Харлем, столица Северной Голландии, предлагает уникальную возможность окунуться в его средневековую атмосферу.
Прогулка по «Золотым улицам», осмотр знаменитой мельницы Адриану и величественного собора с органом, на котором играл Моцарт, подарят незабываемые впечатления.
Участники смогут сделать профессиональные фотографии на фоне исторических достопримечательностей и насладиться атмосферой города, сохранившего дух старины
Прогулка по «Золотым улицам», осмотр знаменитой мельницы Адриану и величественного собора с органом, на котором играл Моцарт, подарят незабываемые впечатления.
Участники смогут сделать профессиональные фотографии на фоне исторических достопримечательностей и насладиться атмосферой города, сохранившего дух старины
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосъёмка
- 🏰 Историческая архитектура
- 🎨 Уникальные культурные объекты
- 🚶♂️ Спокойные прогулки без толп
- 🎶 Музыкальная история собора
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фото-прогулки в Харлеме - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные и солнечные, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к более холодной и ветреной погоде, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотые улицы
- Ветряная мельница Адриану
- Собор Святого Бавона
- Старая ратуша
- Первый голландский музей
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас погрузиться с головой в многовековую историю города, который голландские графы в 12 веке сделали своей резиденцией и где до сих пор заседает правительство всей провинции. Здесь нет туристических толп, и очень приятно гулять по спокойным улочкам и дворикам. А фотографии получаются просто чудесные — лучшие ракурсы я подскажу.
- Наш маршрут будет пролегать через «Золотые улицы», средневековые площади и таинственные закрытые дворы.
- А начнётся наша прогулка возле главной городской станции Харлема, которая в одном голливудском фильме «сыграла» вокзал Амстердама, где поезд ждали персонажи Джорджа Клуни и Брэда Питта.
- Пройдём вдоль самой живописной части главной городской реки Спарне, увидим знаменитую ветряную мельницу Адриану, старейшую в Нидерландах городскую ратушу, а также самый первый голландский музей.
- Обсудим старую и новую архитектуру.
- Вы узнаете, что таится в стенах бывшей городской тюрьмы.
- В главном соборе средневекового Харлема вы оцените его величественный интерьер и увидите невероятных размеров орган, на котором играл сам Моцарт!
- А также насладитесь видами помпезных церквей с интересной и необычной историей. Среди них есть и храм, преобразованный в пивоварню с баром внутри, куда вы сможете зайти и выпить кружечку пенного или перекусить.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D7500 с объективом Nikon AF-S 50mm f/1.8G
- После экскурсии я отправлю вам 10-15 фотопортретов с ретушью и постобработкой
- Стоимость каждого дополнительного часа — 20 евро, а участия в экскурсии каждого дополнительного человека — 15 евро
- Возможные дополнительные расходы: закуски, напитки, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Харлеме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 389 туристов
Я профессиональный фотограф и гид. Живу в Королевстве Нидерланды с 2017 года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и при желании сделаю для вас чудесные портреты на память. Только проверенные факты, живописные локации и нескучные рассказы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без спешки прошлись по мощеным улочкам, вдоль каналов, заглянули в скрытые от лишних глаз внутренние
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