Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
15 мар в 10:00
€470 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Северный остров в Роттердаме
Погулять по историческому острову в центре города и раскрыть его секреты
Начало: В районе метро Blaak
18 мар в 10:00
21 мар в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey21 мая 2024Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в марте 2025
Сейчас в Роттердаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 470. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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