Открыть один из самых красивых и аутентичных городов страны - и так считают даже многие амстердамцы
Удивительно, но факт: столица Северной Голландии — не Амстердам, который тоже в этой провинции находится, а Харлем в 15 км от него.
В этом уютном городе прекрасно сохранилась средневековая архитектура, чувствуется дух старины и можно увидеть типичный голландский быт.
Здесь я прожил несколько лет и с радостью познакомлю вас с его историей, покажу атмосферные места и сделаю профессиональные снимки на память.
В этом уютном городе прекрасно сохранилась средневековая архитектура, чувствуется дух старины и можно увидеть типичный голландский быт.
Здесь я прожил несколько лет и с радостью познакомлю вас с его историей, покажу атмосферные места и сделаю профессиональные снимки на память.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас погрузиться с головой в многовековую историю города, который голландские графы в 12 веке сделали своей резиденцией и где до сих пор заседает правительство всей провинции. Здесь нет туристических толп, и очень приятно гулять по спокойным улочкам и дворикам. А фотографии получаются просто чудесные — лучшие ракурсы я подскажу.
- Наш маршрут будет пролегать через «Золотые улицы», средневековые площади и таинственные закрытые дворы.
- А начнётся наша прогулка возле главной городской станции Харлема, которая в одном голливудском фильме «сыграла» вокзал Амстердама, где поезд ждали персонажи Джорджа Клуни и Брэда Питта.
- Пройдём вдоль самой живописной части главной городской реки Спарне, увидим знаменитую ветряную мельницу Адриану, старейшую в Нидерландах городскую ратушу, а также самый первый голландский музей.
- Обсудим старую и новую архитектуру.
- Вы узнаете, что таится в стенах бывшей городской тюрьмы.
- В главном соборе средневекового Харлема вы оцените его величественный интерьер и увидите невероятных размеров орган, на котором играл сам Моцарт!
- А также насладитесь видами помпезных церквей с интересной и необычной историей. Среди них есть и храм, преобразованный в пивоварню с баром внутри, куда вы сможете зайти и выпить кружечку пенного или перекусить.
Организационные детали
- После экскурсии я отправлю вам 10-15 фотопортретов с ретушью и постобработкой
- Стоимость каждого дополнительного часа — 20 евро, а участия в экскурсии каждого дополнительного человека — 15 евро
- Возможные дополнительные расходы: закуски, напитки, сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле главной городской ж/д станции Haarlem Centraal
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваш гид в Харлеме
Провёл экскурсии для 149 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Королевстве Нидерланды с 2017 года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!
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