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Роттердам. Картинки из будущего

5
15 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Роттердама
Роттердам.

Картинки из будущего
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Роттердам. Картинки из будущего
Роттердам. Картинки из будущего

Что вы увидите

  • уникальные образцы современной архитектуры самых влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира
  • необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира
  • городские эксперименты в части обустройстваа общественных пространств
  • первую в стране городскую ферму с пасекой на крыше
  • центр помощи социально незащищеннным
  • уникальный образец утопической архитектуры второй половины XX века
  • современную библиотеку
  • первый в Европе небоскреб
  • гавань со старыми кораблями
  • сад родоначальника самого популярного на сегодня в ландшафтном дизайне течения “новая волна”
  • множество уличной скульптуры и инсталляций, модный хипстерско-артистический район, граффити и многое другое.
Если вы с детства мечтали отправиться в путешествие на машине времени и хоть одним глазком заглянуть в будущее, эта экскурсия ⛳ - для вас. В Роттердаме строят плавучие фермы и небоскребы, посреди реки плавают скверы с деревьями, а зимой в своем частном саду выращивают вишни. Здесь делают “кожаные” вещи из апельсиновой кожуры, устраивают огороды на крышах, под настроение меняют конфигурацию комнат в апартаментах, прогуливаться предпочитают метрах в пяти-семи над землей, а через реку плавают на автобусах. А уж то, что из старинных складов делают потрясающие апартаменты, а многие общественные здания полностью автономны, обеспечивая себя энергией и перерабатывая собственный мусор, - так это уже и вовсе дело привычное. Едем?
Экскурсия эта в первую очередь ориентирована на рассказ о современной архитектуре, градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях в самых разных областях, экопроектах, образовании и образе жизни. И все это - страшно увлекательно, удивительно и даже, в некотором роде, легкомысленно😃.
Мы расскажем вам о социальной помощи в Нидерландах, о роли общественных организаций и частных лиц и об исследованиях в этой области. И заглянем в один из самых необыкновенных соборов Европы. Поговорим о том, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников. Узнаем, что происходит в нидерландских библиотеках. Готовы поспорить, что после этого вы станете там частым гостем😃.
А еще мы будем с вами заходить в удивительные дворики и необыкновенные здания, забираться на крыши, прогуливаться над землей и, конечно, будем пробовать разные вкусные вещи. Скажем вам по секрету, что город 🏙️ этот - мечта гурмана! И непременно сделаем красивые 🤩 фотографии 📸, несколько шикарных для съемки мест мы ведь для вас уже присмотрели😃.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • опционально визит в дом-кубик - 4 евро с человека
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Роттердам. Картинки из будущего
Роттердам. Картинки из будущего
Роттердам. Картинки из будущего

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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15 отзывов оставили туристы

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