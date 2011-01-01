Если вы с детства мечтали отправиться в путешествие на машине времени и хоть одним глазком заглянуть в будущее, эта экскурсия ⛳ - для вас. В Роттердаме строят плавучие фермы и небоскребы, посреди реки плавают скверы с деревьями, а зимой в своем частном саду выращивают вишни. Здесь делают “кожаные” вещи из апельсиновой кожуры, устраивают огороды на крышах, под настроение меняют конфигурацию комнат в апартаментах, прогуливаться предпочитают метрах в пяти-семи над землей, а через реку плавают на автобусах. А уж то, что из старинных складов делают потрясающие апартаменты, а многие общественные здания полностью автономны, обеспечивая себя энергией и перерабатывая собственный мусор, - так это уже и вовсе дело привычное. Едем?

Экскурсия эта в первую очередь ориентирована на рассказ о современной архитектуре, градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях в самых разных областях, экопроектах, образовании и образе жизни. И все это - страшно увлекательно, удивительно и даже, в некотором роде, легкомысленно😃.

Мы расскажем вам о социальной помощи в Нидерландах, о роли общественных организаций и частных лиц и об исследованиях в этой области. И заглянем в один из самых необыкновенных соборов Европы. Поговорим о том, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников. Узнаем, что происходит в нидерландских библиотеках. Готовы поспорить, что после этого вы станете там частым гостем😃.

А еще мы будем с вами заходить в удивительные дворики и необыкновенные здания, забираться на крыши, прогуливаться над землей и, конечно, будем пробовать разные вкусные вещи. Скажем вам по секрету, что город 🏙️ этот - мечта гурмана! И непременно сделаем красивые 🤩 фотографии 📸, несколько шикарных для съемки мест мы ведь для вас уже присмотрели😃.