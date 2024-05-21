S Sergey Два города - два мира: Роттердам и Делфт Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.

O Oleg Роттердам по максимуму Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!

Т Татьяна Роттердам - поразительный город будущего Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!

А Анастасия Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!

Н Наталья Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.

Н Надежда Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия читать дальше внимание ни на что. Благодаря Марии влюбились в Роттердам. Вместо 3 часов были на экскурсии более 4 х часов. Очень рекомендуем. Надежда 16.04.2024года были на экскурсии с Марией,погода была отвратительная, дождь, ветер. Через 15 минут после начала экскурсии мы уже не обращали

E Eduard Роттердам по максимуму Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.

н николай Роттердам по максимуму Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))

Г Галина Роттердам - поразительный город будущего читать дальше раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!! Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были