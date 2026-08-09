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SNURK.TRAVEL Ваш гид в Харлеме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €800 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Если захочется отдохнуть от городской суеты, прогуляться неспешно среди сосен, озер и песчаных дюн, а времени совсем немного, то нет ничего лучше, чем отправиться на прекрасную прогулку от Харлема - хоть на велосипеде, хоть автобусом, а хоть и пешком - к побережью Северного моря. Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво и отправимся на центральную площадь Гроте Маркт. Здесь основные достопримечательности города – здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами. По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю этих мест, поговорим об удивительных городских легендах и величайшей мистификации, связанной с Харлемом. Посмотрим на орган, на котором в детстве играл Моцарт и узнаем, где похоронен художник Франс Халс. Затем мы сядем на автобус или возьмем велосипеды и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес. Я покажу вам сам город, расскажу о его жителях и их традициях, а потом мы отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в самых неожиданных местах этого чудесного города. Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в самых красивых местах для маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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