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Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря

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SNURK
SNURK – Гид из Харлема
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
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Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря

Что вы увидите

  • Здание вокзала
  • Живописные хофье
  • Музей Тейлера (по желанию)
  • Палату весов
  • Здание тюрьмы
  • Ветряную мельницу
  • Квартал красных фонарей
  • Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)
  • Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства)
  • Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
  • Лес Боккедорнс
  • Озера
  • Зандвоорт
  • Северное море
  • А также:
  • Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
  • Познакомимся с хранительницей музея Корри Тен Бум
  • Попробуем голландскую сельдь
  • Погуляем по живописному лесу и увидим несколько озер
  • Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами
  • Найдем множество очаровательных уличных скульптур
Если захочется отдохнуть от городской суеты, прогуляться 👣 неспешно среди сосен, озер и песчаных дюн, а времени совсем немного, то нет ничего лучше, чем отправиться на прекрасную прогулку от Харлема - хоть на велосипеде 🚲, хоть автобусом, а хоть и пешком - к побережью Северного моря 🌊 встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво и отправимся на центральную площадь Гроте Маркт. Здесь основные достопримечательности 🏛️ города – здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами.
По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты 🍉 и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю 📖 этих мест, поговорим об удивительных городских легендах и величайшей мистификации, связанной с Харлемом. Посмотрим на орган, на котором в детстве играл Моцарт и узнаем, где похоронен художник Франс Халс.
Затем мы сядем на автобус или возьмем велосипеды и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес 🌳. Я покажу вам сам город 🏙️, расскажу о его жителях и их традициях, а потом мы отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в самых неожиданных местах этого чудесного города.
Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые 🤩 озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в самых красивых местах для маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой.
Что не входит
  • Прокат велосипедов и транспорт до Харлема оплачивается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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