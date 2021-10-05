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SNURK.TRAVEL Ваш гид в Роттердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-15 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Если вы с детства мечтали отправиться в путешествие на машине времени и хоть одним глазком заглянуть в будущее, эта экскурсия - для вас. В Роттердаме строят плавучие фермы и небоскребы, посреди реки плавают скверы с деревьями, а зимой в своем частном саду выращивают вишни. Здесь делают “кожаные” вещи из апельсиновой кожуры, устраивают огороды на крышах, под настроение меняют конфигурацию комнат в апартаментах, прогуливаться предпочитают метрах в пяти-семи над землей, а через реку плавают на автобусах. А уж то, что из старинных складов делают потрясающие апартаменты, а многие общественные здания полностью автономны, обеспечивая себя энергией и перерабатывая собственный мусор, - так это уже и вовсе дело привычное. Едем? Экскурсия эта в первую очередь ориентирована на рассказ о современной архитектуре, градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях в самых разных областях, экопроектах, образовании и образе жизни. И все это - страшно увлекательно, удивительно и даже, в некотором роде, легкомысленно:). Мы расскажем вам о социальной помощи в Нидерландах, о роли общественных организаций и частных лиц и об исследованиях в этой области. И заглянем в один из самых необыкновенных соборов Европы. Поговорим о том, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников. Узнаем, что происходит в нидерландских библиотеках. Готовы поспорить, что после этого вы станете там частым гостем:). А еще мы будем с вами заходить в удивительные дворики и необыкновенные здания, забираться на крыши, прогуливаться над землей и, конечно, будем пробовать разные вкусные вещи. Скажем вам по секрету, что город этот - мечта гурмана! И непременно сделаем красивые фотографии, несколько шикарных для съемки мест мы ведь для вас уже присмотрели:). Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Уникальные образцы современной архитектуры самых влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира

Необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира

Городские эксперименты в части обустройстваа общественных пространств

Первую в стране городскую ферму с пасекой на крыше

Центр помощи социально незащищеннным

Уникальный образец утопической архитектуры второй половины XX века

Современную библиотеку

Первый в Европе небоскреб

Гавань со старыми кораблями

Сад родоначальника самого популярного на сегодня в ландшафтном дизайне течения «новая волна»

Множество уличной скульптуры и инсталляций, модный хипстерско-артистический район, граффити и многое другое Что включено Услуги гида Что не входит в цену Опционально визит в дом-кубик - 4 евро с человека Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.