Описание экскурсииЕсли захочется отдохнуть от городской суеты, прогуляться неспешно среди сосен, озер и песчаных дюн, а времени совсем немного, то нет ничего лучше, чем отправиться на прекрасную прогулку от Харлема - хоть на велосипеде, хоть автобусом, а хоть и пешком - к побережью Северного моря. Мы встретимся на центральной железнодорожной станции Харлема, построенной в стиле ар-нуво и отправимся на центральную площадь Гроте Маркт. Здесь основные достопримечательности города – здание ратуши, гильдия мясников, комплекс музеев современного искусства, ну и, конечно, собор святого Бавона, окруженный маленькими уютными ресторанами. По субботам площадь выглядит особенно атмосферно: именно здесь, под стенами величественного собора, раскидывается главный продуктовый рынок Харлема, где под колокольный звон можно попробовать вкуснейшие домашние сыры, хлеб, шоколад, фрукты и знаменитую голландскую селедку. Я вам расскажу историю этих мест, поговорим об удивительных городских легендах и величайшей мистификации, связанной с Харлемом. Посмотрим на орган, на котором в детстве играл Моцарт и узнаем, где похоронен художник Франс Халс. Затем мы сядем на автобус или возьмем велосипеды и отправимся в Зандвоорт эн Зи по живописнейшей дороге, которая проходит через песчаные дюны и сосновый лес. Я покажу вам сам город, расскажу о его жителях и их традициях, а потом мы отправимся к пляжу. По дороге будем искать интересные уличные скульптуры купальщиц, влюбленных пар, цветочниц, установленных в самых неожиданных местах этого чудесного города. Вдоль берега мы пройдем к невероятно красивому Национальному парку песчаных дюн Южный Кеннемерланд. Наш маршрут пройдет через красивые озера, лес Боккедорнс и песчаные поля, где можно увидеть птиц, шотландских высокогорных коров, а так же множество кроликов, живущих в терновых кустах. Время от времени мы будем останавливаться в самых красивых местах для маленьких пикников, после чего вернемся в Зандвоорт другой, но не менее живописной дорогой. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание вокзала
- Живописные хофье
- Музей Тейлера (по желанию)
- Палату весов
- Здание тюрьмы
- Ветряную мельницу
- Квартал красных фонарей
- Дом Корри Тен Бум (по предварительной договоренности)
- Гроте Маркт (собор святого Бавона, гильдия мясников, ратуша, памятник голландскому первопечатнику, музей современного искусства)
- Национальный парк песчаных дюн Южный Кеннемерланд
- Лес Боккедорнс
- Озера
- Зандвоорт
- Северное море
- А также:
- Посетим главный выходной рынок под стенами собора (суббота)
- Познакомимся с хранительницей музея Корри Тен Бум
- Попробуем голландскую сельдь
- Погуляем по живописному лесу и увидим несколько озер
- Проследим за диким птицами, кроликами и шотландским и высокогорными коровами
- Найдем множество очаровательных уличных скульптур
Что не входит в цену
- Прокат велосипедов и транспорт до Харлема оплачивается отдельно.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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