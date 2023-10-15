Удивительно, но факт: столица Северной Голландии — не Амстердам, который тоже в этой провинции находится, а Харлем в 15 км от него.



В этом уютном городе прекрасно сохранилась средневековая архитектура, чувствуется дух старины и можно увидеть типичный голландский быт.



Здесь я прожил несколько лет и с радостью познакомлю вас с его историей, покажу атмосферные места и сделаю профессиональные снимки на память.