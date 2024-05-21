1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Роттердам по максимуму
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Знакомство с городом будущего и инноваций
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
От футуристической архитектуры до уютных пейзажей из 17 века
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роттердам. Картинки из будущего
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Архитектура Роттердама
Начало: Роттердам, по желанию
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Голландия для своих. Роттердам стрит-арт тур. От вандалов до Пикассо
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская велосипедная экскурсия по всему Роттердаму
Начало: 3071 PB Rotterdam main entrance Rotterdam centraal
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Увидеть кубические дома, научиться делать кломпы и съездить на пароме к мельницам
Начало: в Роттердаме
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey21 мая 2024Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
- OOleg21 мая 2024Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!
- ТТатьяна17 мая 2024Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
- ААнастасия16 мая 2024Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!
- ННаталья6 мая 2024Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.
- ННадежда25 апреля 202416.04.2024года были на экскурсии с Марией,погода была отвратительная, дождь, ветер. Через 15 минут после начала экскурсии мы уже не обращали
- EEduard31 марта 2024Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.
- нниколай19 марта 2024Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))
- ГГалина10 октября 2022Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
- ААлексей5 октября 2021Даня очень интересно рассказывает о городе и с ним было приятно провести 4 часа гуляя по Роттердаму. Даже наша 8 летняя дочь не смотря на усталость не отрывалась от его рассказов
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в июне 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 165 до 450. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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