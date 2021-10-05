Описание экскурсииЕсли вы с детства мечтали отправиться в путешествие на машине времени и хоть одним глазком заглянуть в будущее, эта экскурсия - для вас. В Роттердаме строят плавучие фермы и небоскребы, посреди реки плавают скверы с деревьями, а зимой в своем частном саду выращивают вишни. Здесь делают “кожаные” вещи из апельсиновой кожуры, устраивают огороды на крышах, под настроение меняют конфигурацию комнат в апартаментах, прогуливаться предпочитают метрах в пяти-семи над землей, а через реку плавают на автобусах. А уж то, что из старинных складов делают потрясающие апартаменты, а многие общественные здания полностью автономны, обеспечивая себя энергией и перерабатывая собственный мусор, - так это уже и вовсе дело привычное. Едем? Экскурсия эта в первую очередь ориентирована на рассказ о современной архитектуре, градостроительных концепциях, социальных и технологических инновациях в самых разных областях, экопроектах, образовании и образе жизни. И все это - страшно увлекательно, удивительно и даже, в некотором роде, легкомысленно:). Мы расскажем вам о социальной помощи в Нидерландах, о роли общественных организаций и частных лиц и об исследованиях в этой области. И заглянем в один из самых необыкновенных соборов Европы. Поговорим о том, как креатив в архитектуре связан с социализацией бывших преступников. Узнаем, что происходит в нидерландских библиотеках. Готовы поспорить, что после этого вы станете там частым гостем:). А еще мы будем с вами заходить в удивительные дворики и необыкновенные здания, забираться на крыши, прогуливаться над землей и, конечно, будем пробовать разные вкусные вещи. Скажем вам по секрету, что город этот - мечта гурмана! И непременно сделаем красивые фотографии, несколько шикарных для съемки мест мы ведь для вас уже присмотрели:). Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальные образцы современной архитектуры самых влиятельных архитекторов и архитектурных бюро мира
- Необычные здания, регулярно попадающие в рейтинги самых удивительных сооружений мира
- Городские эксперименты в части обустройстваа общественных пространств
- Первую в стране городскую ферму с пасекой на крыше
- Центр помощи социально незащищеннным
- Уникальный образец утопической архитектуры второй половины XX века
- Современную библиотеку
- Первый в Европе небоскреб
- Гавань со старыми кораблями
- Сад родоначальника самого популярного на сегодня в ландшафтном дизайне течения «новая волна»
- Множество уличной скульптуры и инсталляций, модный хипстерско-артистический район, граффити и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Опционально визит в дом-кубик - 4 евро с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Даня очень интересно рассказывает о городе и с ним было приятно провести 4 часа гуляя по Роттердаму. Даже наша 8 летняя дочь не смотря на усталость не отрывалась от его рассказов
Вам был полезен этот отзыв?
А
Даня очень интересно рассказывает о городе и с ним было приятно провести 4 часа гуляя по Роттердаму. Даже наша 8 летняя дочь не смотря на усталость не отрывалась от его рассказов
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Роттердам. Картинки из будущего»
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
11 авг в 11:30
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
Начало: По договорённости с организатором
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €650 за всё до 10 чел.
€400 за экскурсию