Если захочется отдохнуть от городской суеты, прогуляться 👣 неспешно среди сосен, озер и песчаных дюн, а времени совсем немного, то нет ничего лучше, чем отправиться на прекрасную прогулку от Харлема - хоть на велосипеде 🚲, хоть автобусом, а хоть и пешком - к побережью Северного моря 🌊 встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво и отправимся на центральную площадь Гроте Маркт. Здесь основные достопримечательности 🏛️ города – здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.

По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю 📖 этих мест, поговорим об удивительных городских легендах и величайшей мистификации, связанной с Харлемом. Посмотрим на орган, на котором в детстве играл Моцарт и узнаем, где похоронен художник Франс Халс.

Затем мы сядем на автобус или возьмем велосипеды и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес 🌳. Я покажу вам сам город 🏙️, расскажу о его жителях и их традициях, а потом мы отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в самых неожиданных местах этого чудесного города.

Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые 🤩 озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в самых красивых местах для маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.