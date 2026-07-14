Харлем, столица Северной Голландии, предлагает уникальную возможность окунуться в его средневековую атмосферу.



Прогулка по «Золотым улицам», осмотр знаменитой мельницы Адриану и величественного собора с органом, на котором играл Моцарт, подарят незабываемые впечатления.



Участники смогут сделать профессиональные фотографии на фоне исторических достопримечательностей и насладиться атмосферой города, сохранившего дух старины

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки в Харлеме - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные и солнечные, что позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к более холодной и ветреной погоде, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.