Путешествие по Северному острову Роттердама обещает множество открытий. Гости узнают о знаменитых мостах, первом граффити и доме с корабельными огнями.
Экскурсия включает рассказ о русском изобретателе, создавшем завод по производству лампочек, и художнике, превратившем остров в корабль. Участники также услышат о герое комиксов, изменившем голландский язык. Завершить прогулку можно чашкой кофе или пивом, сваренным в бывшей пожарной части
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть знаменитые мосты
- 🏠 Посетить дом с корабельными огнями
- 🎨 Узнать о первом граффити
- 📚 Познакомиться с героем комиксов
- 🚢 Понять, почему остров называют кораблём
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Самые знаменитые мосты Роттердама
- Дом с корабельными огнями
- Мост-лифт
- Дом архитектора - смотрителя острова
- Памятник герою комикса
- Первое масштабное граффити в городе
Описание экскурсии
Вы увидите:
Вы узнаете:
- Что помогло Роттердамму стать одним из крупнейший портов в мире
- Как в центре города появился остров
- Почему его называют «островом-кораблём»
- Куда он уже совершил круиз в своих мечтах
- Кто такой Том Пус
- Как назвал остров мэр Роттердама
В конце прогулки можем выпить кофе от роттердамских обжарщиков или попробовать пиво, сваренное в бывшей пожарной части.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Blaak
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Роттердаме
Привет! Меня зовут Ирина, с 2022 года я живу на берегу реки Маас рядом с Северным островом. Я знаю много интересных сюжетов о людях и истории Роттердама. С удовольствием поделюсь ими с вами.Задать вопрос
