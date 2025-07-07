Харлем - это уникальная возможность насладиться настоящей голландской атмосферой.
Город, расположенный всего в 15 минутах от Амстердама, удивляет своими мощёными улочками, готическими церквями и величественными музеями. Здесь вы увидите легендарные хофье и узнаете о жизни в Голландии во времена тюльпановой лихорадки.
Прогулка по панорамной набережной реки Спарна и посещение старинной пивоварни в церкви сделают ваш день незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌷 Уникальная голландская атмосфера
- 🏰 Историческая архитектура
- ⛪ Готические соборы
- 🍺 Дегустация пива в старинной пивоварне
- 🚶♂️ Прогулка по средневековым улочкам
- 🌊 Живописные виды на реку Спарна
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Исторический центр Харлема
- Главная площадь (Grote Markt)
- Церковь Святого Бавона
- Ветряная мельница De Adriaan
- Дворики Харлема (Hofjes)
- Старая пивоварня в церкви
Описание экскурсии
- Исторический центр Харлема — средневековые улочки, вымощенные камнем, и атмосферные здания, сохранившие дух золотого века
- Главная площадь (Grote Markt) — сердце города, где каждую субботу и понедельник проходит продовольственный рынок с местными деликатесами
- Церковь Святого Бавона — величественный готический собор, в котором играл юный Моцарт
- Ветряная мельница De Adriaan — живописная реконструкция знаменитой мельницы на берегу реки Спарна
- Дворики Харлема (Hofjes) — укромные уголки с садами. Они появились ещё в 14 веке. Зачем? Расскажем отдельно
- Река Спарна — здесь вас ждёт панорамная набережная, вдоль которой когда-то жили богатейшие горожане
- Пивоварня в церкви — уникальное место, где можно попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам
- Северное море (дополнительно по желанию) — прогулка к побережью, если позволяет погода и настрой
Вы узнаете:
- почему Харлем — это «настоящие Нидерланды»
- как он вдохновил район Нью-Йорка
- как жила Голландия во времена тюльпановой лихорадки
- где появился черный тюльпан и как он изменил восприятие красоты
- как устроены хофье и кто в них жил
- почему здесь так много пивоварен и музеев
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билеты на поезд — €10 туда и обратно за чел.
- Посещение ветряной мельницы (по желанию) — €5,5 за чел.
- Вход в церковь «Гроте Керк» (по желанию) — €2,5 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
При желании и благоприятной погоде можно добавить в программу поездку на Северное море. Условия уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале Амстердама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Харлеме
Провели экскурсии для 2251 туриста
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход кЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
7 июл 2025
Тихий и спокойный город, где можно насладиться прогулками мимо старых, но супер красивых домов и прогуляться вдоль каналов. Напоминает маленький Амстердам и без отсутствия туристов)
Входит в следующие категории Харлема
