Харлем - это уникальная возможность насладиться настоящей голландской атмосферой. Город, расположенный всего в 15 минутах от Амстердама, удивляет своими мощёными улочками, готическими церквями и величественными музеями. Здесь вы увидите легендарные хофье и узнаете о жизни в Голландии во времена тюльпановой лихорадки. Прогулка по панорамной набережной реки Спарна и посещение старинной пивоварни в церкви сделают ваш день незабываемым

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Исторический центр Харлема — средневековые улочки, вымощенные камнем, и атмосферные здания, сохранившие дух золотого века

— средневековые улочки, вымощенные камнем, и атмосферные здания, сохранившие дух золотого века Главная площадь (Grote Markt) — сердце города, где каждую субботу и понедельник проходит продовольственный рынок с местными деликатесами

— сердце города, где каждую субботу и понедельник проходит продовольственный рынок с местными деликатесами Церковь Святого Бавона — величественный готический собор, в котором играл юный Моцарт

— величественный готический собор, в котором играл юный Моцарт Ветряная мельница De Adriaan — живописная реконструкция знаменитой мельницы на берегу реки Спарна

— живописная реконструкция знаменитой мельницы на берегу реки Спарна Дворики Харлема (Hofjes) — укромные уголки с садами. Они появились ещё в 14 веке. Зачем? Расскажем отдельно

— укромные уголки с садами. Они появились ещё в 14 веке. Зачем? Расскажем отдельно Река Спарна — здесь вас ждёт панорамная набережная, вдоль которой когда-то жили богатейшие горожане

— здесь вас ждёт панорамная набережная, вдоль которой когда-то жили богатейшие горожане Пивоварня в церкви — уникальное место, где можно попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам

— уникальное место, где можно попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам Северное море (дополнительно по желанию) — прогулка к побережью, если позволяет погода и настрой

Вы узнаете:

почему Харлем — это «настоящие Нидерланды»

как он вдохновил район Нью-Йорка

как жила Голландия во времена тюльпановой лихорадки

где появился черный тюльпан и как он изменил восприятие красоты

как устроены хофье и кто в них жил

почему здесь так много пивоварен и музеев

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билеты на поезд — €10 туда и обратно за чел.

Посещение ветряной мельницы (по желанию) — €5,5 за чел.

Вход в церковь «Гроте Керк» (по желанию) — €2,5 за чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

При желании и благоприятной погоде можно добавить в программу поездку на Северное море. Условия уточняйте в переписке.