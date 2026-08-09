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SNURK.TRAVEL Ваш гид в Роттердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 🇷🇺 3 часа 1-15 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Роттердам всегда стремится в будущее! Доказательство тому — небоскрёбы, высочайший полет научной мысли и феноменальный скачок, который город сделал за последние 70 лет. Но помимо масштабных проектов, у Роттердама есть другая, не менее интересная, скрытая сторона: роттердамский стрит-арт живет своей жизнью, но стоит приоткрыть завесу, и вы поймете, как много остается вне нашего внимания. Роттердам буквально дышит стрит-артом. Здесь есть все: от классических граффити до уличных инсталляций, от огромных муралов до малюсенькой мозаики. Здесь есть место как анонимным хулиганам, так и "великому и ужасному" Пикассо. Уличное искусство — потрясающий рассказчик и он откроет нам самые удивительные, трогательные и захватывающие истории, о которых не знает никто другой. Мы приглашаем вас погрузиться в этот захватывающий мир! Мы начнем наше путешествие на вокзале. Оттуда завернем в настоящий район хип-хопа, где познакомимся с местными творцами и с бразильскими корифеями жанра. Сможем, в прямом смысле слова, залезть на одну из работ (фото — обязательно!). Будем гулять по уличному музею искусства и заглянем в Чайна-таун. Соберем целый "зоопарк", зайдем в гости к настоящему Гиганту из Роттердама и померимся с ним ростом. Пройдемся по самой старой торговой улице города с фасадами в стиле ар-нуво. Навестим бетонный остров со скейтерами и познакомимся с их каменным охранником. Наконец, мы зайдем на самую старую барную улицу, которая буквально усыпана уличным искусством, художественными галереями и наполнена удивительными рассказами, которые описывают город лучше, чем любой учебник истории. Узнаем, как признаться в любви с помощью баллонов краски и почему же некая Мелли ненавидит свою работу. Мы обязательно поговорим с вами о том, как стрит-арт вписывается в урбанистическую концепцию Роттердама и как местные жители взаимодействуют с ним. И, конечно, выпьем кофе или пива в особенном месте и насоветуем вам еще множество локаций, куда можно будет пойти после экскурсии (и днем, и вечером). Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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