
- Квартал красных фонарей
- Музей Франса Халса
- Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства (посещение по желанию))
- Старинная аптека
- Магазин дизайнерский светильников
- Пивной бар в старой церкви
А также:
- Узнаем о секретах работы мельника
- Попробуем голландскую сельдь
- Покормим уток и гусей
- Попробуем множество сортов голландского сыра
- Найдём множество очаровательных уличных скульптур
- Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
- Попробуем разные сорта голландского пива Jopen
Организационные детали
- В стоимость включено:
— Дегустация сыров
— Кормление гусей и уток
— Совместные памятные фотографии
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasia — ваша команда гидов в Харлеме
Провели экскурсии для 3514 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы любим гулять иЗадать вопрос
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